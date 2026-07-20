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Άννα Βίσση x ARGY: Το νέο hit «Όλο πιο πάνω» έβαλε τον Θέμη Γεωργαντά σε party mood

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Η Άννα Βίσση και ο ARGY παρουσιάζουν το νέο τραγούδι «Όλο πιο πάνω» και ο Θέμης Γεωργαντάς το γιορτάζει με χορό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Όλο πιο πάνω» από την Άννα Βίσση και τον ARGY.
  • Το τραγούδι αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο δυνατά hits της χρονιάς.
  • Ο Θέμης Γεωργαντάς και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας χόρεψαν στο νέο κομμάτι, δημιουργώντας viral στιγμή.
  • Η συνεργασία ενώνει την εμπειρία της Βίσση με τον μοντέρνο ήχο του ARGY.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα μουσική συνεργασία της Άννας Βίσση με τον ARGY φαίνεται πως ήρθε για να γίνει ένα από τα πιο δυνατά tracks της χρονιάς. Το νέο τραγούδι με τίτλο «Όλο πιο πάνω» έκανε την εμφάνισή του και ήδη έχει αρχίσει να δημιουργεί μεγάλο buzz στους fans της ελληνικής μουσικής σκηνής.  Ο Θέμης Γεωργαντάς ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στο mood του νέου τραγουδιού, παρουσιάζοντας το τραγούδι στα decks και μετατρέποντας τη στιγμή σε ένα μικρό πάρτι.

Η Άννα Βίσση με γυαλιά ηλίου και κόκκινο κραγιόν, προμοτάρει το νέο της τραγούδι «Όλο πιο πάνω».
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, χόρεψαν στους ρυθμούς του νέου κομματιού, χαρίζοντας ένα στιγμιότυπο γεμάτο ενέργεια και θετική διάθεση. Η αυθόρμητη αντίδρασή τους έδωσε ακόμα μεγαλύτερη προβολή στο τραγούδι, με τους fans να σχολιάζουν τη χημεία και το fun κλίμα της στιγμής.

Save the date! Η Άννα Βίσση και ο ARGY έρχονται να μας πάνε… «Όλο πιο πάνω»

Η συνεργασία της Άννας Βίσση με τον ARGY αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές συναντήσεις, αφού ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους: την τεράστια εμπειρία και το iconic status της κορυφαίας Ελληνίδας τραγουδίστριας με τον μοντέρνο ήχο ενός από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες DJs και producers διεθνώς.

Το «Όλο πιο πάνω» έχει όλα τα στοιχεία ενός τραγουδιού που μπορεί να γίνει το soundtrack του καλοκαιριού, με ρυθμό που σε κάνει να θέλεις να χορέψεις από το πρώτο άκουσμα.

Το νέο τραγούδι της Άννας Βίσση και του ARGY φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε το ταξίδι του, ενώ η viral στιγμή με τον Θέμη Γεωργαντά και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα έδωσε το πρώτο μεγάλο boost στο «Όλο πιο πάνω», ένα track που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στις playlists.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ Θέμης Γεωργαντάς ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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