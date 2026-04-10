Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα στείλουν «Χριστός Ανέστη» στον πρώην

Το Πάσχα δεν είναι μόνο αυγά, σοκολάτες και οικογενειακά τραπέζια είναι και η στιγμή που κάποιοι δεν κρατιούνται και στέλνουν το πρώτο «Χριστός Ανέστη» στον πρώην. Ναι, ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι: μήνυμα, story, ή ακόμα και DM με ένα emoji που λέει «όλα καλά;». Κάποια ζώδια δεν μπορούν να περιμένουν ούτε καν μέχρι το Μεγάλο Σάββατο και είναι έτοιμα να κάνουν το πρώτο βήμα, γιατί για εκείνα η επικοινωνία και η… μικρή δόση δράματος είναι θέμα επιβίωσης. Αν θες να μάθεις ποιοι θα είναι οι τολμηροί της παρέας, κράτα σημειώσεις.

Τι λαμπάδα θα κρατούν τα ζώδια το βράδυ της Ανάστασης;

1. Κριός – Το ζώδιο που δεν περιμένει καν να τελειώσει το τσούγκρισμα

Ο Κριός είναι το ζώδιο που θα στείλει πρώτο μήνυμα χωρίς δεύτερη σκέψη. Για εκείνον, η λέξη «πρώτος» σημαίνει «δεν χάνω χρόνο». Το Πάσχα μπορεί να είναι μέρα ξεκούρασης, αλλά για τον Κριό είναι και ευκαιρία να ξεκινήσει το δικό του game. Ένα γρήγορο «Καλό Πάσχα!» με gif ή emoji και voilà έχεις ήδη το πρώτο μήνυμα στο inbox.

2. Δίδυμοι – Ο βασιλιάς του παιχνιδιού των μηνυμάτων

Οι Δίδυμοι είναι απλά masters στο texting. Δεν θα περιμένουν ούτε λεπτό για να στείλουν μήνυμα, γιατί το Πάσχα είναι η τέλεια αφορμή για να ξανασκάσει η επικοινωνία. Και ναι, το κάνουν και λίγο για να δουν την αντίδραση, αλλά κυρίως γιατί δεν μπορούν να αφήσουν τον πρώην στο σκοτάδι. Expect emojis, stickers και memes γιατί οι δίδυμοι δεν έρχονται ποτέ μόνο με λόγια.

3. Ζυγός – Το ζώδιο που θέλει ειρήνη, αλλά και drama

Ο Ζυγός θέλει τα πάντα να είναι όμορφα και ισορροπημένα και αυτό περιλαμβάνει και το inbox του πρώην. Θα στείλει «Καλό Πάσχα» με την πιο γλυκιά διάθεση, αλλά ξέρει και να προσθέσει λίγο flair, για να φανεί ότι σκέφτηκε και εκείνον αλλά και τον εαυτό του. Στην πράξη σημαίνει ένα μήνυμα που είναι ισορροπημένο ανάμεσα στο γλυκό, το παιχνιδιάρικο και το λίγο «σε σκέφτομαι ακόμα».

4. Τοξότης – Το ζώδιο που κάνει το βήμα με χιούμορ και attitude

Ο Τοξότης δεν κρατιέται. Το Πάσχα είναι απλώς η αφορμή για να στείλει το πρώτο μήνυμα με όλο το swag που τον χαρακτηρίζει. Θα σου στείλει κάτι έξυπνο, εντυπωσιακό και ίσως λίγο σαρκαστικό, για να σου υπενθυμίσει ότι η ζωή συνεχίζεται και εκείνος είναι πάντα λίγο πιο μπροστά στο παιχνίδι. Expect laughs, expect fun, expect το πρώτο «Χρόνια Πολλά» που θα σε κάνει να απαντήσεις πριν καν σκεφτείς.

Τι σημαίνει αυτό για σένα;

Αν είσαι εσύ ένα από αυτά τα ζώδια…ξέρεις τι να κάνεις. Το μήνυμα δεν είναι μόνο ευγενικό, είναι και τρόπος να δείξεις ότι σκέφτεσαι το άλλο άτομο χωρίς drama ή έστω με λίγη δόση.

