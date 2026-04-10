Η Charli XCX βάζει τέλος στην «brat» εποχή με την ανακοίνωση του όγδοου album της

Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του brat, η Charli XCX φαίνεται να μπαίνει σε μια νέα φάση της καριέρας της, τόσο μουσικά όσο και στον κινηματογράφο. Το brat ήταν μια εποχή γεμάτη πειραματισμούς, ζωντανές εμφανίσεις και ένα συναρπαστικό καλοκαίρι γεμάτο περιοδείες, αλλά τώρα η ίδια η Charli μας προετοιμάζει για κάτι διαφορετικό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Billboard, η Charli αποκάλυψε ότι βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του όγδοου προσωπικού στούντιο άλμπουμ της, ενώ παράλληλα γυρίζει ταινία στην Κιότο με τον διάσημο Ιάπωνα σκηνοθέτη Takashi Miike. Η πολυάσχολη ηθοποιός έχει προγραμματίσει επίσης συμμετοχές σε ταινίες όπως το Sacrifice του Roman Gavras και το remake του θρίλερ Faces of Death του 1978.

Όσον αφορά τη νέα μουσική της κατεύθυνση, οι συνεργάτες της Charli έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι το επόμενο άλμπουμ θα είναι η αντίθετη φιλοσοφία του brat. Ο Finn Keane, συνδημιουργός και παραγωγός του brat, ανέφερε στο Billboard ότι η Charli θέλει να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό: «Υπάρχει μια διάθεση να κάνουμε το πλήρες αντίθετο, κάτι που ταιριάζει με την ίδια της τη φιλοσοφία. Παίζουμε με νέες ιδέες και μουσικές που είναι εντελώς αντίθετες με το προηγούμενο άλμπουμ. Αυτό με κάνει πολύ αισιόδοξο για το τι έρχεται».

Η Charli η ίδια έχει δηλώσει στο Rolling Stone ότι «δεν μπορείς ποτέ να κάνεις το ίδιο πράγμα δύο φορές και το επόμενο άλμπουμ μου πιθανώς θα είναι μια αποτυχία, αλλά είμαι εντάξει με αυτό». Αυτή η ειλικρίνεια αντικατοπτρίζει την ετοιμότητα της να πειραματιστεί ξανά και να εξελιχθεί, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να ακολουθήσει διαφορετική μουσική κατεύθυνση.

Λόγω των κινηματογραφικών της υποχρεώσεων, η νέα μουσική της δεν αναμένεται άμεσα. Η Charli έχει παραδεχθεί στο NME ότι φέτος νιώθει πιο εμπνευσμένη από τον κινηματογράφο παρά από τη μουσική, και όπως φαίνεται, οι επόμενοι δύο χρόνοι της θα είναι αφιερωμένοι στη «φάση του κινηματογραφικού αστέρα».

Παράλληλα, οι θαυμαστές της θα πρέπει να προετοιμαστούν για μια νέα εμπειρία, διαφορετική από την έντονη προώθηση και τις παγκόσμιες περιοδείες που συνόδευσαν το brat. Η Charli XCX συνεχίζει να επεκτείνει τα όρια της καριέρας της, δείχνοντας ότι δεν φοβάται να αλλάξει πορεία και να δοκιμάσει νέες μορφές έκφρασης.

