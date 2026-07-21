Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 21.07.2026

Το βίντεο της Κατερίνας Παπουτσάκη με τον πατέρα της είναι ό,τι πιο συγκινητικό θα δεις σήμερα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Κατερίνα Παπουτσάκη μοιράστηκε ένα τρυφερό βίντεο με τον πατέρα της από τις διακοπές τους στη Σητεία και συγκίνησε το Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη μοιράστηκε βίντεο με τον πατέρα της στη Σητεία.
  • Στο βίντεο, πατέρας και κόρη τραγουδούν μαζί τη «Μπαλάντα του Αντρίκου».
  • Η ανάρτηση έλαβε πολλά θετικά σχόλια για τη σχέση τους.
  • Η ηθοποιός απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές στην Κρήτη πριν τις θεατρικές της υποχρεώσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Παπουτσάκη περνά μέρος του καλοκαιριού στην αγαπημένη της Κρήτη, έναν τόπο με τον οποίο τη συνδέουν έντονες οικογενειακές αναμνήσεις και βαθιά συναισθηματικοί δεσμοί. Η ηθοποιός ταξίδεψε στη Σητεία, τον τόπο καταγωγής του πατέρα της, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια από τις πιο όμορφες στιγμές των διακοπών της. Το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ξεχώρισε αμέσως για τη ζεστασιά και την αυθεντικότητά του.

https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Σε μια χαλαρή βραδινή έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα, η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στο πλευρό του πατέρα της, Μιχάλη Παπουτσάκη, με τους δυο τους να τραγουδούν μαζί και να απολαμβάνουν τη βραδιά. Τα χαμόγελα, τα βλέμματα και η χημεία ανάμεσά τους έκαναν πολλούς followers να σχολιάσουν πόσο όμορφη είναι η σχέση τους. Το στιγμιότυπο γέμισε θετικά σχόλια και καρδιές μέσα σε λίγες ώρες.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μόλις μας έδωσε το απόλυτο family inspo για τις καλοκαιρινές διακοπές!

Η ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτησή της με μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα λεζάντα, αφήνοντας να φανεί πως οι διακοπές της πλησιάζουν στο τέλος τους. Η αγάπη για την οικογένεια, την Κρήτη και τις απλές στιγμές της καθημερινότητας πρωταγωνιστεί στο φετινό της καλοκαίρι, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις δημοσιεύσεις της.

Το τραγούδι που έκανε τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, πατέρας και κόρη ερμήνευσαν μαζί τη «Μπαλάντα του Αντρίκου», δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα. Η μουσική έγινε η αφορμή για μια αυθόρμητη οικογενειακή στιγμή, την οποία η Κατερίνα Παπουτσάκη θέλησε να μοιραστεί με τους followers της, δείχνοντας μια πιο προσωπική πλευρά της καθημερινότητάς της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός επισκέπτεται τη Σητεία, καθώς η περιοχή αποτελεί τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς της. Κάθε καλοκαίρι, όταν το επιτρέπει το πρόγραμμά της, επιλέγει να περνά χρόνο εκεί, απολαμβάνοντας τη φιλοξενία, τις παραδόσεις, τα τοπικά γλέντια και φυσικά τις αγαπημένες κρητικές γεύσεις.

https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Παρά τις καλοκαιρινές ανάσες, η Κατερίνα Παπουτσάκη συνεχίζει να έχει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη φετινή περιοδεία της «Λυσιστράτης» του Αριστοφάνη, με την παραγωγή του ΚΘΒΕ να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ τον Αύγουστο θα παρουσιαστεί και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Λίγο πριν επιστρέψει στις θεατρικές της υποχρεώσεις, η Κατερίνα Παπουτσάκη επέλεξε να γεμίσει τις μπαταρίες της με τους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο, χαρίζοντας στους followers της ένα από τα πιο αυθεντικά στιγμιότυπα του φετινού καλοκαιριού.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Κατερίνα Παπουτσάκη Κρήτη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον μικρό του «Σίμπα» που «έλιωσε» το instagram

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον μικρό του «Σίμπα» που «έλιωσε» το instagram

21.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον μικρό του «Σίμπα» που «έλιωσε» το instagram
Celeb News

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον μικρό του «Σίμπα» που «έλιωσε» το instagram

21.07.2026
Stormi stole the show! Ο Travis Scott είχε την πιο cute guest star της χρονιάς
Celeb News

Stormi stole the show! Ο Travis Scott είχε την πιο cute guest star της χρονιάς

21.07.2026
Σίσσυ Χρηστίδου: Ποιος είναι ο άνδρας που φέρεται να μπήκε στη ζωή της;
Celeb News

Σίσσυ Χρηστίδου: Ποιος είναι ο άνδρας που φέρεται να μπήκε στη ζωή της;

20.07.2026
Άννα Βίσση x ARGY: Το νέο hit «Όλο πιο πάνω» έβαλε τον Θέμη Γεωργαντά σε party mood
Celeb News

Άννα Βίσση x ARGY: Το νέο hit «Όλο πιο πάνω» έβαλε τον Θέμη Γεωργαντά σε party mood

20.07.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

20.07.2026
Η Ισπανία σήκωσε το World Cup και η Ελένη Φουρέιρα είχε τον πιο όμορφο λόγο να πανηγυρίζει!
Celeb News

Η Ισπανία σήκωσε το World Cup και η Ελένη Φουρέιρα είχε τον πιο όμορφο λόγο να πανηγυρίζει!

20.07.2026
Η Ρούλα Ρέβη ανέβασε τον Αποστόλη Τότσικα όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί!
Celeb News

Η Ρούλα Ρέβη ανέβασε τον Αποστόλη Τότσικα όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί!

20.07.2026
Η Mel C των Spice Girls είπε το «ναι» με νυφικό που έραψε η Victoria Beckham
Celeb News

Η Mel C των Spice Girls είπε το «ναι» με νυφικό που έραψε η Victoria Beckham

20.07.2026
Kylie Jenner και Timothée Chalamet έκαναν τον τελικό του Μουντιάλ 2026 πιο hot από ποτέ!
Celeb News

Kylie Jenner και Timothée Chalamet έκαναν τον τελικό του Μουντιάλ 2026 πιο hot από ποτέ!

20.07.2026
Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Summer drink: Το καρπούζι έγινε το πιο cool ποτήρι του καλοκαιριού για όλη την παρέα

Summer drink: Το καρπούζι έγινε το πιο cool ποτήρι του καλοκαιριού για όλη την παρέα

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι δεν μπορούν να κοιμηθούν τα ζεστά βράδια

Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι δεν μπορούν να κοιμηθούν τα ζεστά βράδια

Η πιο εύκολη σαλάτα ζυμαρικών με σως φέτας που θα γίνει το νέο summer obsession σου!

Η πιο εύκολη σαλάτα ζυμαρικών με σως φέτας που θα γίνει το νέο summer obsession σου!

Πώς να δροσίσεις το σπίτι χωρίς να καις κλιματιστικό όλη μέρα

Πώς να δροσίσεις το σπίτι χωρίς να καις κλιματιστικό όλη μέρα

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια