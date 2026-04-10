Living 10.04.2026

Δώσε φως στην περιφορά του Επιταφίου με δημιουργικά DIY φαναράκια

fanaraki
Δημιούργησε όμορφα χειροποίητα φαναράκια για την περιφορά του Επιταφίου με δύο εύκολες DIY ιδέες που θα προσθέσουν ξεχωριστό φως
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Από νωρίς το μεσημέρι οι πιστοί συρρέουν στους ναούς για να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο, που έχει στολιστεί με ανοιξιάτικα λουλούδια, ενώ το βράδυ πραγματοποιείται η περιφορά μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης. Τα «Εγκώμια» αντηχούν στους δρόμους, οι καμπάνες ηχούν πένθιμα και μικροί και μεγάλοι ακολουθούν με αναμμένα κεριά.

Ιδιαίτερα τα παιδιά αγαπούν να κρατούν το δικό τους φαναράκι κατά τη διάρκεια της περιφοράς. Είναι μια όμορφη παράδοση που συνδυάζει τη συμμετοχή στο έθιμο με τη χαρά της δημιουργίας. Αν θέλεις φέτος να φτιάξετε μαζί ένα χειροποίητο φαναράκι, παρακάτω θα βρεις δύο απλές και καλαίσθητες ιδέες που μπορείτε να υλοποιήσετε εύκολα στο σπίτι.

unsplash

Φαναράκι με χαρτί και μπαλόνι

Μια ρομαντική και ανοιξιάτικη κατασκευή που δημιουργεί ένα απαλό, διάχυτο φως.

Θα χρειαστείς:

  • Ένα μπαλόνι
  • Κόλλα χειροτεχνίας (λευκή)
  • Χαρτί υγείας ή λεπτό χαρτί
  • Μικρά λουλουδάκια ή φυλλαράκια
  • Ένα ρεσό LED για μεγαλύτερη ασφάλεια

Πώς θα το φτιάξεις:

  • Φούσκωσε το μπαλόνι στο μέγεθος που θέλεις να έχει το φαναράκι.
  • Άπλωσε κόλλα στην επιφάνειά του και κόλλησε κομμάτια χαρτιού, καλύπτοντάς το ομοιόμορφα σε 2-3 στρώσεις.
  • Πρόσθεσε διακοσμητικά λουλούδια εξωτερικά, περνώντας τα ελαφρά με κόλλα για να σταθεροποιηθούν.
  • Άφησε την κατασκευή να στεγνώσει πολύ καλά για αρκετές ώρες.
  • Όταν στεγνώσει, τρύπησε προσεκτικά το μπαλόνι και αφαίρεσέ το από το εσωτερικό.
  • Τοποθέτησε μέσα ένα ρεσό LED και το φαναράκι σου είναι έτοιμο να φωτίσει διακριτικά τη βραδινή περιφορά.

Φαναράκι με γυάλινο βαζάκι

Μια πιο ανθεκτική επιλογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά.

Θα χρειαστείς:

  • Ένα γυάλινο βαζάκι ή μικρή γυάλα
  • Χρώματα για γυαλί ή ακρυλικά
  • Πινέλο ή σφουγγαράκι
  • Σπάγκο ή λεπτό σύρμα
  • Λίγη άμμο ή ρυζάκι για τη βάση
  • Ένα κεράκι ή ρεσό LED

Πώς θα το φτιάξεις:

  • Καθάρισε καλά το γυάλινο δοχείο και άφησέ το να στεγνώσει.
  • Διακόσμησέ το εξωτερικά με κουκκίδες, σταυρούς, λουλούδια ή ό,τι σχέδιο επιθυμούν τα παιδιά.
  • Άφησε τα χρώματα να στεγνώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες.
  • Δέσε σφιχτά σπάγκο ή σύρμα γύρω από το στόμιο για να δημιουργήσεις χερούλι.
  • Γέμισε τη βάση με λίγη άμμο ή ρύζι για σταθερότητα και τοποθέτησε μέσα το κεράκι.

Και στις δύο περιπτώσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις κεράκια LED για μεγαλύτερη ασφάλεια, ειδικά όταν το φαναράκι προορίζεται για παιδιά. Με λίγη φαντασία και δημιουργικότητα, το χειροποίητο φαναράκι θα γίνει ένα μικρό, φωτεινό σύμβολο συμμετοχής στη συγκινητική βραδιά της Μεγάλης Παρασκευής.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

DIY Επιτάφιος Πάσχα Πάσχα 2026 φαναράκια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα στείλουν «Χριστός Ανέστη» στον πρώην

10.04.2026
Επόμενο
Δες τη βίλα της Jennifer Lawrence με τα 6 μπάνια – Πωλείται ξανά

10.04.2026

Fashion

Δεν ξέρεις τι να φορέσεις την Ανάσταση; Αυτές οι ιδέες θα σε σώσουν

10.04.2026
Life

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα στείλουν «Χριστός Ανέστη» στον πρώην

10.04.2026
Life

Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα: Τα έθιμα που συγκινούν και κρατούν ζωντανή την παράδοση

10.04.2026
Food

Η vegan σούπα που θα κάνει τη νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής απόλαυση

10.04.2026
Life

Vegan διατροφή που δίνει ενέργεια και ζωτικότητα σε κάθε ημέρα

09.04.2026
Life

Όνειρο ή εφιάλτης; Τι σημαίνει όταν βλέπεις τον πρώην σου στον ύπνο

09.04.2026
Fashion

Η Zendaya μαγνητίζει τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Euphoria 3» με ένα εντυπωσιακό φόρεμα

09.04.2026
Life

Το απόλυτο πασχαλινό kit κάθε μαμάς που θέλει να είναι έτοιμη για όλα

09.04.2026
Life

Η κουζίνα σου θα λάμπει σε λίγα λεπτά με αυτά τα έξυπνα κόλπα

09.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία