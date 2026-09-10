Celeb World 10.09.2026

Benny Blanco και Selena Gomez: Το παιδικό όνειρο της τραγουδίστριας που έγινε πραγματικότητα στον γάμο τους

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Ο Benny Blanco αποκάλυψε λεπτομέρειες από τον προσωπικό γάμο του με τη Selena Gomez και την ξεχωριστή επιθυμία που εκείνη είχε από παιδί για τη μεγάλη της ημέρα
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Benny Blanco αποκάλυψε ότι η Selena Gomez είχε ονειρευτεί τον γάμο της από παιδί.
  • Το ζευγάρι επέλεξε έναν αντισυμβατικό γάμο, μακριά από την κλασική εικόνα μιας επίσημης τελετής.
  • Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε σε μια φάρμα με φοίνικες στην California, διακοσμημένη με περσικά χαλιά.
  • Η Selena Gomez ήθελε έναν γάμο ζεστό και αυθεντικό, που να αντικατοπτρίζει το προσωπικό τους στιλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει έναν γάμο πραγματικά ξεχωριστό, αυτό δεν είναι απαραίτητα η πολυτέλεια, τα διάσημα ονόματα στη λίστα των καλεσμένων ή ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Είναι εκείνες οι μικρές, προσωπικές λεπτομέρειες που έχουν σημασία μόνο για το ζευγάρι και κάνουν τη μεγάλη ημέρα να μοιάζει μοναδική. Κάπως έτσι φαίνεται πως έζησαν τον γάμο τους η Selena Gomez και ο Benny Blanco, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους στις 27 Σεπτεμβρίου 2025 στην California.

https://www.instagram.com/selenagomez
https://www.instagram.com/selenagomez

Μάλιστα, έναν χρόνο σχεδόν μετά τη μεγάλη τους ημέρα, ο Benny Blanco αποκάλυψε μια ιδιαίτερα τρυφερή λεπτομέρεια για τη σύζυγό του: η Selena είχε φανταστεί τον γάμο της από τότε που ήταν παιδί και είχε πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το πώς ήθελε να είναι. Και αν περιμένεις να ακούσεις για έναν κλασικό, υπερβολικά στημένο γάμο, μάλλον θα εκπλαγείς, καθώς το ζευγάρι επέλεξε κάτι πολύ διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

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Η Selena Gomez είχε ονειρευτεί τον γάμο της από παιδί

Στο επεισόδιο της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, του podcast του Benny Blanco, «Friends Keep Secrets», το οποίο παρουσιάζει μαζί με τον Lil Dicky και την Kristin Batalucco, έγινε μια αποκάλυψη που τράβηξε αμέσως την προσοχή. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με καλεσμένη την Gwyneth Paltrow, ο Benny Blanco αποκάλυψε ότι είναι πλέον παντρεμένος με τη Selena Gomez και στη συνέχεια μίλησε για ορισμένες λεπτομέρειες της ημέρας που ένωσε επίσημα τη ζωή τους. Ο 38χρονος παραγωγός εξήγησε ότι το ζευγάρι ήθελε ο γάμος του να είναι αντισυμβατικός και να μην ακολουθεί την κλασική εικόνα μιας υπερβολικά επίσημης χολιγουντιανής τελετής. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η πιο γλυκιά λεπτομέρεια.

https://www.instagram.com/selenagomez
https://www.instagram.com/selenagomez

Η Selena Gomez, όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, είχε ένα όνειρο για τον γάμο της από τότε που ήταν μικρή. Δεν ήθελε απλώς να φορέσει το νυφικό της και να περπατήσει προς τον αγαπημένο της. Είχε ήδη φανταστεί τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν αυτή η στιγμή. Ήθελε να περπατήσει σε έναν διάδρομο στρωμένο με περσικά χαλιά, τοποθετημένα ασύμμετρα, χωρίς την κλασική εικόνα που μπορεί να περιμένει κανείς από έναν λαμπερό γάμο. Και κυρίως, δεν ήθελε ο χώρος να γεμίσει με τα συνηθισμένα λουλούδια ή να δίνει την αίσθηση μιας υπερβολικά «στημένης» και επίσημης εκδήλωσης.

