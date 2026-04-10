Fashion 10.04.2026

Dolce & Gabbana: Αποχώρησε ο Stefano Gabbana από την προεδρία

Η αλλαγή ηγεσίας, τα οικονομικά δεδομένα και το στοίχημα της επόμενης ημέρας για έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους της Ιταλίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από 40 χρόνια έντονης παρουσίας και επιρροής στη διεθνή σκηνή της μόδας, ο οίκος Dolce & Gabbana βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίοδο βαθιών αλλαγών που ενδέχεται να καθορίσουν το μέλλον του.

Η αποχώρηση του Stefano Gabbana από τη θέση του προέδρου σηματοδοτεί ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Αν και η απόφαση είχε ληφθεί μήνες νωρίτερα, η δημοσιοποίησή της προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο ίδιος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του brand από την ίδρυσή του. Στη θέση του ανέλαβε ο Alfonso Dolce, αδελφός του Domenico Dolce, διατηρώντας τη διοίκηση εντός οικογενειακού πλαισίου.

Δεν ξέρεις τι να φορέσεις την Ανάσταση; Αυτές οι ιδέες θα σε σώσουν

Παρά τη φαινομενική σταθερότητα στη διοίκηση, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συμμετοχής του Gabbana στην εταιρεία, καθώς φημολογείται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αξιοποίησης ή ακόμη και πώλησης του μεριδίου του. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη στρατηγική του οίκου.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική εικόνα δεν είναι αμελητέα. Η εταιρεία καλείται να διαχειριστεί υψηλό δανεισμό και να προσαρμοστεί σε μια πιο απαιτητική αγορά πολυτελών ειδών, όπου η ζήτηση παρουσιάζει διακυμάνσεις. Οι πιέσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε συζητήσεις για ενίσχυση κεφαλαίων, αλλά και σε εναλλακτικές λύσεις όπως αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, ο οίκος δεν μένει στάσιμος. Στρέφει το βλέμμα του σε αναπτυσσόμενους τομείς, όπως η αγορά καλλυντικών και αρωμάτων, επενδύοντας σε νέα προϊόντα και συνεργασίες. Παράλληλα, η πιθανή ένταξη στελεχών με εμπειρία από ανταγωνιστικούς οίκους, όπως η Gucci, δείχνει πρόθεση ανανέωσης και προσαρμογής στις σύγχρονες τάσεις.

Από την ίδρυσή του το 1985, ο οίκος έχει ταυτιστεί με μια έντονα εκφραστική αισθητική και μια ξεχωριστή προσέγγιση στη μεσογειακή κομψότητα. Παρά τις προσωπικές αλλαγές στη σχέση των ιδρυτών, η δημιουργική τους σύμπραξη παρέμεινε σταθερή για δεκαετίες, στοιχείο που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία τους.

Σήμερα, το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι πρόσφατες εξελίξεις αποτελούν την αρχή μιας νέας εποχής ανανέωσης ή την απαρχή μιας πιο ριζικής μεταμόρφωσης. Σε ένα περιβάλλον όπου μεγάλοι οίκοι, όπως η Versace και η Valentino, έχουν ήδη προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες, η Dolce & Gabbana καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανεξαρτησία και την ανάγκη προσαρμογής.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επόμενη μέρα θα είναι καθοριστική, όχι μόνο για τον ίδιο τον οίκο, αλλά και για το ευρύτερο τοπίο της παγκόσμιας μόδας.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Zendaya μαγνητίζει τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Euphoria 3» με ένα εντυπωσιακό φόρεμα

Το ροζ είναι το νέο «πασπαρτού» της μόδας για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026

Προηγούμενο
Δεν ξέρεις τι να φορέσεις την Ανάσταση; Αυτές οι ιδέες θα σε σώσουν

Δεν ξέρεις τι να φορέσεις την Ανάσταση; Αυτές οι ιδέες θα σε σώσουν

10.04.2026
Επόμενο
5 δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις σε φόρμα το Πάσχα

5 δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις σε φόρμα το Πάσχα

10.04.2026

Δες επίσης

Μικρές αλλαγές που κάνουν το δωμάτιό σου να φαίνεται πάντα τακτοποιημένο και καθαρό
Life

Μικρές αλλαγές που κάνουν το δωμάτιό σου να φαίνεται πάντα τακτοποιημένο και καθαρό

10.04.2026
Αν ψάχνεις μακιγιάζ για την Ανάσταση, δες πρώτα αυτές τις ιδέες
Beauty

Αν ψάχνεις μακιγιάζ για την Ανάσταση, δες πρώτα αυτές τις ιδέες

10.04.2026
5 δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις σε φόρμα το Πάσχα
Fitness

5 δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις σε φόρμα το Πάσχα

10.04.2026
Δεν ξέρεις τι να φορέσεις την Ανάσταση; Αυτές οι ιδέες θα σε σώσουν
Fashion

Δεν ξέρεις τι να φορέσεις την Ανάσταση; Αυτές οι ιδέες θα σε σώσουν

10.04.2026
Δώσε φως στην περιφορά του Επιταφίου με δημιουργικά DIY φαναράκια
Life

Δώσε φως στην περιφορά του Επιταφίου με δημιουργικά DIY φαναράκια

10.04.2026
Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα στείλουν «Χριστός Ανέστη» στον πρώην
Life

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα στείλουν «Χριστός Ανέστη» στον πρώην

10.04.2026
Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα: Τα έθιμα που συγκινούν και κρατούν ζωντανή την παράδοση
Life

Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα: Τα έθιμα που συγκινούν και κρατούν ζωντανή την παράδοση

10.04.2026
Η vegan σούπα που θα κάνει τη νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής απόλαυση
Food

Η vegan σούπα που θα κάνει τη νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής απόλαυση

10.04.2026
Vegan διατροφή που δίνει ενέργεια και ζωτικότητα σε κάθε ημέρα
Life

Vegan διατροφή που δίνει ενέργεια και ζωτικότητα σε κάθε ημέρα

09.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής