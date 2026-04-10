Δώσε φως στην περιφορά του Επιταφίου με δημιουργικά DIY φαναράκια

Δημιούργησε όμορφα χειροποίητα φαναράκια για την περιφορά του Επιταφίου με δύο εύκολες DIY ιδέες που θα προσθέσουν ξεχωριστό φως

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Από νωρίς το μεσημέρι οι πιστοί συρρέουν στους ναούς για να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο, που έχει στολιστεί με ανοιξιάτικα λουλούδια, ενώ το βράδυ πραγματοποιείται η περιφορά μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης. Τα «Εγκώμια» αντηχούν στους δρόμους, οι καμπάνες ηχούν πένθιμα και μικροί και μεγάλοι ακολουθούν με αναμμένα κεριά.

Ιδιαίτερα τα παιδιά αγαπούν να κρατούν το δικό τους φαναράκι κατά τη διάρκεια της περιφοράς. Είναι μια όμορφη παράδοση που συνδυάζει τη συμμετοχή στο έθιμο με τη χαρά της δημιουργίας. Αν θέλεις φέτος να φτιάξετε μαζί ένα χειροποίητο φαναράκι, παρακάτω θα βρεις δύο απλές και καλαίσθητες ιδέες που μπορείτε να υλοποιήσετε εύκολα στο σπίτι.

Διάβασε επίσης: Το κόκκινο που πετυχαίνει πάντα: βάψιμο αυγών χωρίς άγχος και… EASTERία

Φαναράκι με χαρτί και μπαλόνι

Μια ρομαντική και ανοιξιάτικη κατασκευή που δημιουργεί ένα απαλό, διάχυτο φως.

Θα χρειαστείς:

Ένα μπαλόνι

Κόλλα χειροτεχνίας (λευκή)

Χαρτί υγείας ή λεπτό χαρτί

Μικρά λουλουδάκια ή φυλλαράκια

Ένα ρεσό LED για μεγαλύτερη ασφάλεια

Πώς θα το φτιάξεις:

Φούσκωσε το μπαλόνι στο μέγεθος που θέλεις να έχει το φαναράκι.

Άπλωσε κόλλα στην επιφάνειά του και κόλλησε κομμάτια χαρτιού, καλύπτοντάς το ομοιόμορφα σε 2-3 στρώσεις.

Πρόσθεσε διακοσμητικά λουλούδια εξωτερικά, περνώντας τα ελαφρά με κόλλα για να σταθεροποιηθούν.

Άφησε την κατασκευή να στεγνώσει πολύ καλά για αρκετές ώρες.

Όταν στεγνώσει, τρύπησε προσεκτικά το μπαλόνι και αφαίρεσέ το από το εσωτερικό.

Τοποθέτησε μέσα ένα ρεσό LED και το φαναράκι σου είναι έτοιμο να φωτίσει διακριτικά τη βραδινή περιφορά.

Φαναράκι με γυάλινο βαζάκι

Μια πιο ανθεκτική επιλογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά.

Θα χρειαστείς:

Ένα γυάλινο βαζάκι ή μικρή γυάλα

Χρώματα για γυαλί ή ακρυλικά

Πινέλο ή σφουγγαράκι

Σπάγκο ή λεπτό σύρμα

Λίγη άμμο ή ρυζάκι για τη βάση

Ένα κεράκι ή ρεσό LED

Πώς θα το φτιάξεις:

Καθάρισε καλά το γυάλινο δοχείο και άφησέ το να στεγνώσει.

Διακόσμησέ το εξωτερικά με κουκκίδες, σταυρούς, λουλούδια ή ό,τι σχέδιο επιθυμούν τα παιδιά.

Άφησε τα χρώματα να στεγνώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες.

Δέσε σφιχτά σπάγκο ή σύρμα γύρω από το στόμιο για να δημιουργήσεις χερούλι.

Γέμισε τη βάση με λίγη άμμο ή ρύζι για σταθερότητα και τοποθέτησε μέσα το κεράκι.

Και στις δύο περιπτώσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις κεράκια LED για μεγαλύτερη ασφάλεια, ειδικά όταν το φαναράκι προορίζεται για παιδιά. Με λίγη φαντασία και δημιουργικότητα, το χειροποίητο φαναράκι θα γίνει ένα μικρό, φωτεινό σύμβολο συμμετοχής στη συγκινητική βραδιά της Μεγάλης Παρασκευής.

Διάβασε επίσης: 7 λαμπάδες που ζηλέψουν όλοι γύρω σου στην Ανάσταση

