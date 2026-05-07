Cinema 07.05.2026

Η δυναμική επιστροφή του «Maestro» με Κλέλια Ανδριολάτου και Ορέστη Χαλκιά στους Παξούς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου του Maestro με την Κλέλια Ανδριολάτου και τον Ορέστη Χαλκιά στους Παξούς
Ειρήνη Στόφυλα

Τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου της επιτυχημένης σειράς «Maestro» έχουν ήδη ξεκινήσει και το καστ βρίσκεται ξανά σε πλήρη δράση. Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που έχει αγαπηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς μέσα από το MEGA και το Netflix, ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με τον τέταρτο και τελευταίο της κύκλο. Οι Παξοί, όπου διαδραματίζεται μεγάλο μέρος της ιστορίας, έχουν μετατραπεί ξανά σε κινηματογραφικό σκηνικό, με το συνεργείο να δουλεύει εντατικά για τις τελευταίες σκηνές.

https://www.instagram.com/KLELIA_ANDRIOLATOU/
https://www.instagram.com/KLELIA_ANDRIOLATOU/

Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε πρόσφατα στο Instagram μια selfie με τον Ορέστη Χαλκιά, τον τηλεοπτικό της «αδελφό», επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται ξανά μαζί στα γυρίσματα. Το στιγμιότυπο προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans της σειράς, που βλέπουν το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο να επιστρέφει για το φινάλε μιας ιστορίας που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στο κοινό.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του «Maestro»

Η τέταρτη σεζόν του «Maestro» ξεκίνησε γυρίσματα το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιείται σε πολλαπλές τοποθεσίες, με βασικό άξονα τους Παξούς, αλλά και την Αθήνα και τη Βουδαπέστη. Στην ουγγρική πρωτεύουσα μάλιστα γυρίστηκαν επιπλέον σκηνές μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων, προσθέτοντας διεθνή χαρακτήρα στην παραγωγή.

https://www.instagram.com/KLELIA_ANDRIOLATOU/
https://www.instagram.com/KLELIA_ANDRIOLATOU/

Στο νέο κύκλο της σειράς θα προστεθούν και νέοι χαρακτήρες, με τον Γιώργο Χρυσοστόμου και την Ανθή Ευστρατιάδου να εντάσσονται στο καστ, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο το ήδη πολυδιάστατο σύμπαν του «Maestro». Η προσθήκη νέων προσώπων αναμένεται να φέρει νέες ανατροπές και να ενισχύσει τη δραματική ένταση της ιστορίας.

https://www.instagram.com/KLELIA_ANDRIOLATOU/
https://www.instagram.com/KLELIA_ANDRIOLATOU/

Λίγο νωρίτερα, η Κλέλια Ανδριολάτου είχε δημοσιεύσει ακόμη μία φωτογραφία από τα γυρίσματα, αυτή τη φορά μαζί με τον δημιουργό της σειράς, Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση αποκάλυψε πως είχε ολοκληρωθεί το τελευταίο επεισόδιο, κάτι που ουσιαστικά σηματοδοτεί την τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της παραγωγής.

https://www.instagram.com/KLELIA_ANDRIOLATOU/
https://www.instagram.com/KLELIA_ANDRIOLATOU/

Το «Maestro» έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για την κινηματογραφική του αισθητική, τις δυνατές ερμηνείες και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που συνδυάζει δράμα, ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνικά θέματα. Ο τελευταίος κύκλος αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα και να ολοκληρώσει την ιστορία των ηρώων με τρόπο που θα συζητηθεί.

Καθώς τα γυρίσματα πλησιάζουν στο τέλος τους, το ενδιαφέρον του κοινού κορυφώνεται, με τους fans να μετρούν αντίστροφα για το φινάλε μιας από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές σειρές των τελευταίων ετών. Και όλα δείχνουν πως το τελευταίο κεφάλαιο του «Maestro» θα είναι γεμάτο συναισθήματα, ανατροπές και δυνατές στιγμές.

Το «Emily in Paris» μετακομίζει στην Ελλάδα – Το πρόγραμμα των γυρισμάτων

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Maestro νέος κύκλος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το «Reset» φέρνει Priyanka Chopra Jonas και Orlando Bloom σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι

Το «Reset» φέρνει Priyanka Chopra Jonas και Orlando Bloom σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι

07.05.2026
Επόμενο
Μυρίζουν σαν θάλασσα, ήλιο και διακοπές – Τα must αρώματα του καλοκαιριού

Μυρίζουν σαν θάλασσα, ήλιο και διακοπές – Τα must αρώματα του καλοκαιριού

07.05.2026

Δες επίσης

Daniel Radcliffe γράφει ιστορία στο Broadway και διεκδικεί Tony Award
Cinema

Daniel Radcliffe γράφει ιστορία στο Broadway και διεκδικεί Tony Award

07.05.2026
Το «Reset» φέρνει Priyanka Chopra Jonas και Orlando Bloom σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι
Cinema

Το «Reset» φέρνει Priyanka Chopra Jonas και Orlando Bloom σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι

07.05.2026
Το «Emily in Paris» μετακομίζει στην Ελλάδα – Το πρόγραμμα των γυρισμάτων
Cinema

Το «Emily in Paris» μετακομίζει στην Ελλάδα – Το πρόγραμμα των γυρισμάτων

07.05.2026
Η teen εκδοχή της Elle Woods στο νέο trailer του prequel του «Legally Blonde»
Cinema

Η teen εκδοχή της Elle Woods στο νέο trailer του prequel του «Legally Blonde»

07.05.2026
6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ της Billie Eilish στις αίθουσες
Cinema

6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ της Billie Eilish στις αίθουσες

07.05.2026
Ο Guy Ritchie στα καλύτερά του: H νέα ταινία «In The Grey» έχει ανεβάσει τον πήχη
Cinema

Ο Guy Ritchie στα καλύτερά του: H νέα ταινία «In The Grey» έχει ανεβάσει τον πήχη

07.05.2026
«Tony»: Το Hollywood «ξαναζωντανεύει» τον Anthony Bourdain
Cinema

«Tony»: Το Hollywood «ξαναζωντανεύει» τον Anthony Bourdain

06.05.2026
«Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D»: Το απόλυτο concert film αύριο στις αίθουσες
Cinema

«Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D»: Το απόλυτο concert film αύριο στις αίθουσες

06.05.2026
Το Netflix δείχνει την άγνωστη πλευρά της Kylie Minogue στο 1ο trailer της σειράς της
Cinema

Το Netflix δείχνει την άγνωστη πλευρά της Kylie Minogue στο 1ο trailer της σειράς της

06.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο