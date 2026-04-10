Food 10.04.2026

Η vegan σούπα που θα κάνει τη νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής απόλαυση

Μια νόστιμη και χορταστική ταχινόσουπα, πλούσια σε γεύση, που σέβεται τη νηστεία που ακολουθούμε τη Μεγάλη Παρασκευή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μέρα νηστείας, όπου παραδοσιακά αποφεύγουμε το λάδι, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθούμε τη νοστιμιά. Μια ταχινόσουπα αγιορείτικη είναι η ιδανική επιλογή για αυτή την ημέρα, καθώς είναι απλή, θρεπτική, κρεμώδης και γεμάτη γεύση, ακόμα και χωρίς ζωικά προϊόντα ή λίπος.

Με λίγα και ταπεινά υλικά, μπορείς να ετοιμάσεις ένα πιάτο που χορταίνει και παράλληλα σέβεται το πνεύμα της νηστείας. Το ταχίνι προσθέτει πλούσια υφή και έντονη γεύση, ενώ το λεμόνι δίνει φρεσκάδα και ζωντάνια στη σούπα.

Υλικά (για 3 μερίδες):

  • 60 γρ. ρύζι καρολίνα (1/2 φλ. τσαγιού)
  • 1 καρότο τριμμένο
  • 3-4 μανιτάρια ή μια μικρή κονσέρβα μανιταριών
  • 2 κ.σ. καλαμπόκι κονσέρβα
  • Χυμός ενός λεμονιού
  • 1 κ.σ. μείγμα λαχανικών σε σκόνη
  • 100 γρ. ταχίνι
  • Μαϊντανός ψιλοκομμένος για γαρνίρισμα
Εκτέλεση:

  • Βράζουμε 600 ml νερό με το μείγμα λαχανικών σε σκόνη.
  • Προσθέτουμε το ρύζι, το καρότο, τα μανιτάρια και το καλαμπόκι.
  • Ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να μαλακώσει το ρύζι.
  • Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού.
  • Σε ένα μπολ, βάζουμε το ταχίνι και το αραιώνουμε με κουταλιές από τη σούπα.
  • Επιστρέφουμε το μείγμα στην κατσαρόλα και το αφήνουμε να πάρει μία βράση ακόμα.
  • Σερβίρουμε ζεστή, γαρνιρισμένη με ψιλοκομμένο μαϊντανό.

