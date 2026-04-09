Food 09.04.2026

Η αυθεντική μαγειρίτσα που δεν λείπει ποτέ από το πασχαλινό τραπέζι

Παραδοσιακή μαγειρίτσα για το πασχαλινό τραπέζι με συκωταριά, άνηθο και κρεμώδες αυγολέμονο, που θα λατρέψουν όλοι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μαγειρίτσα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα του ελληνικού Πάσχα και συνδέεται με τη στιγμή που η οικογένεια συγκεντρώνεται γύρω από το τραπέζι μετά την Ανάσταση. Το άρωμα από τα φρέσκα μυρωδικά, η ζεστή σούπα και το κρεμώδες αυγολέμονο δημιουργούν μια γεύση που για πολλούς είναι γεμάτη αναμνήσεις από οικογενειακά τραπέζια και γιορτινές στιγμές.

Αυτή η εκδοχή της παραδοσιακής σούπας είναι πλούσια σε γεύση, με τρυφερή συκωταριά, φρέσκα κρεμμυδάκια, άνηθο και βελούδινο αυγολέμονο που δένει όλα τα υλικά αρμονικά. Είναι το ιδανικό πιάτο για να ανοίξει το πασχαλινό τραπέζι και να ζεστάνει τους καλεσμένους με την πρώτη κουταλιά.

Υλικά:

  • 1 κιλό αρνίσια συκωταριά
  • 50 ml ελαιόλαδο
  • 500 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
  • 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 1½ λίτρο ζωμό βοδινού
  • 100 γρ. ρύζι γλασέ
  • 1 μάτσο άνηθο, ψιλοκομμένο
  • Αλάτι
  • Πιπέρι

Για το αυγολέμονο:

  • 3 κρόκους αυγού
  • Χυμό από 2-3 λεμόνια
  • 100 ml κρέμα γάλακτος πλήρης
  • Αλάτι
  • Πιπέρι
magiritsa
Εκτέλεση:

  • Βάζουμε μια κατσαρόλα με αρκετό νερό σε δυνατή φωτιά. Μόλις βράσει, προσθέτουμε τη συκωταριά, σκεπάζουμε και τη ζεματάμε για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια τη σουρώνουμε και την αφήνουμε να κρυώσει.
  • Σε δεύτερη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το κρεμμύδι και τα σοτάρουμε μέχρι να μαραθούν.
  • Ψιλοκόβουμε τη συκωταριά και τη ρίχνουμε στην κατσαρόλα με τα κρεμμύδια. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και σοτάρουμε για περίπου 2 λεπτά ανακατεύοντας.
  • Ρίχνουμε τον ζωμό, ανακατεύουμε και αφήνουμε το φαγητό να βράσει σε μέτρια φωτιά για περίπου 1 ώρα.
  • Περίπου 10-20 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, προσθέτουμε το ρύζι και τον ψιλοκομμένο άνηθο.

Για το αυγολέμονο:

  • Σε ένα μπολ χτυπάμε τους κρόκους αυγού με τον χυμό λεμονιού χρησιμοποιώντας σύρμα χειρός.
  • Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
  • Παίρνουμε με μια κουτάλα λίγο από το ζεστό ζουμί της σούπας και το προσθέτουμε στο μπολ, ανακατεύοντας συνεχώς ώστε να ζεσταθεί σταδιακά το αυγολέμονο.
  • Ρίχνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για 1-2 λεπτά ακόμη.
  • Σερβίρουμε τη μαγειρίτσα ζεστή, πασπαλίζοντας με ψιλοκομμένο άνηθο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash

