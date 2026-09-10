Πλασμαφαίρεση: Η νέα εμμονή των celebrities – Ποιοι την έχουν δοκιμάσει

Με μια ματιά Η πλασμαφαίρεση, ιατρική διαδικασία, γίνεται δημοφιλής τάση ευεξίας μεταξύ celebrities.

Διάσημοι όπως Orlando Bloom, Gwyneth Paltrow, LeAnn Rimes, Bryan Johnson, Peter Diamandis και Joe Rogan έχουν δοκιμάσει τη διαδικασία.

Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση ουσιών όπως μικροπλαστικά, τοξίνες και φλεγμονώδεις παράγοντες.

Παρά τη δημοτικότητα, υπάρχουν επιστημονικά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα και τους κινδύνους σε υγιή άτομα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει μια νέα τάση στον κόσμο της ευεξίας και της μακροζωίας που μοιάζει να βγήκε κατευθείαν από τις πιο ακριβές κλινικές του Hollywood: η πλασμαφαίρεση. Μια ιατρική διαδικασία που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων έχει αρχίσει να αποκτά διαφορετικό ρόλο, καθώς ολοένα και περισσότεροι διάσημοι, επιχειρηματίες και λάτρεις του biohacking την επιλέγουν με την ελπίδα ότι θα «καθαρίσουν» το αίμα τους, θα περιορίσουν τη φλεγμονή ή ακόμη και θα επιβραδύνουν τη γήρανση.

Ονόματα όπως ο Orlando Bloom, η Gwyneth Paltrow, η LeAnn Rimes, ο Bryan Johnson, ο Peter Diamandis και ο Joe Rogan έχουν μιλήσει δημόσια για τη συγκεκριμένη διαδικασία, δίνοντάς της μια δημοσιότητα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα ήταν δύσκολο να φανταστείς. Την ίδια στιγμή, όμως, πίσω από τις εντυπωσιακές ιστορίες των celebrities και τις πανάκριβες θεραπείες παραμένουν σημαντικά επιστημονικά ερωτήματα για το τι πραγματικά μπορεί να προσφέρει η πλασμαφαίρεση σε έναν υγιή άνθρωπο, πόσο διαρκούν τα αποτελέσματά της και κυρίως αν μπορεί πράγματι να αποτελέσει ένα είδος «βιολογικού σέρβις» για τον οργανισμό.

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Από την ιατρική πράξη στη βιομηχανία της μακροζωίας

Η αιμαφαίρεση είναι ο γενικός όρος για τις διαδικασίες κατά τις οποίες το αίμα αφαιρείται προσωρινά από το σώμα, διαχωρίζεται στα συστατικά του και ένα από αυτά απομακρύνεται ή υποβάλλεται σε επεξεργασία, πριν τα υπόλοιπα επιστρέψουν στον οργανισμό. Στην πλασμαφαίρεση, γνωστή και ως θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος ή Therapeutic Plasma Exchange, το πλάσμα διαχωρίζεται από τα κύτταρα του αίματος και απομακρύνεται. Τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, καθώς και τα αιμοπετάλια, επιστρέφουν στον ασθενή μαζί με υγρό αναπλήρωσης, συνήθως λευκωματίνη και φυσιολογικό ορό ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, πλάσμα δότη.

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε συγκεκριμένες αιματολογικές, αυτοάνοσες και νευρολογικές παθήσεις, καθώς μπορεί να απομακρύνει από το πλάσμα παθολογικά αντισώματα και άλλες ουσίες. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η πλασμαφαίρεση έχει βγει από το αυστηρά νοσοκομειακό περιβάλλον και έχει περάσει στις πολυτελείς κλινικές μακροζωίας. Εκεί παρουσιάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως μια μορφή «βιολογικού σέρβις», με την υπόσχεση ότι η αντικατάσταση του πλάσματος μπορεί να επηρεάσει φλεγμονώδεις παράγοντες και ουσίες που συσσωρεύονται με την ηλικία.

