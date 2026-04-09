Fashion 09.04.2026

Η Zendaya μαγνητίζει τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Euphoria 3» με ένα εντυπωσιακό φόρεμα

Η Zendaya εντυπωσιάζει στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «Euphoria» στο Λος Άντζελες, παρουσιάζοντας τη νέα, πιο ώριμη εκδοχή της Rue Bennett
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Zendaya, ένα από τα πιο λαμπερά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, έκλεψε την παράσταση στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Euphoria». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 7 Απριλίου 2026, στο TCL Chinese Theatre του Λος Άντζελες, όπου η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα εκθαμβωτικό look που την ανέδειξε σε πραγματική σούπερ ντίβα.

Η σειρά «Euphoria» αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο πολυσυζητημένους τίτλους του HBO Max, χάρη στο εξαιρετικό της καστ. Σε αυτή την τρίτη σεζόν, η οποία θα είναι διαθέσιμη και στο Sky και σε streaming στο NOW από τις 13 Απριλίου, η Zendaya επιστρέφει στον ρόλο της Rue Bennett, ενός χαρακτήρα που παραμένει ο συναισθηματικός και αφηγηματικός πυρήνας της σειράς, αλλά με μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν.

Η Zendaya φέρνει ξανά τον ρομαντισμό στο κόκκινο χαλί με λευκό φόρεμα

Η εξέλιξη του χαρακτήρα της Rue Bennett

Μετά από ένα χρονικό άλμα, η Rue Bennett προβάλλεται εκτός της εφηβείας, αντιμετωπίζοντας μια πιο ενήλικη και περίπλοκη φάση της ύπαρξής της. Αυτή η νέα περίοδος της ζωής της χαρακτηρίζεται από τις συνέπειες των προηγούμενων επιλογών της και ένα ακόμα πιο σκληρό και απογοητευτικό περιβάλλον. Η Zendaya, η οποία πρόσφατα έγραψε ιστορία κατακτώντας την πρώτη θέση παγκοσμίως, συνεχίζει να ενσαρκώνει με μοναδικό τρόπο τον δυναμικό αυτόν ρόλο, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί και στη νέα ταινία «The Drama» του Kristoffer Borgli, στο πλευρό του Robert Pattinson.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα

Για την πρεμιέρα της νέας σεζόν του «Euphoria», η Zendaya επέλεξε ένα σύνολο από την κολεξιόν Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Ashi Studio. Το φόρεμα ήταν μια μακριά, σατέν τουαλέτα σε απόχρωση του καφέ, με μια κομψή σιλουέτα που αγκαλιάζει το σώμα χωρίς να το περιορίζει. Το σχέδιο halter, με ψηλό λαιμό και εντελώς ακάλυπτους ώμους, δημιουργούσε έναν εκλεπτυσμένο διάλογο μεταξύ αυστηρότητας και αισθησιασμού.

Το πραγματικό επίκεντρο του look ήταν η γυμνή πλάτη, βαθιά και λιτή, η οποία αποκάλυπτε την πιο τολμηρή πλευρά του φορέματος, μετατρέποντας την απλότητα σε μια θεατρική κίνηση. Η ρευστότητα του υφάσματος συνόδευε κάθε κίνηση της ηθοποιού, καταλήγοντας σε μια διακριτική αλλά εντυπωσιακή ουρά που γλιστρούσε στο κόκκινο χαλί, αφήνοντας μια ηχηρή εντύπωση. Η εμφάνιση της Zendaya στην πρεμιέρα επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον τίτλο της ως ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της εποχής μας.

Euphoria Fashion Zendaya
Η Βρισηίδα Ανδριώτου παθαίνει «EASTERία» με το φούσκωμα μετά το Πάσχα

