Μουσικά Νέα 08.04.2026

Olivia Rodrigo: Το νέο single «Drop Dead» ανοίγει τον δρόμο για το 3ο άλμπουμ

Η Olivia Rodrigo κυκλοφορεί στις 17 Απριλίου το νέο single «Drop Dead», προπομπό του τρίτου μουσικού άλμπουμ της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Olivia Rodrigo ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα μουσική της δουλειά, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του πρώτου single από το τρίτο άλμπουμ της. Το τραγούδι, με τίτλο «Drop Dead», θα κυκλοφορήσει στις 17 Απριλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας δημιουργικής περιόδου για την Αμερικανίδα τραγουδοποιό.

Η Rodrigo αποκάλυψε την είδηση μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται να φουσκώνει μια φούσκα τσίχλας, ενώ ο τίτλος του νέου τραγουδιού είναι κεντημένος στη μπλούζα της. Με αυτή την ανάρτηση έδωσε στους θαυμαστές της την πρώτη γεύση από το επερχόμενο μουσικό της πρότζεκτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το single αποτελεί προπομπό του τρίτου της άλμπουμ με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Για ακόμη μία φορά, η καλλιτέχνιδα συνεργάστηκε με τον στενό της συνεργάτη και παραγωγό Dan Nigro, με τον οποίο είχε δουλέψει και στα δύο προηγούμενα επιτυχημένα άλμπουμ της, «Sour» και «Guts».

Παρότι οι λεπτομέρειες γύρω από το νέο άλμπουμ παραμένουν περιορισμένες, η Rodrigo έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το υλικό του κινείται γύρω από θεματικές του έρωτα και της συναισθηματικής ευαλωτότητας. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο British Vogue, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ο δίσκος περιλαμβάνει αρκετά «λυπημένα ερωτικά τραγούδια», παρόλο που γράφτηκαν σε μια περίοδο όπου η ίδια ένιωθε πιο ευτυχισμένη.

Όπως εξήγησε, το να γράφει τραγούδια από μια θέση χαράς αποτέλεσε δημιουργική πρόκληση. Όταν κάποιος βιώνει μια έντονη συναισθηματική σύνδεση ή αισθάνεται καλά, είναι πιο δύσκολο να μετατρέψει αυτά τα συναισθήματα σε μελαγχολική ποίηση και τραγούδι.

Δημοσιογράφος του περιοδικού που άκουσε 3 κομμάτια από το άλμπουμ τα περιέγραψε ως ιδιαίτερα κινηματογραφικά και συναισθηματικά. Σύμφωνα με την ίδια, ένα από τα τραγούδια εξερευνά την πνευματική διάσταση του να βρίσκεις τον άνθρωπο των ονείρων σου, ενώ ένα άλλο εστιάζει στο αίσθημα απουσίας και «στέρησης» μετά από έναν χωρισμό. Η έμπνευση για αυτό το κομμάτι προέρχεται μάλιστα από τη σχέση των χαρακτήρων Miranda και Steve στη δημοφιλή σειρά Sex and the City.

Ένα τρίτο τραγούδι φέρεται να εξερευνά την ιδέα ότι ο έρωτας δεν μπορεί απαραίτητα να λύσει όλα τα προσωπικά προβλήματα. Το κομμάτι χαρακτηρίζεται πιο ρυθμικό και πειραματικό, με ένα ορχηστρικό φινάλε που ξεχωρίζει.

Η ίδια η Rodrigo έχει δηλώσει ότι η αγάπη μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με τον πιο αληθινό εαυτό σου: τις ανασφάλειες, τις ελπίδες αλλά και όσα σε κάνουν πραγματικά χαρούμενο. Αυτή η ειλικρίνεια, όπως λέει, μπορεί να είναι τρομακτική και άβολη, αλλά ταυτόχρονα και βαθιά όμορφη.

Με το «Drop Dead» να ανοίγει τον δρόμο για το νέο άλμπουμ, η Olivia Rodrigo φαίνεται έτοιμη να παρουσιάσει μια ακόμη πιο ώριμη και συναισθηματικά φορτισμένη πλευρά της μουσικής της.

