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Celeb World 21.07.2026

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον μικρό του «Σίμπα» που «έλιωσε» το instagram

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του από την Πύλο και οι fans δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε στιγμές με τον γιο του στην Πύλο κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής περιοδείας.
  • Ο τραγουδιστής ανέβασε φωτογραφίες από βόλτες δίπλα στη θάλασσα και στιγμές στην πισίνα με τον γιο του.
  • Η ανάρτηση περιείχε επίσης backstage εικόνες από τη συναυλία και στιγμιότυπα με το κοινό.
  • Ο Αργυρός αποκάλεσε χαϊδευτικά τον γιο του «Σίμπα», προκαλώντας θετικές αντιδράσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μπορεί να διανύει μια απαιτητική καλοκαιρινή περιοδεία, όμως πάντα βρίσκει χρόνο για την οικογένειά του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής ταξίδεψε στην Πύλο για μία ακόμη προγραμματισμένη συναυλία και, αυτή τη φορά, είχε στο πλευρό του τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα. Ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, κατάφερε να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης με τον μικρό του γιο.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/?hl=el
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Μέσα από μια νέα ανάρτηση στο Instagram, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε φωτογραφίες που ξεχωρίζουν για τη ζεστασιά και την απλότητά τους. Στα στιγμιότυπα φαίνεται να περνά ποιοτικό χρόνο με τον γιο του, απολαμβάνοντας βόλτες δίπλα στη θάλασσα την ώρα του ηλιοβασιλέματος, αλλά και ξέγνοιαστες στιγμές στην πισίνα. Οι εικόνες απέσπασαν αμέσως χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια από τους followers του.

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Το φωτογραφικό άλμπουμ δεν περιορίστηκε μόνο στις οικογενειακές στιγμές. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε επίσης backstage εικόνες από την προετοιμασία της συναυλίας του, αλλά και στιγμιότυπα με το κοινό που βρέθηκε εκεί για να τον απολαύσει live, δείχνοντας πώς συνδυάζει την προσωπική ζωή με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/?hl=el
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνες από τη βόλτα του πατέρα και του γιου την ώρα που ο ήλιος έδυε, αλλά και οι στιγμές που πέρασαν μαζί στην πισίνα. Παρότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται μικρές οικογενειακές στιγμές με τους διαδικτυακούς του φίλους.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/?hl=el
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η λεζάντα της ανάρτησής του. Ο τραγουδιστής έγραψε απλώς τη λέξη «Σίμπα», μια αναφορά στον αγαπημένο ήρωα της ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», με πολλούς followers να θεωρούν πως έτσι αποκαλεί χαϊδευτικά τον γιο του.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/?hl=el
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Η παρουσία της οικογένειάς του στην Πύλο απέδειξε πως, ακόμη και μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα περιοδείας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός προσπαθεί να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τους αγαπημένους του.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Έτσι, οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις μετατράπηκαν σε μια όμορφη καλοκαιρινή απόδραση, γεμάτη μουσική, οικογενειακές στιγμές και χαμόγελα. Με κάθε νέα του ανάρτηση, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δείχνει πως οι πιο πολύτιμες στιγμές της ζωής του δεν βρίσκονται μόνο πάνω στη σκηνή, αλλά και δίπλα στον γιο του.

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Instagram ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Πύλος
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