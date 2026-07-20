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Celeb World 20.07.2026

Γιάννης Αντετονκούμπο x IShowSpeed: Το reunion που έκλεψε την παράσταση στο Μουντιάλ 2026

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Ο Γιάννης Αντεντονκούμπο συνάντησε τον IShowSpeed στον τελικό του World Cup 2026 και το βίντεο έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ 2026.
  • Η συνάντησή του με τον streamer IShowSpeed έγινε viral στα social media.
  • Οι δυο τους είχαν θερμή συνομιλία και πειράγματα, όπως και σε προηγούμενη συνεργασία τους.
  • Το Μουντιάλ 2026 προσέλκυσε πολλούς celebrities, πέρα από τους αθλητές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο μεγάλος τελικός του World Cup 2026 δεν συγκέντρωσε μόνο τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, αλλά και δεκάδες celebrities από τον χώρο της μουσικής, του αθλητισμού και του entertainment. Ανάμεσα στα λαμπερά πρόσωπα που βρέθηκαν στις εξέδρες ήταν και ο Γιάννης Αντετονκούμπο, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείπει από το κορυφαίο αθλητικό event της χρονιάς. Η παρουσία του τράβηξε αμέσως τα βλέμματα, ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τις VIP σουίτες άρχισαν να κάνουν τον γύρο των social media. Για ακόμη μία φορά, ο Greek Freak απέδειξε πως αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού.

https://www.instagram.com/giannis_an34/
https://www.instagram.com/giannis_an34/

Το στιγμιότυπο που έγινε αμέσως viral ήταν η συνάντησή του με τον IShowSpeed, έναν από τους πιο δημοφιλείς streamers στον κόσμο. Οι δυο τους αντάλλαξαν χαμόγελα, πειράγματα και είχαν μια ιδιαίτερα θερμή συνομιλία, με τους fans να καταγράφουν κάθε στιγμή στα κινητά τους. Δεν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που οι δυο τους βρέθηκαν μαζί, καθώς στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί σε περιεχόμενο που είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο. Το νέο τους reunion είχε όλα τα στοιχεία για να γίνει viral μέσα σε λίγα λεπτά.

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Ο Γιάννης Αντετονκούμπο παρακολούθησε τον τελικό από VIP σουίτα μαζί με στενούς φίλους του, σε έναν χώρο όπου βρίσκονταν επίσης μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz και του αθλητισμού. Το γήπεδο ήταν γεμάτο διάσημους καλεσμένους, αποδεικνύοντας πως το World Cup αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Η ατμόσφαιρα μέσα και έξω από το γήπεδο θύμιζε ένα τεράστιο παγκόσμιο event, όπου μουσική, αθλητισμός και pop culture ενώθηκαν σε μία μοναδική εμπειρία.

https://www.instagram.com/fifaworldcup/
https://www.instagram.com/fifaworldcup/

Το viral βίντεο με τον Γιάννης Αντετονκούμπο και τον IShowSpeed έχει ήδη αρχίσει να κάνει τον γύρο των social media, με τους fans να αποθεώνουν τη χημεία των δύο stars και να ζητούν… νέα συνεργασία το συντομότερο δυνατό.

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Fifa World Cup 2026 Γιάννης Αντετοκούνμπο
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