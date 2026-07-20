Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 20.07.2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χωρίς φίλτρα – Η συνέντευξη που όλοι περιμένουν!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπομιλά απόψε στο Anestea The Podcast για τη ζωή, την οικογένεια και όσα δεν γνωρίζει το κοινό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχωρεί προσωπική συνέντευξη στο Anestea The Podcast.
  • Θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν παιδικά χρόνια, ρατσισμό, οικογένεια και θυσίες.
  • Ο αθλητής μιλά για την πίεση της επιτυχίας, τη διαχείριση χρημάτων και την κριτική.
  • Η συνέντευξη αναμένεται να προσφέρει μια αυθεντική και ανθρώπινη πλευρά του Greek Freak.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να χαρίσει στο κοινό μία από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις της καριέρας του. Ο Έλληνας NBA superstar αφήνει για λίγο στην άκρη το μπάσκετ και μιλά για όσα διαμόρφωσαν τον άνθρωπο πίσω από τον αθλητή. Πρόκειται για μία συζήτηση που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κινείται πολύ πέρα από τα παρκέ και τα τρόπαια. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση της συνέντευξης έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στα social media.

https://www.instagram.com/giannis_an34
https://www.instagram.com/giannis_an34

Σε αυτή τη διαφορετική κουβέντα, Anestea The Podcast, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρεται στα δύσκολα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, στις προκλήσεις που χρειάστηκε να ξεπεράσει, αλλά και στις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν τόσο ως άνθρωπο όσο και ως αθλητή. Παράλληλα, μιλά για τον ρατσισμό που έχει βιώσει, τη σημασία της οικογένειας στη ζωή του, τη σχέση του με τη σύζυγό του και τις θυσίες που χρειάστηκε να κάνει για να φτάσει στην κορυφή.

Από το NBA… στα σκαλιά της εκκλησίας – Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε και το party ήταν next level

Η συζήτηση αγγίζει ακόμη ζητήματα όπως η πίεση της επιτυχίας, η διαχείριση των χρημάτων, η κριτική που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια και οι προσωπικές του αμφιβολίες. Είναι μία σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από τον Greek Freak.

Η συνέντευξη αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα podcasts των τελευταίων ημερών, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν περιορίζεται σε αθλητικές ερωτήσεις, αλλά επιλέγει να μιλήσει με ειλικρίνεια για τη ζωή του.

https://www.instagram.com/giannis_an34/
https://www.instagram.com/giannis_an34/

Οι fans περιμένουν να ακούσουν ιστορίες που δεν έχουν ξαναμοιραστεί δημόσια, αλλά και να δουν μια πιο ανθρώπινη πλευρά του κορυφαίου Έλληνα αθλητή. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για μια κουβέντα που θα συζητηθεί έντονα και θα κάνει τον γύρο των social media αμέσως μετά την προβολή της.

https://www.instagram.com/giannis_an34/
https://www.instagram.com/giannis_an34/

Η συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Anestea The Podcast κάνει πρεμιέρα απόψε και αναμένεται να προσφέρει μία διαφορετική, αυθεντική και βαθιά προσωπική ματιά στη ζωή ενός ανθρώπου που κατάφερε να γίνει παγκόσμιο σύμβολο του αθλητισμού.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Το ποδόσφαιρο είναι ενότητα»: Ο Tom Cruise έστειλε παγκόσμιο μήνυμα ενότητας μέσω του Μουντιάλ 2026

«Το ποδόσφαιρο είναι ενότητα»: Ο Tom Cruise έστειλε παγκόσμιο μήνυμα ενότητας μέσω του Μουντιάλ 2026

20.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Το ποδόσφαιρο είναι ενότητα»: Ο Tom Cruise έστειλε παγκόσμιο μήνυμα ενότητας μέσω του Μουντιάλ 2026
Celeb News

«Το ποδόσφαιρο είναι ενότητα»: Ο Tom Cruise έστειλε παγκόσμιο μήνυμα ενότητας μέσω του Μουντιάλ 2026

20.07.2026
Γιάννης Αντετονκούμπο x IShowSpeed: Το reunion που έκλεψε την παράσταση στο Μουντιάλ 2026
Celeb News

Γιάννης Αντετονκούμπο x IShowSpeed: Το reunion που έκλεψε την παράσταση στο Μουντιάλ 2026

20.07.2026
Blue Ivy: Από τη σκιά της Beyoncé στο δικό της φως – Πώς χαράζει τον δικό της δρόμο
Celeb News

Blue Ivy: Από τη σκιά της Beyoncé στο δικό της φως – Πώς χαράζει τον δικό της δρόμο

18.07.2026
Ariana Grande και Ricky Alvarez ξανά μαζί; Η βόλτα στο Central Park που φούντωσε τις φήμες
Celeb News

Ariana Grande και Ricky Alvarez ξανά μαζί; Η βόλτα στο Central Park που φούντωσε τις φήμες

17.07.2026
Η Angelina Jolie μάς θύμισε πως η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές – Το post που θα σε κάνει να δεις τα πράγματα αλλιώς
Celeb News

Η Angelina Jolie μάς θύμισε πως η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές – Το post που θα σε κάνει να δεις τα πράγματα αλλιώς

17.07.2026
Η συγκινητική εξομολόγηση της Μαριάννας Γαρυφαλλίδη: «Δεν πίστευα ότι η ζωή είχε κάτι άλλο να μου προσφέρει»
Celeb News

Η συγκινητική εξομολόγηση της Μαριάννας Γαρυφαλλίδη: «Δεν πίστευα ότι η ζωή είχε κάτι άλλο να μου προσφέρει»

17.07.2026
Θρήνος στην οικογένεια Kardashian: H αγαπημένη γιαγιά Mary Jo Campbell έφυγε από τη ζωή
Celeb News

Θρήνος στην οικογένεια Kardashian: H αγαπημένη γιαγιά Mary Jo Campbell έφυγε από τη ζωή

17.07.2026
Sam Neill: Η οικογένειά του αποκαλύπτει την αλήθεια για τον θάνατό του
Celeb News

Sam Neill: Η οικογένειά του αποκαλύπτει την αλήθεια για τον θάνατό του

16.07.2026
Αν ψάχνεις ιδέα για ταξίδι, η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης μόλις σου έδωσαν έμπνευση
Celeb News

Αν ψάχνεις ιδέα για ταξίδι, η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης μόλις σου έδωσαν έμπνευση

16.07.2026
Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Το σπίτι σου ζητάει restart; 6 μικρές κινήσεις που το κάνουν να δείχνει σαν καινούργιο

Το σπίτι σου ζητάει restart; 6 μικρές κινήσεις που το κάνουν να δείχνει σαν καινούργιο

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Πώς να τρίψεις λεμόνι χωρίς να παιδευτείς – Ένα hack που «μυρίζει» μαμά

Πώς να τρίψεις λεμόνι χωρίς να παιδευτείς – Ένα hack που «μυρίζει» μαμά

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές