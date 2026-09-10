Ο γιος του John Lennon έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Δες τις φωτογραφίες

Ο γιος του John Lennon και της Yoko Ono, Sean Ono Lennon, καλωσόρισε το πρώτο του παιδί στα 50 του χρόνια

Μια νέα και πολύ ξεχωριστή σελίδα άνοιξε στη ζωή του Sean Ono Lennon, ο οποίος στα 50 του χρόνια έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Ο γιος του John Lennon και της Yoko Ono καλωσόρισε στον κόσμο ένα αγοράκι μαζί με τη σύντροφό του, Charlotte Kemp Muhl, και μοιράστηκε με τους followers του τις πρώτες φωτογραφίες από τη νέα του οικογένεια.

Το ζευγάρι αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση την 1η Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας παράλληλα και το όνομα του μωρού: Aurelius. Στα στιγμιότυπα από το νοσοκομείο, ο Sean κρατά τρυφερά στην αγκαλιά του τον γιο του, ενώ σε άλλη φωτογραφία ποζάρει μαζί με τη Charlotte και το νεογέννητο μωρό τους.

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Η άφιξη του Aurelius σηματοδοτεί ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τον μουσικό, ο οποίος έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του μέσα στη μουσική. Από τη συνεργασία του με τη μητέρα του μέχρι τα δικά του projects ως μουσικός και παραγωγός, ο Sean έχει δημιουργήσει τη δική του πορεία, μακριά αλλά και ταυτόχρονα κοντά στη θρυλική κληρονομιά του πατέρα του.

Ο Sean και η Charlotte Kemp Muhl γνωρίστηκαν το 2005 στο Coachella, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε το 2007. Εκτός από σύντροφοι, έχουν υπάρξει και καλλιτεχνικοί συνεργάτες, έχοντας δημιουργήσει μαζί το μουσικό project The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

Ο Sean έχει επίσης συμμετάσχει στους The Claypool Lennon Delirium, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί ως παραγωγός σε projects άλλων καλλιτεχνών. Ανάμεσα στις δουλειές του βρίσκεται και η συμμετοχή του στην παραγωγή του album «Lust for Life» της Lana Del Rey.

Η μουσική ήταν πάντα ο δικός του τρόπος σύνδεσης με τον John Lennon

Ο John Lennon πέθανε όταν ο Sean ήταν ακόμη παιδί, όμως η μουσική αποτέλεσε έναν από τους τρόπους με τους οποίους ο ίδιος ένιωθε κοντά στον πατέρα του. Σε παλαιότερες δηλώσεις του έχει μιλήσει για την απόφασή του να μάθει κιθάρα και να ασχοληθεί με τραγούδια του Lennon, συνδέοντας έτσι τη δική του μουσική διαδρομή με την οικογενειακή του ιστορία.

Τώρα, ο Sean βρίσκεται μπροστά σε έναν ρόλο που δεν έχει καμία σχέση με studio sessions, albums ή συναυλίες: αυτόν του πατέρα. Μαζί με τη Charlotte υποδέχτηκαν τον Aurelius και ξεκίνησαν το δικό τους νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά ως οικογένεια.

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