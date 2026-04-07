Το «ARIRANG» των BTS παραμένει ασταμάτητο στο Νο 1 ενώ νέες κυκλοφορίες σαρώνουν το Top 10 του Billboard 200

Οι BTS συνεχίζουν να κυριαρχούν στο Billboard 200 με το «ARIRANG», κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα την κορυφή του αμερικανικού πίνακα, ενώ οι Ye, Melanie Martinez και Yeat κάνουν δυναμική είσοδο στο top 10. Το άλμπουμ των BTS σημείωσε 187.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στην εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 2 Απριλίου, με το νούμερο αυτό να περιλαμβάνει 114.000 πωλήσεις άλμπουμ, 65.000 SEA (ισοδύναμα από streaming) και 8.000 TEA (ισοδύναμα από πωλήσεις τραγουδιών). Το «ARIRANG» πλέον κατέχει τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή για το συγκρότημα, ξεπερνώντας τα προηγούμενα έξι άλμπουμ τους που είχαν μείνει μόνο μία εβδομάδα στο νούμερο 1. Παρά την πτώση 71% σε σύγκριση με την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, το άλμπουμ συνεχίζει να αποδεικνύει τη σταθερή δυναμική των BTS στη διεθνή μουσική σκηνή.

Οι BTS σαρώνουν τα charts και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Taylor Swift

Στο ίδιο Billboard 200, ο Ye σημείωσε την 14η είσοδό του στο top 10 με το «BULLY», που ντεμπουτάρει στο νούμερο 2 με 152.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, ενώ η Melanie Martinez επιστρέφει δυναμικά με το «HADES» στο νούμερο 3, σημειώνοντας την τέταρτη είσοδό της στο top 10 μετά τα «PORTALS», «K-12» και «Cry Baby». Ο Yeat προσθέτει άλλο ένα hit στη συλλογή του με το «ADL», που καταλαμβάνει την 5η θέση, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη δημοφιλία του. Οι πωλήσεις φυσικών άλμπουμ, οι διαφορετικές εκδόσεις σε βινύλιο και CD, οι deluxe συλλεκτικές συσκευασίες και οι υπογεγραμμένες εκδόσεις συνέβαλαν σημαντικά στις υψηλές πρώτες εβδομάδες των νέων κυκλοφοριών, αποδεικνύοντας ότι η συλλεκτική εμπειρία παραμένει βασικός παράγοντας για τους θαυμαστές.

Η διατήρηση των BTS στην κορυφή και η εμφάνιση νέων μεγάλων ονομάτων στο top 10 καταδεικνύει τη συνεχή αλλαγή και διεύρυνση της μουσικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ. Το Billboard 200, που κατατάσσει τα πιο δημοφιλή άλμπουμ κάθε εβδομάδα βάσει ισοδύναμων μονάδων άλμπουμ, συνδυάζει πωλήσεις, streaming και πωλήσεις τραγουδιών για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της δημοτικότητας. Η παρακολούθηση των εβδομαδιαίων αυτών δεδομένων σου επιτρέπει να κατανοήσεις ποιες κυκλοφορίες εντυπωσιάζουν πραγματικά το κοινό και ποιες τάσεις κυριαρχούν στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

