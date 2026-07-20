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Celeb World 20.07.2026

Kylie Jenner και Timothée Chalamet έκαναν τον τελικό του Μουντιάλ 2026 πιο hot από ποτέ!

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Timothée Chalamet και Kylie Jenner έκλεψαν τις εντυπώσεις στον τελικό του World Cup 2026 με μια τρυφερή εμφάνιση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet παρακολούθησαν μαζί τον τελικό του Μουντιάλ 2026.
  • Το ζευγάρι έδειξε τρυφερότητα και έκανε δημόσια εμφάνιση, προκαλώντας ενθουσιασμό.
  • Η παρουσία τους στις VIP θέσεις και οι στιγμές τους κατέκλυσαν τα social media.
  • Η εμφάνισή τους επιβεβαίωσε τη δημοτικότητά τους ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο τελικός του World Cup 2026 δεν είχε μόνο ποδοσφαιρική δράση, αλλά και αρκετές στιγμές που τράβηξαν τα βλέμματα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους που βρέθηκαν στις εξέδρες ήταν ο Timothée Chalamet και η Kylie Jenner, οι οποίοι έγιναν αμέσως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της βραδιάς. Οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού και έδειξαν ιδιαίτερα αγαπημένοι μπροστά στις κάμερες. Η παρουσία τους προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans, με τις εικόνες τους να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media.

Ο Timothée Chalamet παραλαμβάνει το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στα Critics Choice Awards.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Timothée Chalamet και η Kylie Jenner έφτασαν στο γήπεδο χέρι-χέρι, επιλέγοντας ένα κομψό αλλά χαλαρό look για τη μεγάλη βραδιά. Η Kylie Jenner εμφανίστηκε με ένα total black outfit, ενώ ο διάσημος ηθοποιός προτίμησε ένα πιο casual σύνολο με μπλε μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Η εμφάνισή τους στις VIP θέσεις δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι φωτογράφοι κατέγραψαν αρκετές τρυφερές στιγμές ανάμεσά τους. Λίγο μετά την άφιξή τους στη σουίτα, το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη χημεία τους.

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Οι δυο stars αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της νέας γενιάς και κάθε κοινή τους εμφάνιση γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης. Από τις κινηματογραφικές επιτυχίες του Timothée Chalamet μέχρι την τεράστια επιρροή της Kylie Jenner στον χώρο της μόδας και των social media, οι δυο τους συγκεντρώνουν συνεχώς το ενδιαφέρον του κοινού.

Ο τελικός του World Cup 2026 αποτέλεσε ακόμη μία στιγμή όπου η προσωπική τους ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο, με τους fans να σχολιάζουν τη χαλαρή και τρυφερή διάθεσή τους.

@hazelgraceny

⚽️🏆 #kyliejenner #worldcup #parati #fyp

♬ original sound – babychiefdoit2612

Η κοινή εμφάνιση των Timothée Chalamet και Kylie Jenner στον τελικό απέδειξε πως, πέρα από το ποδόσφαιρο, οι μεγάλες διοργανώσεις αποτελούν πάντα σημείο συνάντησης για τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz.

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Kylie Jenner Timothée Chalamet Μουντιάλ του 2026
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