Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα: Τα έθιμα που συγκινούν και κρατούν ζωντανή την παράδοση

Ο Επιτάφιος δεν είναι το μόνο έθιμο της ημέρας - υπάρχουν παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα που θα σε κάνουν να δεις αλλιώς τη Μεγάλη Παρασκευή
Πόπη Βασιλείου

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ίσως η πιο φορτισμένη συναισθηματικά ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας και σίγουρα μία από τις πιο κατανυκτικές στιγμές του ορθόδοξου Πάσχα. Αν βρεθείς σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας, θα νιώσεις από νωρίς το πρωί το ιδιαίτερο πένθος της ημέρας, καθώς οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα και οι εκκλησίες γεμίζουν με λουλούδια για τον στολισμό του Επιταφίου. Είναι η μέρα που κορυφώνεται το Θείο Δράμα, με την Αποκαθήλωση, την περιφορά του Επιταφίου και μια σειρά από τοπικά έθιμα που κάνουν κάθε περιοχή να ξεχωρίζει. Από το ξύδι που πίνουν στην Κρήτη μέχρι τα χαλκούνια στο Αγρίνιο και τις φωτιές του Ιούδα στη Θράκη, η Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα είναι μια εμπειρία που σε συγκινεί βαθιά και σου θυμίζει πόσο ζωντανή παραμένει η παράδοση.

Ο Επιτάφιος και το πένθος της ημέρας

Από το πρωί, στις εκκλησίες ξεκινά ο στολισμός του Επιταφίου με λουλούδια, ενώ ψάλλονται οι Μεγάλες Ώρες και ακολουθεί ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης. Μέσα στο Ιερό Κουβούκλιο τοποθετείται το ύφασμα με τον νεκρό Χριστό, ο γνωστός Επιτάφιος, που το βράδυ θα περιφερθεί στους δρόμους. Αν βρίσκεσαι κοντά στην εκκλησία της γειτονιάς σου, θα νιώσεις αυτή τη μοναδική σιωπή και τη συγκίνηση που συνοδεύει την πομπή.

Το έθιμο με το ξύδι στην Κρήτη

Στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, επιβιώνει ένα από τα πιο ιδιαίτερα έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής. Οι πιστοί πίνουν ξύδι, σε συμβολική αναφορά στο ξύδι που προσφέρθηκε στον Εσταυρωμένο, ενώ βράζουν σαλιγκάρια και πίνουν το ζουμί τους, που θυμίζει τη χολή των Παθών. Είναι ένα έθιμο βαθιά συμβολικό, που συνδέει τη γεύση με τη μνήμη της ημέρας.

Τα χαλκούνια στο Αγρίνιο

Αν βρεθείς στο Αγρίνιο, η Μεγάλη Παρασκευή αποκτά μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Τα περίφημα χαλκούνια – αυτοσχέδιες εκρηκτικές κατασκευές με μπαρούτι – ανάβουν και φωτίζουν τη νύχτα. Το έθιμο κρατά από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν οι κάτοικοι τα χρησιμοποιούσαν κατά την περιφορά του Επιταφίου για να απομακρύνουν τους αλλόθρησκους.

Η Ναύπακτος και τα πυροτεχνήματα στο λιμάνι

Στη Ναύπακτο, η περιφορά του Επιταφίου συνδυάζεται με ένα εντυπωσιακό θέαμα στο λιμάνι. Πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό σε ανάμνηση της προσπάθειας του Ανεμογιάννη να πυρπολήσει την τουρκική ναυαρχίδα. Η εικόνα του φωτισμένου λιμανιού δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει κατάνυξη και ιστορική μνήμη.

Το κάψιμο του Ιούδα στην Καλαμάτα

Το έθιμο του καψίματος του Ιούδα στην Καλαμάτα αναβιώνει κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή, καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα, σε πολλές γειτονιές της πόλης. Οι κάτοικοι κατασκευάζουν ομοιώματα του Ιούδα και τα καίνε, συνήθως κατά τη διέλευση του Επιταφίου, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα.

Η Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια θρησκευτική ημέρα πένθους. Είναι μια βαθιά βιωματική εμπειρία, όπου κάθε τόπος σου αποκαλύπτει τη δική του ξεχωριστή εκδοχή της παράδοσης. Είτε ακολουθήσεις τον Επιτάφιο στη γειτονιά σου είτε ταξιδέψεις για να ζήσεις ένα τοπικό έθιμο, θα καταλάβεις ότι αυτή η ημέρα κουβαλά κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα τυπικό έθιμο: κουβαλά μνήμη, πίστη και συλλογικό συναίσθημα.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
4 μίνι σειρές που θα σε καθηλώσουν στις διακοπές του Πάσχα

10.04.2026
Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα στείλουν «Χριστός Ανέστη» στον πρώην

10.04.2026

Dolce & Gabbana: Αποχώρησε ο Stefano Gabbana από την προεδρία

10.04.2026
Δεν ξέρεις τι να φορέσεις την Ανάσταση; Αυτές οι ιδέες θα σε σώσουν

10.04.2026
Δώσε φως στην περιφορά του Επιταφίου με δημιουργικά DIY φαναράκια

10.04.2026
Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα στείλουν «Χριστός Ανέστη» στον πρώην

10.04.2026
Η vegan σούπα που θα κάνει τη νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής απόλαυση

10.04.2026
Vegan διατροφή που δίνει ενέργεια και ζωτικότητα σε κάθε ημέρα

09.04.2026
Όνειρο ή εφιάλτης; Τι σημαίνει όταν βλέπεις τον πρώην σου στον ύπνο

09.04.2026
Η Zendaya μαγνητίζει τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Euphoria 3» με ένα εντυπωσιακό φόρεμα

09.04.2026
Το απόλυτο πασχαλινό kit κάθε μαμάς που θέλει να είναι έτοιμη για όλα

09.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής