Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 03.06.2026

Η Άννα Βίσση στο στόχαστρο απατεώνων – Η απάτη με AI που υπόσχεται 325.000 ευρώ στους θαυμαστές της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Επιτήδειοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, ψεύτικα προφίλ και υποτιθέμενους συνεργάτες της Άννας Βίσση για να αποσπάσουν χρήματα
Πόπη Βασιλείου

Μια νέα και ιδιαίτερα ευφάνταστη απάτη κάνει τον τελευταίο καιρό την εμφάνισή της στο TikTok, εκμεταλλευόμενη το όνομα και τη δημοφιλία της Άννας Βίσση. Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ψεύτικα προφίλ και κατασκευασμένα σενάρια επικοινωνίας, προκειμένου να παραπλανήσουν ανυποψίαστους θαυμαστές της αγαπημένης τραγουδίστριας και να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η απάτη ξεκινά μέσα από βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok και παρουσιάζουν την Άννα Βίσση να ανακοινώνει μεγάλους διαγωνισμούς και σημαντικά δώρα για τους θαυμαστές της. Ωστόσο, τίποτα από όσα εμφανίζονται στα συγκεκριμένα βίντεο δεν είναι αληθινό. Η εικόνα και η φωνή της καλλιτέχνιδας έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για πραγματικό μήνυμα της ίδιας. Όσοι πειστούν από το περιεχόμενο και επικοινωνήσουν με τα συγκεκριμένα προφίλ, δέχονται λίγο αργότερα μήνυμα μέσω WhatsApp από μια γυναίκα που συστήνεται ως «Seraphine Bandel Rocci». Η ίδια ισχυρίζεται ότι είναι διευθύντρια της Άννας Βίσση και ενημερώνει το υποψήφιο θύμα ότι έχει επιλεγεί για κάποιο ιδιαίτερο δώρο.

Ποιο ήταν το πιο εκρηκτικό performance της Άννας Βίσση στα MAD VMA;

Σε ένα από τα μηνύματα που έχουν καταγραφεί από θύματα της απάτης, η δήθεν συνεργάτιδα της τραγουδίστριας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κα Βίσση μού έστειλε χθες τον αριθμό σας για να μάθετε τι κερδίσατε». Από εκείνο το σημείο και μετά ακολουθεί ένας παράξενος διάλογος, κατά τη διάρκεια του οποίου η υποτιθέμενη διευθύντρια ζητά από το θύμα να μιλήσει για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Παράλληλα, του ζητά να επιβεβαιώσει ότι ακούει τα τραγούδια της Άννας Βίσση και ότι αποτελεί πιστό μέλος του fan club της.

anna_vissi
https://www.instagram.com/annavissiofficial/?hl=el

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έρχεται η μεγάλη ανακοίνωση. Σύμφωνα με τα μηνύματα των απατεώνων, το θύμα έχει επιλεγεί για να λάβει ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο. «Θα λάβετε ένα κολοσσιαίο δώρο από το VISSI Foundation», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα, πριν αποκαλύψει ότι το ποσό που δήθεν κέρδισε ο νικητής ανέρχεται στις 325.000 ευρώ.

anna_vissi
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η συνομιλία γίνεται ακόμη πιο περίεργη όταν η δήθεν εκπρόσωπος της τραγουδίστριας ζητά από το θύμα να εξηγήσει τι σκοπεύει να κάνει με τα χρήματα που «κέρδισε». Σε μία από τις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί, το θύμα απάντησε ότι θα καταθέσει τα χρήματα στην τράπεζα και θα πραγματοποιήσει ταξίδια, με τη συνομιλήτριά του να δείχνει απόλυτα ικανοποιημένη από την απάντηση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δύο επιλογές για την παραλαβή του υποτιθέμενου επάθλου. Η πρώτη αφορά αποστολή μέσω FedEx στο σπίτι του νικητή, ενώ η δεύτερη προβλέπει απευθείας τραπεζική μεταφορά στον λογαριασμό του. Όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις αντίστοιχες διαδικτυακές απάτες, το επόμενο βήμα είναι η απαίτηση για την αποστολή ευαίσθητων τραπεζικών στοιχείων και συγκεκριμένα του IBAN του υποψήφιου θύματος.

Άννα Βίσση
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όταν το θύμα σταμάτησε να απαντά στα μηνύματα, οι απατεώνες επέμειναν με διαδοχικές υπενθυμίσεις όπως «Περιμένω, κύριε Κώστα», «;;» και «Καλημέρα κύριε Κώστα», αποδεικνύοντας ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουν ενεργή την επικοινωνία και να ολοκληρώσουν την απάτη.

Άννα Βίσση
https://www.instagram.com/fannatics/

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον από επιτήδειους για τη δημιουργία πειστικού ψεύτικου περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε μηνύματα που υπόσχονται μεγάλα χρηματικά έπαθλα, ειδικά όταν συνοδεύονται από αιτήματα για προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Η επιστροφή του leopard print και το iconic look της Άννας Βίσση στα Mad VMA 2009

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ απάτη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Britney Spears: Το «Kardashian touch» στο νέο της look αποθεώνεται από το internet

Britney Spears: Το «Kardashian touch» στο νέο της look αποθεώνεται από το internet

03.06.2026
Επόμενο
Hailey Bieber: Αυτή είναι η κρυφή σημασία πίσω από το νέο της τατουάζ

Hailey Bieber: Αυτή είναι η κρυφή σημασία πίσω από το νέο της τατουάζ

03.06.2026

Δες επίσης

Travis Scott: H συναυλία στην Κωνσταντινούπολη που εξόργισε χιλιάδες θεατές
Μουσικά Νέα

Travis Scott: H συναυλία στην Κωνσταντινούπολη που εξόργισε χιλιάδες θεατές

03.06.2026
Mad VMA 2026: Αυτοί είναι οι «νέοι πρωταγωνιστές» που θα ταράξουν τα νερά της ελληνικής μουσικής!
Mad Video Music Awards

Mad VMA 2026: Αυτοί είναι οι «νέοι πρωταγωνιστές» που θα ταράξουν τα νερά της ελληνικής μουσικής!

03.06.2026
Αντώνης Ρέμος – Onirama: Όταν μετέτρεψαν ένα ερωτικό τραγούδι σε καλοκαιρινό hit στα Mad VMA 2007
Mad Events

Αντώνης Ρέμος – Onirama: Όταν μετέτρεψαν ένα ερωτικό τραγούδι σε καλοκαιρινό hit στα Mad VMA 2007

03.06.2026
Ποιο τραγούδι του Michael Jackson μπήκε ξανά στο Billboard Hot 100;
Μουσικά Νέα

Ποιο τραγούδι του Michael Jackson μπήκε ξανά στο Billboard Hot 100;

02.06.2026
Céline Dion: Η μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι με 10 επιπλέον συναυλίες που ανατρέπουν τα δεδομένα
Μουσικά Νέα

Céline Dion: Η μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι με 10 επιπλέον συναυλίες που ανατρέπουν τα δεδομένα

02.06.2026
Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία
Μουσικά Νέα

Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία

02.06.2026
«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή
Μουσικά Νέα

«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή

02.06.2026
Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα
Μουσικά Νέα

Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα

02.06.2026
Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής
Μουσικά Νέα

Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής

02.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας