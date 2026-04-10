Fashion 10.04.2026

Δεν ξέρεις τι να φορέσεις την Ανάσταση; Αυτές οι ιδέες θα σε σώσουν

Ιδέες για κομψά και ανοιξιάτικα σύνολα που θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις το ιδανικό look για τη βραδιά της Ανάστασης
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε χρόνο, όσο πλησιάζει το Πάσχα, πολλές γυναίκες αρχίζουν να σκέφτονται τι θα φορέσουν στις γιορτινές εμφανίσεις των ημερών και κυρίως το βράδυ της Ανάστασης. Η στιγμή αυτή έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια ευκαιρία για μια κομψή και προσεγμένη εμφάνιση. Το ζητούμενο δεν είναι η υπερβολή, αλλά ένα σύνολο που να συνδυάζει άνεση, κομψότητα και ανοιξιάτικη διάθεση.

Μία από τις πιο εύκολες και στιλάτες επιλογές είναι ένα υφασμάτινο παντελόνι σε ανοιχτόχρωμη ή παστέλ απόχρωση, συνδυασμένο με ένα κομψό πουκάμισο ή ένα minimal τοπ. Τα χρώματα της άνοιξης, όπως το λιλά, το γαλάζιο ή το απαλό ροζ, δίνουν μια φρέσκια πινελιά στο σύνολο και ταιριάζουν ιδανικά με το κλίμα των ημερών. Ένα ελαφρύ blazer μπορεί να ολοκληρώσει το look, προσθέτοντας κομψότητα χωρίς να το κάνει υπερβολικά επίσημο.

Φυσικά, τα φορέματα παραμένουν μια διαχρονική επιλογή για την περίσταση. Ένα midi ή maxi φόρεμα μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ θηλυκό και κομψό αποτέλεσμα, ειδικά αν συνδυαστεί με διακριτικά αξεσουάρ και ένα ζευγάρι κομψά παπούτσια. Για όσες θέλουν κάτι διαφορετικό, ένα κοστούμι σε ουδέτερη ή πιο έντονη απόχρωση μπορεί να δώσει μια μοντέρνα και δυναμική πινελιά στην εμφάνιση.

Εξίσου σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα παίζουν τα αξεσουάρ. Μια κομψή τσάντα, ένα ζευγάρι ιδιαίτερα σκουλαρίκια ή ένα ζευγάρι εντυπωσιακά παπούτσια μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Το σημαντικότερο, όμως, είναι να επιλέξεις ρούχα που ταιριάζουν στο προσωπικό σου στιλ και σε κάνουν να νιώθεις άνετα και όμορφα τη βραδιά της Ανάστασης.

Outfit Inspo:

1. Total white κοστούμι

2. Maxi φόρεμα με ψηλά πέδιλα

3. Midi Φούστα

4. Ολόσωμη φόρμα

5. Twin set

Δες τη βίλα της Jennifer Lawrence με τα 6 μπάνια – Πωλείται ξανά

Dolce & Gabbana: Αποχώρησε ο Stefano Gabbana από την προεδρία
