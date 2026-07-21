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Celeb World 21.07.2026

«Άχαστοι»: Ο Μαλιάτσης έκανε… rap attack στον Ράπτη και το ΟΑΚΑ λύθηκε στα γέλια

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Ο Κώστας Μαλιάτσης έγραψε ένα ξεκαρδιστικό ραπ τραγούδι για τον Νικόλα Ράπτη στο Live των Άχαστων στο ΟΑΚΑ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι Άχαστοι (Τσουβέλας, Μαλιάτσης, Ράπτης) έδωσαν μεγάλη παράσταση χιούμορ στο ΟΑΚΑ.
  • Ο Κώστας Μαλιάτσης έγραψε και παρουσίασε ένα ραπ τραγούδι για τον Νικόλα Ράπτη.
  • Η μουσική "κόντρα" του Μαλιάτση στον Ράπτη έγινε viral στιγμή της βραδιάς.
  • Το κοινό συμμετείχε ενεργά, τραγουδώντας και χειροκροτώντας το ραπ αφιέρωμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ΟΑΚΑ γέμισε γέλιο, μουσική και απρόβλεπτες στιγμές στο μεγάλο Live των Άχαστων, όπου οι Αλέξανδρος Τσουβέλας, Κώστας Μαλιάτσης και Νικόλας Ράπτης ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα show γεμάτο χιούμορ και ανατροπές. Το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου, οι τρεις αγαπημένοι comedians χάρισαν στο κοινό μια διαφορετική εμπειρία, με stand up, ατάκες και φυσικά αρκετές εκπλήξεις. Μία από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς ήταν η μουσική αφιέρωση του Κώστα Μαλιάτση στον Νικόλα Ράπτη.

https://www.instagram.com/maliatsis_salas/
https://www.instagram.com/maliatsis_salas/

Ο Κώστας Μαλιάτσης αποφάσισε να ανεβάσει το επίπεδο της μεταξύ τους «κόντρας» και να απαντήσει στον Νικόλα Ράπτη με τον πιο δημιουργικό τρόπο. Έγραψε ένα ξεκαρδιστικό ραπ τραγούδι ειδικά για εκείνον και το παρουσίασε μπροστά σε χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ. Το κοινό μπήκε αμέσως στο παιχνίδι, ακολούθησε τους στίχους και μετέτρεψε τη στιγμή σε ένα από τα highlights της βραδιάς.

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Η κόντρα ανάμεσα στον Κώστα Μαλιάτση και τον Νικόλα Ράπτη αποτελεί εδώ και μήνες ένα από τα πιο διασκεδαστικά στοιχεία της συνεργασίας τους, με τους δύο comedians να ανταλλάσσουν συνεχώς πειράγματα. Αυτή τη φορά όμως ο Μαλιάτσης είχε ετοιμάσει μια ιδιαίτερη «εκδίκηση» με μουσικό twist. Το αποτέλεσμα ήταν ένα viral moment γεμάτο χιούμορ, αυτοσαρκασμό και την ενέργεια που χαρακτηρίζει τους Άχαστους.

Οι fans που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ δεν περίμεναν αυτό που θα ακολουθούσε όταν ο Κώστας Μαλιάτσης ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει την έκπληξή του. Με ένα χιουμοριστικό ραπ κομμάτι γραμμένο αποκλειστικά για τον Νικόλα Ράπτη, ο Μαλιάτσης απέδειξε πως η «κόντρα» τους μπορεί να φτάσει μέχρι και στη μουσική. Το κοινό τραγούδησε μαζί του, χειροκρότησε και συμμετείχε σε μια από τις πιο fun στιγμές του live.

Οι Άχαστοι απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως δεν πρόκειται απλώς για μια παράσταση, αλλά για ένα μεγάλο πάρτι με πρωταγωνιστές το χιούμορ και την επικοινωνία με το κοινό. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο Κώστας Μαλιάτσης και ο Νικόλας Ράπτης δημιούργησαν μια βραδιά που είχε όλα όσα περιμένει κανείς από ένα μεγάλο comedy show: ατάκες, αυτοσχεδιασμό και στιγμές που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

https://www.instagram.com/maliatsis_salas/
https://www.instagram.com/maliatsis_salas/
https://www.instagram.com/maliatsis_salas/
https://www.instagram.com/maliatsis_salas/

Το ραπ «χτύπημα» του Μαλιάτση στον Ράπτη ήταν χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές του Live των Άχαστων στο ΟΑΚΑ και ένα ακόμα παράδειγμα του πόσο δυνατή είναι η χημεία ανάμεσα στους τρεις performers.

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Αλέξανδρος Τσουβέλας Άχαστοι fest Κώστας Μαλιάτσης Νικόλας Ράπτης ΟΑΚΑ
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