https://www.instagram.com/selenagomez
https://www.instagram.com/selenagomez

Μια φάρμα με φοίνικες μεταμορφώθηκε για τη μεγάλη ημέρα

Ο Benny Blanco αποκάλυψε ότι το ζευγάρι νοίκιασε μια φάρμα με φοίνικες στην California και τη μετέτρεψε ειδικά για την περίσταση. Η επιλογή αυτή ταιριάζει απόλυτα με την εικόνα που περιέγραψε ο ίδιος για τον γάμο τους. Αντί για έναν χώρο που θα έμοιαζε απρόσωπος ή υπερβολικά επίσημος, ο Blanco και η Gomez ήθελαν ένα σκηνικό που να έχει χαρακτήρα και να αποτυπώνει το προσωπικό τους στιλ. Η Selena, σύμφωνα με όσα είπε ο Benny, δεν ήθελε έναν γάμο που να δείχνει «bougie». Ήθελε κάτι όμορφο, προσεγμένο και εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα ζεστό και αυθεντικό.

https://www.instagram.com/selenagomez
https://www.instagram.com/selenagomez

Και φαίνεται πως ακριβώς αυτό κατάφεραν. Ο Benny Blanco περιέγραψε τη διακόσμηση ως κάτι στο οποίο είχε επενδυθεί πολλή προσπάθεια, χωρίς όμως το αποτέλεσμα να δείχνει «stuffy», δηλαδή υπερβολικά επίσημο ή άκαμπτο. Με άλλα λόγια, η μεγάλη ημέρα της Selena Gomez δεν ήταν ένα ακόμη λαμπερό celebrity wedding. Ήταν ένας γάμος σχεδιασμένος γύρω από εκείνη την εικόνα που είχε κρατήσει μέσα της από την παιδική της ηλικία.

https://www.instagram.com/selenagomez
https://www.instagram.com/selenagomez

Ένας γάμος που έμοιαζε περισσότερο με όνειρο παρά με υπερπαραγωγή

Κοιτάζοντας τις λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές, είναι εύκολο να καταλάβεις γιατί ο Benny Blanco επέλεξε να μιλήσει με τόσο ενθουσιασμό για τη μεγάλη τους ημέρα. Η Selena Gomez είχε στο μυαλό της μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα από παιδί: περπάτημα προς τον άνθρωπό της πάνω σε περσικά χαλιά, χωρίς υπερβολικά λουλούδια και χωρίς την αίσθηση ενός απρόσωπου, πολυτελούς event. Ο Benny Blanco, από την άλλη, φαίνεται πως φρόντισε μαζί της ώστε αυτή η παιδική φαντασίωση να μετατραπεί σε πραγματικότητα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο κομμάτι της ιστορίας. Πίσω από τα διάσημα ονόματα, τη δημοσιότητα και την προσοχή που αναπόφευκτα συνοδεύει έναν γάμο δύο τόσο γνωστών προσώπων, υπήρχε μια γυναίκα που ήθελε να ζήσει μια στιγμή ακριβώς όπως την είχε ονειρευτεί όταν ήταν παιδί.

https://www.instagram.com/selenagomez
https://www.instagram.com/selenagomez

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco είπαν «I do» στις 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Santa Barbara της California, με την τελετή να πραγματοποιείται σε ένα σκηνικό που σχεδιάστηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις δικές τους επιθυμίες. Την τελετή officiated ο Lil Dicky, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν πολλοί φίλοι και συνεργάτες από τον χώρο της ψυχαγωγίας. Τώρα, καθώς πλησιάζει η πρώτη επέτειος του γάμου τους στις 27 Σεπτεμβρίου, η νέα αποκάλυψη του Benny Blanco δίνει μια ακόμη πιο προσωπική διάσταση στην ιστορία τους. Γιατί τελικά, η Selena δεν απέκτησε απλώς τον γάμο που θα ταίριαζε σε μια σταρ του Hollywood. Απέκτησε, όπως φαίνεται, τον γάμο που είχε ονειρευτεί από παιδί.

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Benny Blanco Selena Gomez ΓΑΜΟΣ
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