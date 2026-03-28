Διατροφή 28.03.2026

Μπανάνες: Τι σου αποκαλύπτει το χρώμα τους για την υγεία σου

Kάθε διαφορετικό στάδιο της ωρίμανσης της μπανάνας προσφέρει διαφορετικά θρεπτικά οφέλη και ενέργεια για το σώμα σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι μπανάνες είναι από τα πιο οικονομικά και νόστιμα φρούτα που μπορείς να βρεις στο σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα κρύβουν εντυπωσιακά θρεπτικά στοιχεία. Πλούσιες σε κάλιο, μαγνήσιο, φώσφορο, βιταμίνες C και B6, καθώς και φυτικά συστατικά, οι μπανάνες μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς, του ανοσοποιητικού συστήματος, των οστών αλλά και τον μεταβολισμό.

Παρά την ευεργετική τους δράση, οι μπανάνες έχουν τη φήμη ότι… «δεν περιμένουν». Πολλές φορές βρίσκεσαι να περιμένεις μέρες για να ωριμάσουν οι πράσινες μπανάνες ή να ψήνεις συνεχώς κέικ και μπανάνα μπρετζ με τις καφέ μπανάνες που πάντα μαζεύονται στο σπίτι. Αλλά τι ακριβώς μας λέει το χρώμα της μπανάνας για την ωριμότητα και τα οφέλη της για την υγεία;

www.freepik.com

Πράσινες μπανάνες

Οι πράσινες μπανάνες είναι σκληρές και πλούσιες σε άμυλο, ενώ η ζάχαρη τους είναι ελάχιστη. Η σκληρή υφή τους και η υψηλή περιεκτικότητα σε «ανθεκτικό άμυλο» τις κάνουν ιδιαίτερα ωφέλιμες για το έντερο, τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα και τη διατήρηση της υγείας του μικροβιώματος. Αν και δεν είναι οι πιο γλυκές μπανάνες, είναι ιδανικές για όσους θέλουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη και περισσότερη φυτική ίνα.

banana
Pinterest

Κίτρινες μπανάνες

Οι κίτρινες μπανάνες είναι η εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας: ζουμερές, γλυκές και εύκολες στην κατανάλωση. Καθώς η μπανάνα ωριμάζει, τα ένζυμα μετατρέπουν το άμυλο σε σάκχαρα, κάνοντας το φρούτο πιο μαλακό και γλυκό. Οι κίτρινες μπανάνες παραμένουν πλούσιες σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες B6 και C και αποτελούν ιδανική πηγή γρήγορης ενέργειας.

Καφέ και φακιδωτές μπανάνες

Όταν οι μπανάνες αρχίζουν να καφετίζουν και να εμφανίζουν στίγματα, έχουν σχεδόν όλο το άμυλο μετατραπεί σε ζάχαρη. Το φρούτο γίνεται πολύ μαλακό και γλυκό, ιδανικό για ψησίματα και smoothies. Παράλληλα, η γλυκύτητα αυτή μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη αύξηση σακχάρου στο αίμα, οπότε είναι καλό να τις συνδυάζεις με πηγές πρωτεΐνης, όπως γιαούρτι, τυρί ή φυστικοβούτυρο, για πιο σταθερή ενέργεια.

Κεντρική εικόνα: Unsplash 

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διατροφή μπανάνες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
28.03.2026

Δες επίσης

Food

28.03.2026
Life

28.03.2026
Life

28.03.2026
Beauty

28.03.2026
Fashion

28.03.2026
Life

28.03.2026
Life

27.03.2026
Life

27.03.2026
Food

27.03.2026
