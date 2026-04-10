Yolo 10.04.2026

5 Fun Facts για τον Επιτάφιο που μάλλον δεν γνώριζες μέχρι σήμερα

Από τον Επιτάφιο στα σοκάκια της Κέρκυρας μέχρι τα νερά της Ύδρας, η Ελλάδα γιορτάζει το Πάσχα με μοναδικό τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Πάσχα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο κατάνυξη και θρησκευτική ευλάβεια, είναι ένα μωσαϊκό από παραδόσεις που επιβιώνουν ανά τους αιώνες, συχνά μπλέκοντας το ιερό με το καθημερινό και το ελαφρώς παράξενο. Κάθε γωνιά της χώρας έχει να διηγηθεί μια δική της ιστορία για τη Μεγάλη Παρασκευή, μετατρέποντας την περιφορά του Επιταφίου σε μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της εκκλησίας και ακουμπά τα όρια της λαϊκής δεισιδαιμονίας και του χιούμορ.

Από τα σοκάκια της Κέρκυρας μέχρι τα νερά της Ύδρας, οι τοπικές κοινωνίες έχουν εφεύρει τους δικούς τους τρόπους για να τιμήσουν την ημέρα, προσθέτοντας «πινελιές» που συχνά προκαλούν έκπληξη στους επισκέπτες. Ας δούμε μερικά από τα πιο ιδιαίτερα και διασκεδαστικά facts που συνοδεύουν τον Επιτάφιο και τις παραδόσεις του στην ελληνική επικράτεια.

Δες πώς η Βίκυ Καγιά φτιάχνει τα πιο γλυκά κουλουράκια για το Πάσχα

1. Τα χελιδόνια της Κέρκυρας

Στην Κέρκυρα, ο θόρυβος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης. Ενώ όλοι περιμένουν τους «Μπότηδες» το πρωί του Σαββάτου, η προετοιμασία και η ένταση ξεκινούν από την Παρασκευή. Οι παλαιότεροι πίστευαν ότι ο εκκωφαντικός θόρυβος από τις στάμνες που σπάνε δεν έδιωχνε μόνο τα κακά πνεύματα, αλλά λειτουργούσε και ως ένα ιδιότυπο «απωθητικό» για τη φύση. Το fun fact της υπόθεσης; Λέγεται πως τα χελιδόνια τρόμαζαν τόσο πολύ από το χαμό, που «κρατούσαν κακία» στους ιδιοκτήτες των σπιτιών, αρνούμενα να ξαναχτίσουν τις φωλιές τους στα ίδια μπαλκόνια για ολόκληρο τον επόμενο χρόνο!

2. Οι μυρωδιές των λουλουδιών

Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί ο Επιτάφιος μοσχοβολάει τόσο έντονα, σε σημείο που η μυρωδιά σε «ξυπνάει»; Στην παλιά ελληνική επαρχία, οι γυναίκες που στόλιζαν τον Επιτάφιο όλη τη νύχτα είχαν ένα μικρό μυστικό: έκρυβαν ανάμεσα στα άνθη φλούδες από νεράντζι και λεμόνι. Ο λόγος δεν ήταν μόνο η αρωματοθεραπεία, αλλά η πρακτική ανάγκη για εγρήγορση. Η έντονη μυρωδιά της λεμονιάς θεωρούνταν το τέλειο φυσικό διεγερτικό για να κρατά τους πιστούς ξύπνιους κατά τη διάρκεια της μεγάλης αγρυπνίας και της πολύωρης ακολουθίας.

3. Ο Επιτάφιος… στη θάλασσα

Στην Ύδρα, και συγκεκριμένα στη συνοικία Καμίνια, η περιφορά παίρνει μια κυριολεκτικά υγρή τροπή. Ο Επιτάφιος μπαίνει μέσα στη θάλασσα, με τους βαστάζους να βρέχονται μέχρι τη μέση. Αυτό το εντυπωσιακό έθιμο δεν ξεκίνησε τυχαία, αλλά ως ένα «επαγγελματικό» τάμα των σφουγγαράδων. Οι ναυτικοί πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξασφάλιζαν «καλά νερά» και προστασία από τους καρχαρίες που παραμόνευαν στο Αιγαίο εκείνη την εποχή, ζητώντας την ευλογία της θάλασσας πριν ξεκινήσουν τα ταξίδια τους.

4. Η «Μάχη» για τα Κεριά

Στην Κρήτη, η περιφορά του Επιταφίου συνοδεύεται συχνά από μια άτυπη επιχείρηση… «high-stakes». Οι πιστοί επιδιώκουν να πάρουν ένα από τα κεριά που έκαιγαν πάνω στον Επιτάφιο, θεωρώντας το μέγιστη ευλογία. Το πραγματικό challenge όμως ξεκινά μετά: πρέπει να μεταφέρουν το κερί αναμμένο μέχρι το σπίτι τους. Αν τα καταφέρεις κόντρα στον αέρα, η παράδοση λέει πως θα έχεις προστασία από αστραπές και κάθε κακό. Στην ουσία, πρόκειται για ένα αυθεντικό ελληνικό extreme sport, όπου ο αντίπαλος είναι το μελτέμι και το έπαθλο η «συμπαντική» τύχη.

5. Το «menu» του Επιταφίου (Spoiler: Δεν είναι μόνο νηστεία)

Ξέχασε για λίγο τις κλασικές φακές με ξύδι. Σε ορισμένα χωριά της Μάνης, το παραδοσιακό γεύμα της ημέρας περιλαμβάνει κουκιά με σκορδαλιά. Αν αναρωτιέστε γιατί κάποιος να φάει τόσο σκόρδο πριν πάει στην εκκλησία, η εξήγηση είναι «ιατρική». Οι ντόπιοι πίστευαν ότι η σκορδαλιά λειτουργεί ως φάρμακο που κρατά την πίεση χαμηλά, δίνοντάς τους την αντοχή να βγάλουν την ατελείωτη ορθοστασία της ακολουθίας χωρίς να λιποθυμήσουν. Μια πρακτική λύση, αν και σίγουρα δύσκολη για τον διπλανό σου στην εκκλησία!

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγγενείς και Πάσχα: Μυστικά για να γλιτώσεις τις εντάσεις χωρίς να στερηθείς τη γιορτή

Πάσχα χωρίς τύψεις: 6 tips για να μην ξεφύγεις από τη διατροφή σου

 

Δες που πέρασαν κάποιοι Έλληνες σταρ το περσινό Πάσχα – Οι επιλογές τους θα σε εντυπωσιάσουν

Paris Jackson: Η διαμάχη για την «κληρονομιά» του πατέρα της

Η Βρισηίδα Ανδριώτου παθαίνει «EASTERία» με το φούσκωμα μετά το Πάσχα
Η Κάτια Νεκταρίου παθαίνει «EASTERία» μόλις ακούσει βεγγαλικά
Ο Πέτρος Τριανταφύλλου και η… πασχαλινή «EASTERία» του τσουγκρίσματος των αυγών
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»
Η Κατερίνα Πεφτίτση παθαίνει «Easterία» με τις λαμπάδες που καίνε τα μαλλιά
Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου σε «Easterία» mode όταν τα τσουρέκια δεν προλαβαίνουν να γίνουν
Ο Tom Felton «ξαναφορά το μαντήλι του slytherin» στο Broadway
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για το απόλυτο μουσικό event του καλοκαιριού!
«Ο δράκος μέσα μου» της Παρασκευής Ανεβλαβή στο θέατρο Noūs- Creative space
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Άρχισε το… μαρτύριο της σταγόνας για την κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Κόκκινα Αυγά: Το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης, ο συμβολισμός και τα μυστικά για το τέλειο βάψιμο

