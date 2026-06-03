Η Άννα Βίσση στο στόχαστρο απατεώνων – Η απάτη με AI που υπόσχεται 325.000 ευρώ στους θαυμαστές της

Μια νέα και ιδιαίτερα ευφάνταστη απάτη κάνει τον τελευταίο καιρό την εμφάνισή της στο TikTok, εκμεταλλευόμενη το όνομα και τη δημοφιλία της Άννας Βίσση. Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ψεύτικα προφίλ και κατασκευασμένα σενάρια επικοινωνίας, προκειμένου να παραπλανήσουν ανυποψίαστους θαυμαστές της αγαπημένης τραγουδίστριας και να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.

Η απάτη ξεκινά μέσα από βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok και παρουσιάζουν την Άννα Βίσση να ανακοινώνει μεγάλους διαγωνισμούς και σημαντικά δώρα για τους θαυμαστές της. Ωστόσο, τίποτα από όσα εμφανίζονται στα συγκεκριμένα βίντεο δεν είναι αληθινό. Η εικόνα και η φωνή της καλλιτέχνιδας έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για πραγματικό μήνυμα της ίδιας. Όσοι πειστούν από το περιεχόμενο και επικοινωνήσουν με τα συγκεκριμένα προφίλ, δέχονται λίγο αργότερα μήνυμα μέσω WhatsApp από μια γυναίκα που συστήνεται ως «Seraphine Bandel Rocci». Η ίδια ισχυρίζεται ότι είναι διευθύντρια της Άννας Βίσση και ενημερώνει το υποψήφιο θύμα ότι έχει επιλεγεί για κάποιο ιδιαίτερο δώρο.

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Σε ένα από τα μηνύματα που έχουν καταγραφεί από θύματα της απάτης, η δήθεν συνεργάτιδα της τραγουδίστριας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κα Βίσση μού έστειλε χθες τον αριθμό σας για να μάθετε τι κερδίσατε». Από εκείνο το σημείο και μετά ακολουθεί ένας παράξενος διάλογος, κατά τη διάρκεια του οποίου η υποτιθέμενη διευθύντρια ζητά από το θύμα να μιλήσει για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Παράλληλα, του ζητά να επιβεβαιώσει ότι ακούει τα τραγούδια της Άννας Βίσση και ότι αποτελεί πιστό μέλος του fan club της.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έρχεται η μεγάλη ανακοίνωση. Σύμφωνα με τα μηνύματα των απατεώνων, το θύμα έχει επιλεγεί για να λάβει ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο. «Θα λάβετε ένα κολοσσιαίο δώρο από το VISSI Foundation», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα, πριν αποκαλύψει ότι το ποσό που δήθεν κέρδισε ο νικητής ανέρχεται στις 325.000 ευρώ.

Η συνομιλία γίνεται ακόμη πιο περίεργη όταν η δήθεν εκπρόσωπος της τραγουδίστριας ζητά από το θύμα να εξηγήσει τι σκοπεύει να κάνει με τα χρήματα που «κέρδισε». Σε μία από τις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί, το θύμα απάντησε ότι θα καταθέσει τα χρήματα στην τράπεζα και θα πραγματοποιήσει ταξίδια, με τη συνομιλήτριά του να δείχνει απόλυτα ικανοποιημένη από την απάντηση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δύο επιλογές για την παραλαβή του υποτιθέμενου επάθλου. Η πρώτη αφορά αποστολή μέσω FedEx στο σπίτι του νικητή, ενώ η δεύτερη προβλέπει απευθείας τραπεζική μεταφορά στον λογαριασμό του. Όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις αντίστοιχες διαδικτυακές απάτες, το επόμενο βήμα είναι η απαίτηση για την αποστολή ευαίσθητων τραπεζικών στοιχείων και συγκεκριμένα του IBAN του υποψήφιου θύματος.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όταν το θύμα σταμάτησε να απαντά στα μηνύματα, οι απατεώνες επέμειναν με διαδοχικές υπενθυμίσεις όπως «Περιμένω, κύριε Κώστα», «;;» και «Καλημέρα κύριε Κώστα», αποδεικνύοντας ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουν ενεργή την επικοινωνία και να ολοκληρώσουν την απάτη.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον από επιτήδειους για τη δημιουργία πειστικού ψεύτικου περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε μηνύματα που υπόσχονται μεγάλα χρηματικά έπαθλα, ειδικά όταν συνοδεύονται από αιτήματα για προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

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