Celeb World 04.05.2026

Τα τρυφερά γενέθλια του Σάκη Τανιμανίδη και το οικογενειακό βίντεο από το party- έκπληξη

Ο Σάκης Τανιμανίδης γιόρτασε τα γενέθλιά του με μια τρυφερή οικογενειακή έκπληξη από τη Χριστίνα Μπόμπα και τις κόρες τους
Τα φετινά γενέθλια του Σάκη Τανιμανίδη ήταν μια ημέρα γεμάτη αγάπη, οικογενειακή θαλπωρή και συγκίνηση. Ο παρουσιαστής επέλεξε να περάσει αυτή την ιδιαίτερη στιγμή στο σπίτι του, πλάι στους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του: τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα, και τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα. Η ημέρα ξεκίνησε με μια έκπληξη που είχαν οργανώσει οι τρεις τους, κάνοντας τον Σάκη να νιώσει μοναδικά και βαθιά ευγνωμονών για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει.

Το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου, η Χριστίνα και οι μικρές ετοίμασαν μια τρυφερή έκπληξη που είχε στόχο να κάνει τον μπαμπά της οικογένειας να χαμογελάσει. Την ώρα που ο Σάκης καθόταν χαλαρός στο σαλόνι, είδε ξαφνικά τις κόρες του να μπαίνουν στον χώρο κρατώντας την εορταστική του τούρτα, ενώ η Χριστίνα τις ακολουθούσε γεμάτη χαρά. Η σκηνή ήταν τόσο συγκινητική και γλυκιά, που ο παρουσιαστής δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Αμέσως μετά, ο Σάκης Τανιμανίδης έσβησε τα κεράκια έχοντας στο πλευρό του τις τρεις γυναίκες της ζωής του. Οι μικρές Αριάνα και Φιλίππα συμμετείχαν με ενθουσιασμό, γελώντας και χαρίζοντας ακόμη πιο όμορφες στιγμές στην οικογένεια. Η γιορτή ήταν απλή, ζεστή και γεμάτη αγάπη, ακριβώς όπως την ήθελε ο ίδιος.

Πολύ χαρούμενος, ο παρουσιαστής μοιράστηκε το βίντεο της έκπληξης με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω Instagram. Στη λεζάντα του, αποκάλυψε το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να περνά αυτές τις στιγμές με την οικογένειά του: «Σβήσαμε και φέτος την τούρτα μας, μήπως γλυκαθούμε λίγο και ξεχάσουμε ότι μεγαλώνουμε… αλλά μεταξύ μας, υπάρχει κάτι πιο ωραίο από το να μεγαλώνεις όταν κάθε χρόνο νιώθεις και πιο γεμάτος;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα παντρεύτηκαν το 2018 στη Σίφνο, σε μια ρομαντική τελετή όπου κουμπάροι ήταν οι στενοί τους φίλοι, Μαρίνα Βερνίκου και Μίλτος Καμπουρίδης. Τρία χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2021, ήρθε στη ζωή το μεγαλύτερο δώρο τους: οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα, που από τότε γεμίζουν την καθημερινότητά τους με αστείρευτη χαρά και τρυφερότητα.

Τα φετινά γενέθλια του Σάκη Τανιμανίδη δεν ήταν απλώς μια ακόμη γιορτή. Ήταν μια υπενθύμιση του πόσο σημαντικές είναι οι απλές, αυθεντικές στιγμές μέσα σε μια οικογένεια. Μια ημέρα που συνδύασε γέλια, αγκαλιές, συγκίνηση και αγάπη και που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη τους. Για τον Σάκη, το καλύτερο δώρο δεν ήταν η τούρτα ούτε οι ευχές, αλλά η παρουσία των ανθρώπων που αγαπά περισσότερο δίπλα του.

