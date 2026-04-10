Δες που πέρασαν κάποιοι Έλληνες σταρ το περσινό Πάσχα – Οι επιλογές τους θα σε εντυπωσιάσουν

Δες πού πέρασαν πέρυσι το Πάσχα οι αγαπημένοι Έλληνες σταρ - Από νησιά και εξωτικούς προορισμούς μέχρι μαγικές στιγμές με τα παιδιά τους

Το περσινό Πάσχα έφερε μαζί του μυρωδιές από παραδοσιακά αρνιά στις σούβλες και στιγμές γεμάτες οικογενειακή ζεστασιά. Οι διάσημοι της ελληνικής showbiz δεν έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις γιορτές με τον δικό τους τρόπο, ταξιδεύοντας σε αγαπημένους προορισμούς και δημιουργώντας αναμνήσεις που μοιράστηκαν ακόμα και μέσω Instagram.

Τζένη Μπαλατσινού: Πάσχα στην Πάτμο για λίγες μέρες ηρεμίας

Η Τζένη Μπαλατσινού πέρασε το περσινό Πάσχα μαζί με την οικογένειά της στην Πάτμο. Το ησυχαστήριο της προσέφερε ηρεμία και χρόνο για ξεκούραση, μακριά από τα φώτα και τη φασαρία της Αθήνας.

Τατιάνα Στεφανίδου – Νίκος Ευαγγελάτος: Πάσχα στην Πάρο

Στην κοσμοπολίτικη Πάρο βρέθηκαν για τις πασχαλινές τους διακοπές ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου, αφήνοντας πίσω τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Πασχαλινή απόδραση στην Αρχαία Κόρινθο

Πέρυσι, η οικογένεια της Σταματίνας Τσιμτσιλή πέρασε το Πάσχα στη γενέτειρα του Θέμη Σοφού, απολαμβάνοντας τοπικά έθιμα και ήσυχες στιγμές με τις κόρες τους.

Σίσσυ Χρηστίδου: Εξόρμηση στη Disneyland στο Παρίσι

Η Σίσσυ Χρηστίδου μόλις έκλεισαν τα σχολεία, ταξίδεψε με τον 16χρονο Φίλιππο και τον 11χρονο Μιχαήλ στον πιο αγαπημένο προορισμό μικρών και μεγάλων: τη Disneyland στο Παρίσι. Η παρουσιάστρια αφιέρωσε κάθε στιγμή της ημέρας στα παιδιά της, συμμετέχοντας μαζί τους σε παιχνίδια και διασκεδάζοντας με όλη τη μαγεία αυτού του μοναδικού ταξιδιού.

Άννα Βίσση: Ταξίδι στο μοναδικό Τόκιο

Η Άννα Βίσση, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ, μετά από έναν ακόμα πολύ επιτυχημένο χειμώνα στο «Hotel Ερμού», αποφάσισε να ξεκουραστεί και να απολαύσει τις διακοπές του Πάσχα στο Τόκιο μαζί με τη στενή της φίλη και κουμπάρα, Δήμητρα Κούστα. Περπάτησε σε όλους τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, επισκέφθηκε ένα τοπικό φαρμακείο και δοκίμασε φαγητά που δεν συνηθίζει στη διατροφή της, όπως…pizza!

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Πασχαλινές διακοπές στο εξωτικό Μπαλί

Ο Σάκης Τανιμανίδης μαζί με τη σύζυγό του, Χριστίνα Μπόμπα, και τις δίδυμες κόρες τους ταξίδεψαν στο Μπαλί. Μαζί τους ήταν και οι μητέρες τους, καθώς και στενοί φίλοι, ανάμεσά τους και ο προσωπικός τους φωτογράφος, Γιώργος Διαμαντής.

Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα: Οικογενειακές στιγμές στη Νέα Υόρκη

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, μαζί με τα παιδιά τους ταξίδεψαν οικογενειακώς στη Νέα Υόρκη. Μέσα από τις αναρτήσεις τους στο Instagram είδαμε ότι η οικογένεια των δύο ηθοποιών επισκέφθηκε το Central Park, ενώ δεν παρέλειψαν να δημοσιεύσουν και μία γλυκιά φωτογραφία στην Times Square.

Όποιον δρόμο κι αν επέλεγαν οι διάσημοι πέρυσι, το Πάσχα γέμισε με στιγμές ζεστασιάς, οικογένειας και χαράς. Καλό Πάσχα σε όλους!

