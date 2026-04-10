Cinema 10.04.2026

4 μίνι σειρές που θα σε καθηλώσουν στις διακοπές του Πάσχα

Οι σειρές που θα παρακολουθήσεις αυτές τις ημέρες του Πάσχα είναι εδώ! Απόλαυσε κάθε επεισόδιο από την άνεση του καναπέ σου.
Πόπη Βασιλείου

Το Πάσχα είναι η τέλεια ευκαιρία για λίγες μέρες χαλάρωσης, αλλά γιατί να μην τις γεμίσεις με σειρές που θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη; Αν έχεις λίγο χρόνο στη διάθεσή σου και θέλεις να απολαύσεις κάτι συναρπαστικό, αυτή η λίστα με σειρές είναι φτιαγμένη για σένα. Από μυστήρια και θρίλερ μέχρι ψυχολογικές ιστορίες και συγκινητικά δράματα, θα βρεις επιλογές που καλύπτουν κάθε διάθεση και κάνουν το binge-watching ακόμα πιο απολαυστικό.

Το καλύτερο; Όλες οι σειρές που προτείνουμε έχουν μικρό αριθμό επεισοδίων ή σύντομα επεισόδια, ώστε να μπορείς να τις δεις γρήγορα και να ολοκληρώσεις τις ιστορίες μέσα στις διακοπές σου. Είτε προτιμάς αγωνία και μυστήριο είτε ψυχολογικές περιπέτειες, κάθε σειρά κρύβει ανατροπές που θα σε κάνουν να θέλεις «ένα ακόμη επεισόδιο» πριν κοιμηθείς. Οι μέρες του Πάσχα δεν ήταν ποτέ πιο διασκεδαστικές για binge-watching.

Stranger Things: Tales From ’85- Η επιστροφή της Hawkins σε μια σκοτεινή περιπέτεια που δε φαντάζεσαι

Love Story

Η μίνι σειρά εννέα επεισοδίων του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ», αφηγείται με δραματικό και ρομαντικό τρόπο τη ζωή του εμβληματικού ζευγαριού. Η σειρά παρακολουθεί τον γάμο τους, τις δημόσιες πιέσεις και τις προσωπικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν, προσφέροντας μια συγκινητική εικόνα της αγάπης τους και της ζωής υπό τα φώτα της δημοσιότητας.

Ripple

Αυτή η σειρά βρίσκεται στο ελληνικό top 10 του Netflix και καταλαβαίνεις γιατί. Η ιστορία τεσσάρων αγνώστων μπλέκεται μέσα από φαινομενικά ασήμαντα γεγονότα, δείχνοντας πώς οι πράξεις μας δημιουργούν ένα ripple effect στη ζωή των άλλων. Είναι συγκινητική, σε βάζει σε σκέψη και αναδεικνύει την ομορφιά και την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων.

DTF St. Louis

Αν θες κάτι πιο adult και σκοτεινό, αυτή η σειρά στο HBO Max θα σε καθηλώσει. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα ερωτικό τρίγωνο και μια εφαρμογή γνωριμιών που χρησιμοποιείται για μυστικά ραντεβού. Ανατροπές, μυστήριο και μη γραμμική αφήγηση κρατούν την ένταση ψηλά σε κάθε επεισόδιο.

Something Very Bad Is Going to Happen

Η σειρά αυτή στο Netflix είναι ιδανική για το Πάσχα σου. Οκτώ επεισόδια γεμάτα μυστήριο, θρίλερ και υπερφυσικά στοιχεία ακολουθούν την Rachel και τον Nicky που ταξιδεύουν σε ένα απομονωμένο οικογενειακό σπίτι για τις προετοιμασίες ενός γάμου. Κάθε στιγμή κρύβει ανατροπές και έντονη αγωνία, ενώ παράλληλα εξερευνά θέματα εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και φόβου μέσα στις σχέσεις.

