Celeb World 10.09.2026

Ο γιος του John Lennon έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Δες τις φωτογραφίες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο γιος του John Lennon και της Yoko Ono, Sean Ono Lennon, καλωσόρισε το πρώτο του παιδί στα 50 του χρόνια
Ειρήνη Στόφυλα

Μια νέα και πολύ ξεχωριστή σελίδα άνοιξε στη ζωή του Sean Ono Lennon, ο οποίος στα 50 του χρόνια έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Ο γιος του John Lennon και της Yoko Ono καλωσόρισε στον κόσμο ένα αγοράκι μαζί με τη σύντροφό του, Charlotte Kemp Muhl, και μοιράστηκε με τους followers του τις πρώτες φωτογραφίες από τη νέα του οικογένεια.

https://www.instagram.com/sean_ono_lennon/
https://www.instagram.com/sean_ono_lennon/

Το ζευγάρι αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση την 1η Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας παράλληλα και το όνομα του μωρού: Aurelius. Στα στιγμιότυπα από το νοσοκομείο, ο Sean κρατά τρυφερά στην αγκαλιά του τον γιο του, ενώ σε άλλη φωτογραφία ποζάρει μαζί με τη Charlotte και το νεογέννητο μωρό τους.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας:  Μια μάχη μετά την άλλη, Harvest, Gabby και Χαμένα όνειρα

Η άφιξη του Aurelius σηματοδοτεί ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τον μουσικό, ο οποίος έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του μέσα στη μουσική. Από τη συνεργασία του με τη μητέρα του μέχρι τα δικά του projects ως μουσικός και παραγωγός, ο Sean έχει δημιουργήσει τη δική του πορεία, μακριά αλλά και ταυτόχρονα κοντά στη θρυλική κληρονομιά του πατέρα του.

https://www.instagram.com/sean_ono_lennon/
https://www.instagram.com/sean_ono_lennon/

Ο Sean και η Charlotte Kemp Muhl γνωρίστηκαν το 2005 στο Coachella, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε το 2007. Εκτός από σύντροφοι, έχουν υπάρξει και καλλιτεχνικοί συνεργάτες, έχοντας δημιουργήσει μαζί το μουσικό project The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

https://www.instagram.com/sean_ono_lennon/
https://www.instagram.com/sean_ono_lennon/

Ο Sean έχει επίσης συμμετάσχει στους The Claypool Lennon Delirium, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί ως παραγωγός σε projects άλλων καλλιτεχνών. Ανάμεσα στις δουλειές του βρίσκεται και η συμμετοχή του στην παραγωγή του album «Lust for Life» της Lana Del Rey.

Η μουσική ήταν πάντα ο δικός του τρόπος σύνδεσης με τον John Lennon

Ο John Lennon πέθανε όταν ο Sean ήταν ακόμη παιδί, όμως η μουσική αποτέλεσε έναν από τους τρόπους με τους οποίους ο ίδιος ένιωθε κοντά στον πατέρα του. Σε παλαιότερες δηλώσεις του έχει μιλήσει για την απόφασή του να μάθει κιθάρα και να ασχοληθεί με τραγούδια του Lennon, συνδέοντας έτσι τη δική του μουσική διαδρομή με την οικογενειακή του ιστορία.

Ο δολοφόνος του John Lennon απολογείται για πρώτη φορά στην χήρα Yoko Ono!
Mandatory Credit: Photo by GEORGE KONIG/REX/Shutterstock (104803b)
JOHN LENNON AND YOKO ONO AT TITTENHURST PARK, THEIR RESIDENCE BETWEEN 11/08/69 AND 30/08/71 IN SUNNINGDALE, NR ASCOT BERKSHIRE
John Lennon and Yoko Ono at their home at Tittenhurst Park, Britain – 1970

Τώρα, ο Sean βρίσκεται μπροστά σε έναν ρόλο που δεν έχει καμία σχέση με studio sessions, albums ή συναυλίες: αυτόν του πατέρα. Μαζί με τη Charlotte υποδέχτηκαν τον Aurelius και ξεκίνησαν το δικό τους νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά ως οικογένεια.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

John Lennon Sean Ono Lennon
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κυκλοφόρησε το trailer του «Love of your life» που θα σε κάνει να ερωτευτείς

Κυκλοφόρησε το trailer του «Love of your life» που θα σε κάνει να ερωτευτείς

10.09.2026
Επόμενο
Tom Cruise: Κυκλοφόρησε το επίσημο και τελευταίο trailer του «Digger»

Tom Cruise: Κυκλοφόρησε το επίσημο και τελευταίο trailer του «Digger»

10.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Όταν ο 18χρονος Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε Γιάννη Πάριο σε σχολική εκδήλωση
Celeb News

Όταν ο 18χρονος Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε Γιάννη Πάριο σε σχολική εκδήλωση

10.09.2026
Η Jennifer Lawrence μπήκε στο Instagram – Ποια ήταν τα πρώτα της follow
Celeb News

Η Jennifer Lawrence μπήκε στο Instagram – Ποια ήταν τα πρώτα της follow

10.09.2026
Όταν η Sandra Bullock αγόρασε το πρώτο κινηματογραφικό εισιτήριο μέσω Ιnternet
Celeb News

Όταν η Sandra Bullock αγόρασε το πρώτο κινηματογραφικό εισιτήριο μέσω Ιnternet

10.09.2026
Η Amal Clooney ήρθε στην Αθήνα – Τι κρύβεται πίσω από την επίσκεψή της
Celeb News

Η Amal Clooney ήρθε στην Αθήνα – Τι κρύβεται πίσω από την επίσκεψή της

10.09.2026
Benny Blanco και Selena Gomez: Το παιδικό όνειρο της τραγουδίστριας που έγινε πραγματικότητα στον γάμο τους
Celeb News

Benny Blanco και Selena Gomez: Το παιδικό όνειρο της τραγουδίστριας που έγινε πραγματικότητα στον γάμο τους

10.09.2026
Η Ανθή Βούλγαρη για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κάποιοι να μη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα»
Celeb News

Η Ανθή Βούλγαρη για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κάποιοι να μη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα»

10.09.2026
Συντετριμμένη η Μαρία Μαζωνάκη – Οι δραματικές στιγμές έξω από το «Ελπίς
Celeb News

Συντετριμμένη η Μαρία Μαζωνάκη – Οι δραματικές στιγμές έξω από το «Ελπίς

09.09.2026
Taylor Swift και Travis Kelce: Η νέα ρομαντική έξοδος στη Νέα Υόρκη
Celeb News

Taylor Swift και Travis Kelce: Η νέα ρομαντική έξοδος στη Νέα Υόρκη

09.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: To τελευταίο «αντίο» των celebrities
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: To τελευταίο «αντίο» των celebrities

09.09.2026
Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές