Food 28.03.2026

Τα πιο χαριτωμένα πασχαλινά μπισκότα βουτύρου σε σχήμα λαγού

Γλυκά, αρωματικά και παιχνιδιάρικα μπισκότα βουτύρου που θα φέρουν την πιο γλυκιά διάθεση στο Πασχαλινό σου τραπέζι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η περίοδος του Πάσχα φέρνει μαζί της αρώματα, γεύσεις και γλυκές δημιουργίες που γεμίζουν το σπίτι ζεστασιά και χαρά. Αν θέλεις να εντυπωσιάσεις μικρούς και μεγάλους, τα Πασχαλινά μπισκότα βουτύρου σε σχήμα λαγού είναι η ιδανική επιλογή. Είναι γλυκά, τραγανά και διακοσμημένα με γλάσο που αφήνει τη φαντασία σου ελεύθερη.

Παρά την εντυπωσιακή εμφάνισή τους, η συνταγή είναι ιδιαίτερα εύκολη και γρήγορη. Το ζυμάρι φτιάχνεται μέσα σε λίγα λεπτά και τα μπισκοτάκια ψήνονται στο 10-12 λεπτό, δημιουργώντας τη μαγική ατμόσφαιρα του Πάσχα μέσα στην κουζίνα σου.

Υλικά:

  • 100 γρ. βούτυρο σε κύβους
  • 100 γρ. ζάχαρη
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 175 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 μεγάλο κρόκο αυγού

Για το γλάσο:

  • 2 κούπες άχνη ζάχαρη
  • 2 κ.σ. χυμό λεμόνι
  • 1 βανίλια
Εκτέλεση:

  • Χτύπησε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη και τη βανίλια μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  • Πρόσθεσε το αλεύρι και τον κρόκο αυγού και συνέχισε το χτύπημα μέχρι να δημιουργηθεί ζύμη.
  • Μεταφόρτωσε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένο πάγκο και ζύμωσε ελάχιστα με τα χέρια. Τύλιξέ τη σε μεμβράνη και άφησέ τη 20 λεπτά στο ψυγείο.
  • Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C και άνοιξε τη ζύμη σε λεπτό φύλλο. Κόψε τα μπισκότα σε σχήμα λαγού με κουπ πατ ή με μολύβι πάνω σε λαδόκολλα.
  • Τοποθέτησε τα μπισκότα σε ταψί με λαδόκολλα και ψήσε για περίπου 12 λεπτά.
  • Για το γλάσο, χτύπησε την άχνη ζάχαρη με το λεμόνι και τη βανίλια μέχρι να γίνει κρέμα. Τοποθέτησέ το σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και διακόσμησε τα μπισκότα.
  • Αν θέλεις, μπορείς να χωρίσεις το γλάσο σε μέρη και να προσθέσεις χρώμα ζαχαροπλαστικής για πιο ζωηρά σχέδια.

