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Celeb News 09.07.2026

Αθηνά Οικονομάκου: Το στιγμιότυπο με την Jennifer Lopez στο show της Celia Kritharioti

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Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στο show της Celia Kritharioti στο Παρίσι και μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με την Jennifer Lopez
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε στο show της Celia Kritharioti στο Παρίσι.
  • Η Ελληνίδα ηθοποιός φωτογραφήθηκε με την Jennifer Lopez.
  • Η Jennifer Lopez έχει φιλική σχέση με την σχεδιάστρια Celia Kritharioti.
  • Η Αθηνά Οικονομάκου έκανε κομψή εμφάνιση με φόρεμα της σχεδιάστριας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Παρίσι αποτελεί αυτή την περίοδο το κέντρο του κόσμου για τη διεθνή showbiz, καθώς η εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής συγκεντρώνει τα πιο λαμπερά ονόματα του πλανήτη. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους που βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα για το εντυπωσιακό show της Celia Kritharioti ήταν η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία πραγματοποίησε μια από τις πιο chic εμφανίσεις της, συνοδευόμενη από τον Μπρούνο Τσερέλα.

athina_oikonomakou_jennifer_lopez
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/?hl=el

Η στιγμή που η Αθηνά Οικονομάκου συνάντησε την Jennifer Lopez δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός φακού. Η ελληνίδα ηθοποιός, ενθουσιασμένη από τη γνωριμία της με την παγκόσμια star, δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει μια selfie, την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. «Τσιμπήστε με», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας, εκφράζοντας τον αυθορμητισμό της για το στιγμιότυπο που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

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Το «ελληνικό» στοιχείο της JLo

Η παρουσία της Jennifer Lopez στο show της Celia Kritharioti δεν ήταν τυχαία, καθώς η λατίνα star διατηρεί μια μακροχρόνια και ειλικρινή φιλία με την ελληνίδα σχεδιάστρια. Η JLo επιλέγει συστηματικά δημιουργίες της σχεδιάστριας για τις σημαντικότερες στιγμές της, ενώ η σχέση τους επισφραγίστηκε λίγες ημέρες πριν από το show, όταν η star επισκέφθηκε το ατελιέ της σχεδιάστριας στο Παρίσι για ένα ιδιαίτερο private fitting, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσμό της με τον ελληνικό οίκο μόδας.

Η κομψή εμφάνιση της Αθηνάς Οικονομάκου

Η Αθηνά Οικονομάκου κέρδισε τα βλέμματα στο front row, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό mini couture φόρεμα με παγιέτες από την τελευταία συλλογή της Celia Kritharioti. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με lace-up metallic πέδιλα, προσδίδοντας έναν αέρα διεθνούς φινέτσας. Από την πλευρά του, ο Μπρούνο Τσερέλα κινήθηκε σε πιο κλασικά μονοπάτια, επιλέγοντας ένα κομψό pinstripe κοστούμι που ταίριαζε απόλυτα στην αισθητική της βραδιάς.

athina_oikonomakou
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η συνάντηση αυτή σε ένα Παρίσι που κινείται στους ρυθμούς της υψηλής μόδας αποτελεί αναμφίβολα μια από τις πιο «δυνατές» αναμνήσεις για την ηθοποιό, σε μια βραδιά που απέδειξε για άλλη μια φορά πως το ελληνικό design έχει κερδίσει επάξια τη θέση του στην παγκόσμια fashion σκηνή.

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Celia Kritharioti Jennifer Lopez ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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