Orlando Bloom: Η θεραπεία των 10.000 λιρών για τα μικροπλαστικά

Ο Orlando Bloom ήταν ένας από τους celebrities που έφεραν την πλασμαφαίρεση στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Το 2025, ο τότε 48χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία αξίας περίπου 10.000 λιρών σε κλινική του Λονδίνου, με στόχο να απομακρύνει μικροπλαστικά και άλλες χημικές ουσίες από το αίμα του. Στη δική του περίπτωση πραγματοποιήθηκε αιμαφαίρεση, με το πλάσμα να περνά από ειδικό φίλτρο και στη συνέχεια να επανενώνεται με τα κύτταρα του αίματος, ώστε να επιστρέψει στον οργανισμό.

LeAnn Rimes και Gwyneth Paltrow στην ίδια λίστα

Ο Orlando Bloom δεν είναι ο μόνος διάσημος που έχει μιλήσει για την πλασμαφαίρεση. Η τραγουδίστρια LeAnn Rimes αποκάλυψε στις αρχές του 2026 ότι υποβλήθηκε για δεύτερη φορά σε θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος. Στη διαδικασία, το πλάσμα διαχωρίστηκε από το αίμα της και αντικαταστάθηκε με λευκωματίνη. Η ίδια συνέδεσε τη θεραπεία με την προσπάθεια απομάκρυνσης ουσιών όπως μικροπλαστικά και άλλες «τοξίνες», παρομοιάζοντας τη διαδικασία με μια «αλλαγή λαδιών» για τον οργανισμό. Στη λίστα προστέθηκε και η Gwyneth Paltrow, η οποία αποκάλυψε το 2026 ότι είχε κάνει πέντε συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε κλινική του Σικάγο, στο πλαίσιο της ευρύτερης ενασχόλησής της με θεραπείες ευεξίας και μακροζωίας. Το συνολικό κόστος των θεραπειών πλησίασε τα 49.500 δολάρια.

Bryan Johnson: Το biohacking σε άλλη διάσταση

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει κάνει την αναζήτηση της μακροζωίας προσωπική αποστολή, αυτός είναι ο Αμερικανός επιχειρηματίας και biohacker Bryan Johnson. Το 2024 ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε σε ολική ανταλλαγή πλάσματος, αφαιρώντας το πλάσμα του και αντικαθιστώντας το με λευκωματίνη. Ο Johnson είχε προηγουμένως προκαλέσει αίσθηση όταν είχε χρησιμοποιήσει πλάσμα από τον νεαρό γιο του, μια πρακτική που αργότερα εγκατέλειψε.

O Joe Rogan μπαίνει στο παιχνίδι

Άλλος γνωστός υποστηρικτής της έρευνας για τη μακροζωία είναι ο γνωστός podcaster που αποκάλυψε μέσω Instagram ότι υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση και δημοσίευσε φωτογραφίες με το πλάσμα που είχε αφαιρεθεί από το αίμα του. Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι στο πλάσμα μπορούν να συσσωρεύονται φλεγμονώδεις πρωτεΐνες, τοξίνες και άλλα παραπροϊόντα, ενώ ανέφερε ότι γνωστοί του που είχαν δοκιμάσει τη διαδικασία παρατήρησαν καλύτερο ύπνο και ταχύτερη αποκατάσταση.

Στην Ελλάδα, η πλασμαφαίρεση βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής είχε μεταβεί σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έφερε τη διαδικασία ξανά στη δημόσια συζήτηση, με την περίπτωση του Μαζωνάκη να υπενθυμίζει πως, παρά τη δημοφιλία της τα τελευταία χρόνια στους κύκλους της ευεξίας και της μακροζωίας, πρόκειται για μια καθαρά ιατρική πράξη που πραγματοποιείται υπό ιατρική επίβλεψη και δεν είναι απαλλαγμένη από πιθανούς κινδύνους.

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