Paris Jackson: Η διαμάχη για την «κληρονομιά» του πατέρα της

Αν πίστευες πως η ιστορία γύρω από την περιουσία του Michael Jackson είχε πια ηρεμήσει, η πραγματικότητα σε διαψεύδει πανηγυρικά. Η Paris Jackson βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, όχι ως celebrity που μοιράζεται τη νέα της μουσική ή το προσωπικό της στυλ, αλλά ως κόρη ενός από τους πιο ισχυρούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, που προσπαθεί –σύμφωνα με τη δική της πλευρά– να ζητήσει απλές απαντήσεις για χρήματα που φεύγουν, μπόνους που δίνονται και αποφάσεις που παίρνονται στο όνομά της. Και όσο εκείνη κάνει ερωτήσεις, τόσο η ένταση ανεβαίνει. Πολύ.

Η Paris κατηγορεί ανοιχτά τους εκτελεστές της περιουσίας του πατέρα της, τον John Branca και τον John McClain, ότι την «κοροϊδεύουν», την «μειώνουν» και χρησιμοποιούν τα media για να τη στοχοποιήσουν. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, υποστηρίζει ότι κάθε φορά που εκφράζει αντίρρηση ή απορία, οι εκτελεστές στρέφονται εναντίον της με τρόπο που αποπνέει ειρωνεία και περιφρόνηση. Όπως αναφέρει, δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική διαφωνία σε έναν οικονομικό φάκελο, αλλά για μια συνεχόμενη, κουραστική και ψυχοφθόρα διαδικασία που «αποσπά την προσοχή της από τη ζωή και την καριέρα της».

Η πλευρά Branca – McClain, όμως, δεν μένει σιωπηλή. Αντιθέτως, ισχυρίζονται πως η Paris παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια, πως τα γεγονότα διαστρεβλώνονται και πως η ομάδα της προσπάθησε να παρουσιάσει μια απλή, ρουτίνα νομική κίνηση σαν «μεγάλη νίκη» για την ίδια. Τους κατηγορεί ότι δεν απαντούν επί της ουσίας, αλλά επικεντρώνονται στο να την παρουσιάσουν στα media σαν «ανώριμη» ή «κακομαθημένη», κάτι που, όπως λέει η ίδια, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Και κάπου εδώ ξεκινά το πιο ευαίσθητο κομμάτι: η Paris υποστηρίζει πως χρησιμοποιούν «τα λεφτά του πατέρα της» για να την πλήξουν δημόσια. Αναφέρει πως πρόσφατη ανακοίνωση τους την περιέγραψε ως «στρατευμένη» και εκείνους ως «οι μεγάλοι», κάτι που η ίδια χαρακτήρισε «σεξιστικό» και προσβλητικό. Σαν να υπάρχει μια συνεχή προσπάθεια υποβάθμισης, να τη δουν όχι ως ενήλικη γυναίκα, αλλά ως «παιδί που δεν ξέρει τι λέει».

Φυσικά, η πλευρά του estate επιμένει στη δική της αλήθεια: ότι όταν ανέλαβαν, η περιουσία του Michael χρωστούσε 500 εκατομμύρια δολάρια, πως σήμερα αξίζει δισεκατομμύρια και πως η Paris έχει ήδη λάβει πάνω από 65 εκατομμύρια, με πολλά ακόμη να την περιμένουν στο μέλλον. Με λίγα λόγια, παρουσιάζουν την εικόνα πως εκείνοι έσωσαν ό,τι υπήρχε και τώρα δέχονται άδικη επίθεση.

Εσύ, ως αναγνώστης, βλέπεις μπροστά σου μια ιστορία που δεν είναι απλώς οικονομική είναι βαθιά συναισθηματική. Μια κόρη που προσπαθεί να καταλάβει τις αποφάσεις πίσω από την κληρονομιά του πατέρα της και δύο εκτελεστές που υποστηρίζουν πως έκαναν το αδύνατο δυνατό. Δύο πλευρές με κοινή ιστορία, αλλά εντελώς διαφορετική οπτική.

Το μόνο σίγουρο; Αυτή η υπόθεση δεν κλείνει σύντομα. Και κάθε νέο έγγραφο, κάθε νέα δήλωση, κάθε νέα ένταση, γράφει ένα ακόμη κεφάλαιο σε ένα δράμα που μοιάζει να μην έχει τελειωμό.

