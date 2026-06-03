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Μουσικά Νέα 03.06.2026

Taylor Swift: Το μήνυμα θαυμασμού προς τον Paul McCartney μέσω Instagram story

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Η Taylor Swift «υποκλίνεται» στο νέο project του Paul McCartney, «The Boys of Dungeon Lane», αποδεικνύοντας τον αμοιβαίο σεβασμό τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Taylor Swift αφήνει για λίγο στην άκρη τις δικές της μεγάλες κυκλοφορίες για να στηρίξει έμπρακτα τον θρυλικό Paul McCartney, επιβεβαιώνοντας πως η μουσική τους φιλία παραμένει δυνατή και αυθεντική. Η star της pop μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για το «The Boys of Dungeon Lane», το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του «Σκαθαριού», υπενθυμίζοντάς μας μια αμοιβαία εκτίμηση που κρατά χρόνια.

Η Taylor Swift ποζάρει με εντυπωσιακό φόρεμα και παπούτσια, με αφορμή την υπόθεση για το Eras Tour.
https://www.instagram.com/taylorswift/?hl=el

Αν και η Taylor Swift βρίσκεται λίγες μέρες πριν από την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «I Knew It, I Knew You», που θα ακούσουμε την Παρασκευή για το soundtrack του Toy Story 5, η ίδια δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει τον θαυμασμό της σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Το βράδυ της Τρίτης (2 Ιουνίου), η Swift ανάρτησε στο Instagram Story της το νέο άλμπουμ του Paul McCartney, «The Boys of Dungeon Lane», το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή. Συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα emoji που συμβολίζει τη δύναμη, έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν παύω ποτέ να εμπνέομαι από αυτόν τον διαχρονικά εξαιρετικό καλλιτέχνη».

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Μια φιλία που μετράει πάνω από μια δεκαετία

Η σχέση των δύο superstars δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς διασταυρώνονται καλλιτεχνικά εδώ και χρόνια. Όλα ξεκίνησαν το 2015 σε ένα εμβληματικό πάρτι για τα 40 χρόνια του Saturday Night Live, όπου μοιράστηκαν τη σκηνή ερμηνεύοντας το «Shake It Off». Η χημεία τους επιβεβαιώθηκε το 2020 μέσω μιας προσωπικής συνέντευξης για το περιοδικό Rolling Stone, όπου ο McCartney αποκάλυψε πως είχε σκοπό να την καλέσει στη σκηνή του Glastonbury, μια συνεργασία που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ λόγω της πανδημίας. Μάλιστα, ο θρύλος των Beatles είχε ήδη προετοιμαστεί να παίξει το «Shake It Off» μαζί της, αστειευόμενος πως «το ξέρει καλά, είναι σε ντο ματζόρε!».

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Από το studio στην Eras Tour

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι δυο τους έχουν διατηρήσει μια στενή επαφή, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε κάθε δισκογραφικό βήμα. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2024, ο McCartney βρέθηκε στο Wembley του Λονδίνου για να παρακολουθήσει από κοντά την Eras Tour της Taylor Swift, όπου οι fans τον εντόπισαν να χορεύει με την ψυχή του στο κομμάτι «But Daddy I Love Him».

Η Taylor Swift σε φωτογραφία από το επίσημο προφίλ της στο Instagram για το ντοκιμαντέρ Eras Tour.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Με τον McCartney να επιστρέφει δισκογραφικά για πρώτη φορά μετά το 2020 και την Taylor Swift να κυριαρχεί στα charts, η κίνησή της να προωθήσει το νέο του άλμπουμ αποδεικνύει ότι, παρά την τεράστια επιτυχία τους, ο σεβασμός ανάμεσα στις γενιές της μουσικής παραμένει η πιο ισχυρή δύναμη.

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Paul McCartney Taylor Swift μουσική
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