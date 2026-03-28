Screen News 28.03.2026

Ο John Malkovich και ο Sam Rockwell γίνονται πράκτορες της CIA (Video)

Η νέα σκοτεινή κωμωδία του Martin McDonagh μεταφέρει τη δράση στη Χιλή της δεκαετίας του 1970 λίγο πριν το πραξικόπημα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Martin McDonagh επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τη νέα του ταινία «Wild Horse Nine», μια σκοτεινή κωμωδία που διαδραματίζεται στη Χιλή της δεκαετίας του 1970 και φέρνει στο προσκήνιο δύο πράκτορες της CIA εν μέσω πολιτικών αναταράξεων. Το πρώτο trailer της ταινίας παρουσιάζει τους John Malkovich και Sam Rockwell στους ρόλους των Chris και Lee, δύο έμπειρων πρακτόρων που αποστέλλονται από το Santiago στο Easter Island λίγο πριν το πραξικόπημα του 1973.

Οι δύο χαρακτήρες, με σαρκαστική διάθεση και έντονο παρελθόν, βρίσκονται αντιμέτωποι με προσωπικά διλήμματα και πολιτικές συνωμοσίες, ενώ η παρουσία τους στο απομονωμένο νησί πυροδοτεί μια αλληλουχία γεγονότων που απειλεί να εκτροχιάσει την αποστολή τους.

Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία σηματοδοτεί τη νέα συνεργασία του Martin McDonagh με τον Sam Rockwell, μετά την επιτυχία της ταινίας «Three Billboards Outside Ebbing Missouri», για την οποία ο Sam Rockwell είχε τιμηθεί με Όσκαρ Β ανδρικού ρόλου. Παράλληλα, αποτελεί το επόμενο κινηματογραφικό βήμα του δημιουργού μετά το «The Banshees of Inisherin», το οποίο συγκέντρωσε 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Steve Buscemi, Mariana di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits και Parker Posey, συνθέτοντας ένα σύνολο ηθοποιών που ενισχύει τον ιδιαίτερο τόνο της ταινίας.

Η ταινία «Wild Horse Nine» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου, με υψηλές προσδοκίες τόσο από το κοινό όσο και από τη βιομηχανία, καθώς ο Martin McDonagh συνεχίζει να διαμορφώνει το προσωπικό του στίγμα στον σύγχρονο κινηματογράφο με έργα που συνδυάζουν σκοτεινό χιούμορ, πολιτικό υπόβαθρο και έντονα ανθρώπινα διλήμματα.

John Malkovich Martin McDonagh Sam Rockwell TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
