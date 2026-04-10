Δες τη βίλα της Jennifer Lawrence με τα 6 μπάνια – Πωλείται ξανά

Jennifer Lawrence
Το Beverly Hills σπίτι της Jennifer Lawrence επιστρέφει στην αγορά μόλις λίγους μήνες μετά την πώλησή του
Η πρώην βίλα της Jennifer Lawrence στο Beverly Hills επανακυκλοφορεί στην αγορά για $11,5 εκατομμύρια, μόλις λίγους μήνες μετά την off-market πώλησή της. Το σπίτι, που βρίσκεται μέσα στην αποκλειστική και φυλασσόμενη κοινότητα Hidden Valley Estates, είχε αγοραστεί από την Lawrence το 2014 για $8,23 εκατομμύρια, και φαίνεται πως αποτέλεσε βασικό χώρο διαμονής για τους γονείς της, Karen και Gary. Η πώληση του ακινήτου τον Σεπτέμβριο του 2025, μέσω μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με το όνομα Sassy Bowles LLC, έφερε περίπου $11 εκατομμύρια, ενώ τώρα το σπίτι επαναπροβάλλεται στην αγορά για $11,5 εκατομμύρια.

Η βίλα των 5.500 τ.μ. διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια, με τον εσωτερικό χώρο να χαρακτηρίζεται από ουδέτερα χρώματα που προσφέρουν ιδανικό καμβά για οποιονδήποτε αγοραστή θέλει να προσθέσει τη δική του πινελιά. Από το εντυπωσιακό φουαγιέ με μαρμάρινο πάτωμα και διπλή σκάλα, μέχρι το σαλόνι με τζάκι από μάρμαρο και παράθυρα από το δάπεδο έως το ταβάνι, κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πολυτέλεια και άνεση.

Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με La Cornue range, ενσωματωμένο σύστημα καφέ Miele και νησί από Carrara marble που ανοίγει προς την επίσημη τραπεζαρία. Επιπλέον, υπάρχει breakfast nook με άπλετο φυσικό φως και απευθείας πρόσβαση στον κήπο, όπου μπορείς να απολαύσεις εξωτερικά γεύματα με θέα την πισίνα, τους χώρους χαλάρωσης, το koi pond και τα fire pits.

Στον επάνω όροφο, η κύρια σουίτα προσφέρει ιδιωτικό καθιστικό, μπαλκόνι με θέα στους καταπράσινους κήπους και μπάνιο spa-caliber, ενώ τα άλλα τέσσερα υπνοδωμάτια, τουλάχιστον ένα διαμορφωμένο για παιδικό δωμάτιο, παρέχουν άνεση για οικογένεια ή φιλοξενία. Η κατοικία, που έχει σχεδιαστεί από το AD100 studio Clements Design, συνδυάζει σύγχρονο design με την παραδοσιακή γαλλική αισθητική.

%3D%3D&img_index=1

Αν και το listing δεν αναφέρει λεπτομέρειες για τη διαμονή της Jennifer Lawrence, είναι γνωστό ότι η ηθοποιός μπορεί να μην έζησε εκεί προσωπικά, με το ακίνητο να χρησιμοποιείται πιθανόν από τους γονείς της. Η Lawrence, η οποία έχει δύο παιδιά με τον σύζυγό της Cooke Maroney και έχει κατοικίσει κυρίως στη Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια, έχει αγοράσει και πουλήσει αρκετές κατοικίες στο Manhattan από το 2019.

Jennifer Lawrence
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Beverly Hills σπίτι, που στο παρελθόν ανήκε και σε άλλες διασημότητες όπως Ellen DeGeneres και Jessica Simpson, ξαναβγαίνει στην αγορά για πρώτη φορά σε πάνω από δέκα χρόνια, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν μια κατοικία υψηλής αισθητικής, απόλυτης ιδιωτικότητας και με το διασημότερο Hollywood pedigree. Με πολυτελείς εσωτερικούς χώρους, εντυπωσιακή κουζίνα, υπερσύγχρονες ανέσεις και εξωτερικούς χώρους που εντυπωσιάζουν, αυτό το σπίτι παραμένει ένα από τα πιο επιθυμητά ακίνητα της περιοχής.

