«Loveland»: Η Suki Waterhouse μόλις «έριξε» ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά albums της χρονιάς

Με μια ματιά Η Suki Waterhouse κυκλοφόρησε το τρίτο της album, "Loveland", στις 10 Ιουλίου 2026.

Το "Loveland" εξερευνά την πραγματική πλευρά της αγάπης, τις αμφιβολίες και την καθημερινότητα μιας σχέσης.

Η Waterhouse περιγράφει το album ως προσωπική καταγραφή της δικής της εξέλιξης και αλλαγής.

Μουσικά, ο δίσκος κινείται σε indie pop, dream pop και folk επιρροές, με ατμοσφαιρικές ενορχηστρώσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Suki Waterhouse επέστρεψε δισκογραφικά με το «Loveland», το τρίτο προσωπικό της album, που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου 2026 από την Island Records σε CD, βινύλιο και digital μορφή. Μετά τα «I Can’t Let Go» (2022) και «Memoir of a Sparklemuffin» (2024), η Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός παρουσιάζει την πιο ώριμη και προσωπική δουλειά της μέχρι σήμερα.

Αυτή τη φορά, η Waterhouse απομακρύνεται από τον εξιδανικευμένο ρομαντισμό και επιλέγει να μιλήσει για την πραγματική πλευρά της αγάπης. Το «Loveland» δεν αφηγείται ιστορίες με τέλειο τέλος, αλλά εξερευνά τη συνύπαρξη, τις αμφιβολίες, τις αλλαγές και όλα όσα συμβαίνουν όταν μια σχέση περνά στην καθημερινότητα.

Το wolf cut είναι το hair trend της χρονιάς σύμφωνα με τις celebrities

Η ίδια έχει περιγράψει το album ως ένα έργο που γράφτηκε «στο μεταίχμιο ανάμεσα στον άνθρωπο που υπήρξε και σε εκείνον που γίνεται σήμερα», μετατρέποντας τον δίσκο σε μια προσωπική καταγραφή της δικής της εξέλιξης.

Τα singles του «Loveland»

Πριν από την κυκλοφορία του album προηγήθηκαν τέσσερα singles:

Back in Love (27 Μαρτίου 2026)

(27 Μαρτίου 2026) Tiny Raisin (24 Απριλίου 2026)

(24 Απριλίου 2026) When I Get Drunk (I Want You Boy) (12 Ιουνίου 2026)

(12 Ιουνίου 2026) Notting Hill (9 Ιουλίου 2026)

Το «Back in love» δίνει από νωρίς το στίγμα του δίσκου. Παρότι ο τίτλος παραπέμπει σε μια ερωτική επανένωση, η Waterhouse έχει εξηγήσει πως αφορά κυρίως την επανασύνδεσή της με τον εαυτό της μετά από μια περίοδο προσωπικής αλλαγής.

Στο «Any man» κυριαρχεί η αυτοπεποίθηση και το χιούμορ, ενώ το «Happy with it» φέρνει αμέσως μετά τις αμφιβολίες και τα ερωτήματα γύρω από το τι σημαίνει πραγματική ευτυχία μέσα σε μια σχέση.

Ξεχωρίζει επίσης το «Tiny Raisin», όπου περιγράφει με ειλικρίνεια τις μικρές καθημερινές αντιφάσεις μιας μακροχρόνιας σχέσης, αλλά και το «When I get drunk (I want you boy)», που μιλά για τις αναμνήσεις και τα συναισθήματα που επιστρέφουν όταν τα περιμένεις λιγότερο.

Στο «Notting hill» η αγάπη αποκτά διαφορετική διάσταση, καθώς στρέφεται προς το Λονδίνο και μια παλαιότερη εκδοχή του εαυτού της, ενώ το «Almost» ασχολείται με όλα όσα έμειναν ανεκπλήρωτα. Ο δίσκος ολοκληρώνεται με το τρυφερό «Weirdo», ένα τραγούδι που υπενθυμίζει πως οι πιο σημαντικές ιστορίες αγάπης κρύβονται στις μικρές καθημερινές στιγμές.

Μουσικά, το «Loveland» κινείται ανάμεσα στην indie pop, τη dream pop και τις folk επιρροές που χαρακτηρίζουν την καλλιτεχνική ταυτότητα της Waterhouse. Με ατμοσφαιρικές ενορχηστρώσεις και τη χαρακτηριστική απαλή φωνή της, παραδίδει έναν δίσκο που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά με την ειλικρίνειά του. Το αποτέλεσμα είναι ένα album ώριμο, συναισθηματικό και ίσως το πιο ολοκληρωμένο της μέχρι σήμερα.