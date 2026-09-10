Η Amal Clooney ήρθε στην Αθήνα – Τι κρύβεται πίσω από την επίσκεψή της

Με μια ματιά Η Amal Clooney βρίσκεται στην Αθήνα για διοργάνωση της UNESCO σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Πολιτισμό.

Η συνάντηση των Πρεσβειρών Καλής Θελήσεως της UNESCO φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό.

Η επίσκεψη συνδέεται και με το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθήνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής διεθνούς συνάντησης και ανάμεσα στα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον είναι η Amal Clooney, η οποία βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα από το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου. Η παρουσία της στην Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμμετέχει σε μια διοργάνωση της UNESCO που πραγματοποιείται για πρώτη φορά εκτός Παρισιού και, μάλιστα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αν παρακολουθείς τις σημερινές εξελίξεις, θα δεις ότι το πρόγραμμά της περιλαμβάνει μια εκδήλωση με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Πολιτισμό, μια συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και ένα επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του, Μαρέβας Μητσοτάκη.

Η επίσκεψη της Amal Clooney στην Αθήνα, επομένως, έχει ένα πρόγραμμα με έντονο θεσμικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Η γνωστή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO βρίσκεται στην πόλη με αφορμή τη συνάντηση των Πρεσβειρών Καλής Θελήσεως της UNESCO, η οποία φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Αθήνα.

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Το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται στον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου, όπου πραγματοποιείται η σημαντική συνάντηση των Πρεσβειρών Καλής Θελήσεως της UNESCO. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται ένα θέμα που αφορά όλο και περισσότερο την καθημερινότητα αλλά και το μέλλον του Πολιτισμού: η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Πολιτισμό αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όταν πραγματοποιείται στην Αθήνα, σε έναν χώρο με τόσο ισχυρή σύνδεση με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό η Amal Clooney, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου. Η διοργάνωση στην Αθήνα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Κωστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου και αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξενεί για πρώτη φορά μια τέτοια συνάντηση εκτός της έδρας της UNESCO στο Παρίσι.

Μετά την εκδήλωση στο Ολυμπιείο, η βραδιά μεταφέρεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Στις 20:30 έχει προγραμματιστεί δείπνο, στο οποίο θα παραβρεθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Μητσοτάκη. Η Μαρέβα Μητσοτάκη αναμένεται μάλιστα να απευθύνει ομιλία στους προσκεκλημένους. Το σκηνικό είναι από μόνο του ιδιαίτερο. Ένα δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, με θέα στα μνημεία του Ιερού Βράχου, έρχεται να ολοκληρώσει μια ημέρα αφιερωμένη στη σχέση του σύγχρονου κόσμου με τον Πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.

Και κάπου εδώ η παρουσία της Amal Clooney αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η σχέση της με την Ελλάδα δεν περιορίζεται στη σημερινή της ιδιότητα ως πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που συνδέει το όνομά της με ένα από τα πιο γνωστά πολιτιστικά και διπλωματικά ζητήματα της χώρας: τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

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