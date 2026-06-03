Britney Spears: Το «Kardashian touch» στο νέο της look αποθεώνεται από το internet

Η Britney Spears υποδέχεται το καλοκαίρι με μία φρέσκια και κομψή διάθεση, επιλέγοντας να ανανεώσει ριζικά την εμφάνισή της. Η παγκόσμια pop star, που μας έχει συνηθίσει στα αγαπημένα της ξανθά κυματιστά μαλλιά, υιοθέτησε ένα sleek, απόλυτα ίσιο look, ενθουσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Την αλλαγή στην εμφάνιση της 44χρονης τραγουδίστριας επιμελήθηκε ο διάσημος hairstylist Chris Appleton, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τα πιο εμβληματικά hair looks της Kim Kardashian, της Jennifer Lopez και της Kris Jenner.

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Ο Appleton, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για τη δημιουργία τάσεων όπως το «glass hair», δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μια φωτογραφία με την τραγουδίστρια, σημειώνοντας πως για εκείνον η στιγμή ήταν ονειρική: «Μεγαλώνοντας στην Αγγλία, η Britney Spears ήταν το soundtrack τόσων πολλών στιγμών μου. Ποτέ, ούτε σε εκατομμύρια χρόνια, δεν φανταζόμουν ότι μια μέρα θα χτένιζα τα μαλλιά της». Ο ίδιος δεν παρέλειψε να εκφράσει τον θαυμασμό του για την προσωπικότητά της, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο ευγενικές και τρυφερές ψυχές που έχει γνωρίσει.

Μια νέα αρχή για τη σταρ

Η εμφάνιση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο για την Britney Spears, η οποία τους τελευταίους μήνες κάνει μια προσπάθεια να επικεντρωθεί στον εαυτό της και στην «πνευματική της διαδρομή», μετά τα πρόσφατα νομικά ζητήματα που την απασχόλησαν. Η ίδια έχει δηλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως βρίσκεται σε ένα ταξίδι αυτοβελτίωσης, προσπαθώντας να είναι πιο «ευγενική με τον εαυτό της».

Η αλλαγή στο look της, που αποπνέει αυτοπεποίθηση και ανανέωση, βρήκε θερμή ανταπόκριση και από τον κύκλο της showbiz, με την Kim Kardashian να σχολιάζει το post με emoji καρδιές, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για τη φιλική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