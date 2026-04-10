Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα: Τα έθιμα που συγκινούν και κρατούν ζωντανή την παράδοση

Ο Επιτάφιος δεν είναι το μόνο έθιμο της ημέρας - υπάρχουν παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα που θα σε κάνουν να δεις αλλιώς τη Μεγάλη Παρασκευή

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ίσως η πιο φορτισμένη συναισθηματικά ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και σίγουρα μία από τις πιο κατανυκτικές στιγμές του ορθόδοξου Πάσχα. Αν βρεθείς σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας, θα νιώσεις από νωρίς το πρωί το ιδιαίτερο πένθος της ημέρας, καθώς οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα και οι εκκλησίες γεμίζουν με λουλούδια για τον στολισμό του Επιταφίου. Είναι η μέρα που κορυφώνεται το Θείο Δράμα, με την Αποκαθήλωση, την περιφορά του Επιταφίου και μια σειρά από τοπικά έθιμα που κάνουν κάθε περιοχή να ξεχωρίζει. Από το ξύδι που πίνουν στην Κρήτη μέχρι τα χαλκούνια στο Αγρίνιο και τις φωτιές του Ιούδα στη Θράκη, η Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα είναι μια εμπειρία που σε συγκινεί βαθιά και σου θυμίζει πόσο ζωντανή παραμένει η παράδοση.

Ο Επιτάφιος και το πένθος της ημέρας

Από το πρωί, στις εκκλησίες ξεκινά ο στολισμός του Επιταφίου με λουλούδια, ενώ ψάλλονται οι Μεγάλες Ώρες και ακολουθεί ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης. Μέσα στο Ιερό Κουβούκλιο τοποθετείται το ύφασμα με τον νεκρό Χριστό, ο γνωστός Επιτάφιος, που το βράδυ θα περιφερθεί στους δρόμους. Αν βρίσκεσαι κοντά στην εκκλησία της γειτονιάς σου, θα νιώσεις αυτή τη μοναδική σιωπή και τη συγκίνηση που συνοδεύει την πομπή.

Το έθιμο με το ξύδι στην Κρήτη

Στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, επιβιώνει ένα από τα πιο ιδιαίτερα έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής. Οι πιστοί πίνουν ξύδι, σε συμβολική αναφορά στο ξύδι που προσφέρθηκε στον Εσταυρωμένο, ενώ βράζουν σαλιγκάρια και πίνουν το ζουμί τους, που θυμίζει τη χολή των Παθών. Είναι ένα έθιμο βαθιά συμβολικό, που συνδέει τη γεύση με τη μνήμη της ημέρας.

Τα χαλκούνια στο Αγρίνιο

Αν βρεθείς στο Αγρίνιο, η Μεγάλη Παρασκευή αποκτά μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Τα περίφημα χαλκούνια – αυτοσχέδιες εκρηκτικές κατασκευές με μπαρούτι – ανάβουν και φωτίζουν τη νύχτα. Το έθιμο κρατά από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν οι κάτοικοι τα χρησιμοποιούσαν κατά την περιφορά του Επιταφίου για να απομακρύνουν τους αλλόθρησκους.

Η Ναύπακτος και τα πυροτεχνήματα στο λιμάνι

Στη Ναύπακτο, η περιφορά του Επιταφίου συνδυάζεται με ένα εντυπωσιακό θέαμα στο λιμάνι. Πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό σε ανάμνηση της προσπάθειας του Ανεμογιάννη να πυρπολήσει την τουρκική ναυαρχίδα. Η εικόνα του φωτισμένου λιμανιού δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει κατάνυξη και ιστορική μνήμη.

Το κάψιμο του Ιούδα στην Καλαμάτα

Το έθιμο του καψίματος του Ιούδα στην Καλαμάτα αναβιώνει κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή, καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα, σε πολλές γειτονιές της πόλης. Οι κάτοικοι κατασκευάζουν ομοιώματα του Ιούδα και τα καίνε, συνήθως κατά τη διέλευση του Επιταφίου, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα.

Η Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια θρησκευτική ημέρα πένθους. Είναι μια βαθιά βιωματική εμπειρία, όπου κάθε τόπος σου αποκαλύπτει τη δική του ξεχωριστή εκδοχή της παράδοσης. Είτε ακολουθήσεις τον Επιτάφιο στη γειτονιά σου είτε ταξιδέψεις για να ζήσεις ένα τοπικό έθιμο, θα καταλάβεις ότι αυτή η ημέρα κουβαλά κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα τυπικό έθιμο: κουβαλά μνήμη, πίστη και συλλογικό συναίσθημα.

