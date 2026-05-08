Life 08.05.2026

Πώς να βγάλεις χρήματα με το manifest της Hailey Bieber; – Κέρδισε 1 δισ. δόλαρια

Η Hailey Bieber υποστηρίζει πως οραματίστηκε την τεράστια επιτυχία του beauty brand της πολύ πριν έρθει η συμφωνία που απογείωσε την αξία της εταιρείας του
Πόπη Βασιλείου

Η Hailey Bieber δεν έκρυψε ποτέ ότι πίστευε βαθιά στη δύναμη της σκέψης, της πρόθεσης και της προσωπικής ενέργειας. Αυτή τη φορά όμως, η αποκάλυψή της προκάλεσε τεράστια συζήτηση στα social media και στον κόσμο του business, καθώς η ίδια δήλωσε πως είχε ουσιαστικά «manifestάρει» την τεράστια επιτυχία του beauty brand της και συγκεκριμένα μία συμφωνία που άγγιξε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας φέρεται να είχε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για τους στόχους που ήθελε να πετύχει με τη Rhode, τη beauty εταιρεία που δημιούργησε και που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να μετατραπεί σε ένα από τα πιο δυνατά brands της αγοράς ομορφιάς.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η ίδια «έβλεπε» εδώ και καιρό αυτή την επιτυχία να έρχεται και πίστευε πως η εταιρεία της μπορούσε να φτάσει σε αποτίμηση – μαμούθ. Η φράση πως «manifested a $1 billion sale» έγινε αμέσως viral και έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το manifestation και το κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει την πραγματικότητα ενός ανθρώπου.

Η Hailey Bieber αποτελεί πλέον μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στον χώρο της beauty βιομηχανίας. Και μπορεί πολλοί να τη γνώρισαν αρχικά ως μοντέλο ή ως σύζυγο του Justin Bieber, όμως τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να χτίσει το δικό της ισχυρό brand identity μέσα από τη Rhode και τη στρατηγική παρουσία της στα social media. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στη συμφωνία ή στην επιχειρηματική επιτυχία. Πολύς κόσμος άρχισε να ψάχνει τι ακριβώς είναι το manifesting και γιατί τόσοι celebrities μιλούν ανοιχτά γι’ αυτό.

Τι είναι το manifestation και γιατί έχει γίνει τόσο δημοφιλές

Το manifestation είναι ουσιαστικά η πρακτική κατά την οποία προσπαθείς να φέρεις στη ζωή σου έναν στόχο, μία επιθυμία ή μία αλλαγή μέσα από τη συγκέντρωση της σκέψης, της πρόθεσης και της ψυχολογικής σου στάσης. Η φιλοσοφία πίσω από το manifest λέει πως όταν εστιάζεις συστηματικά σε κάτι που θέλεις, όταν το «βλέπεις» νοητικά σαν να έχει ήδη συμβεί και όταν λειτουργείς σαν άνθρωπος που κινείται προς αυτόν τον στόχο, τότε αυξάνεις σημαντικά τις πιθανότητες να το πετύχεις. Για αρκετούς ανθρώπους δεν πρόκειται για «μαγεία», αλλά για έναν τρόπο να εκπαιδεύσεις τον εγκέφαλό σου ώστε να λειτουργεί πιο στοχευμένα, πιο αισιόδοξα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Πώς κάνεις manifest στην καθημερινότητά σου

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που χρησιμοποιούν όσοι πιστεύουν στο manifestation και οι περισσότεροι συνδέονται με τη νοοτροπία και τη συνέπεια.

  • Γράφεις ξεκάθαρα τι θέλεις

Όσο πιο συγκεκριμένος είσαι με τον στόχο σου, τόσο περισσότερο οργανώνεται και η σκέψη σου γύρω από αυτόν. Άλλο να λες «θέλω να πετύχω» και άλλο να λες «θέλω μέσα σε έναν χρόνο να αλλάξω δουλειά ή να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση».

  • Οραματίζεσαι το αποτέλεσμα

Πολλοί άνθρωποι αφιερώνουν λίγα λεπτά καθημερινά για να φανταστούν τον εαυτό τους μέσα στη ζωή που θέλουν να χτίσουν. Αυτή η διαδικασία βοηθά να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ψυχολογική σύνδεση με τον στόχο.

  • Λειτουργείς σαν να πλησιάζεις ήδη αυτό που θέλεις

Το manifest δεν βασίζεται μόνο στη σκέψη αλλά και στις πράξεις. Αν θέλεις μία αλλαγή στη ζωή σου, χρειάζεται να αρχίσεις να κινείσαι προς αυτήν με μικρά, σταθερά βήματα.

  • Απομακρύνεις τη μόνιμη αρνητικότητα

Η συνεχής αμφιβολία και η εσωτερική υποτίμηση λειτουργούν συχνά σαν εμπόδιο. Το manifestation προσπαθεί να μετακινήσει τη σκέψη από το «δεν γίνεται» στο «μπορώ να το προσπαθήσω».

Τι μπορεί να κερδίσεις από το manifestation

Ακόμα και όσοι δεν πιστεύουν απόλυτα στη φιλοσοφία του manifest, παραδέχονται πως η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην ψυχολογία και στη στάση ζωής.

  • Μπορεί να σε βοηθήσει:
  • Να αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
  • Να εστιάζεις πιο ξεκάθαρα στους στόχους σου
  • Να μειώσεις το άγχος και την αίσθηση αβεβαιότητας
  • Να λειτουργείς πιο οργανωμένα και πειθαρχημένα
  • Να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να βλέπει ευκαιρίες αντί για εμπόδια
Στην πραγματικότητα, αρκετοί ψυχολόγοι εξηγούν πως όταν ο εγκέφαλος συγκεντρώνεται σταθερά σε έναν στόχο, αρχίζει να εντοπίζει πιο εύκολα λύσεις, κινήσεις και ευκαιρίες που πριν ίσως περνούσαν απαρατήρητες. Και κάπως έτσι, η ιστορία της Hailey Bieber δεν έμεινε μόνο σε ένα business success story. Έγινε αφορμή για να συζητηθεί ξανά η δύναμη της σκέψης, της πρόθεσης και της πίστης στον εαυτό σου.

