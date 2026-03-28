Η Kristen Stewart μπαίνει στο πετσί της Sally Ride

Η Kristen Stewart αναλαμβάνει να ενσαρκώσει την πρώτη Αμερικανίδα αστροναύτη σε μια σειρά που φωτίζει την τραγωδία του Challenger και την ιστορία της NASA

Η Kristen Stewart θα υποδυθεί την Sally Ride στη νέα σειρά «The Challenger», η οποία ετοιμάζεται από το Amazon Prime Video και επικεντρώνεται σε μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «The New Guys» της Meredith E. Bagby και παρακολουθεί τόσο τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή του διαστημικού λεωφορείου Challenger το 1986 όσο και την έρευνα που ακολούθησε. Μέσα από την αφήγηση, αναδεικνύεται η πορεία της Sally Ride, από την ένταξή της στο πρόγραμμα της NASA έως τη στιγμή που έγινε η πρώτη Αμερικανίδα γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα.

Η Maggie Cohn έχει αναλάβει τη δημιουργία της σειράς και θα εκτελεί χρέη showrunner και εκτελεστικής παραγωγού, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο James Hawes. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Kyra Sedgwick, Valerie Stadler, Dylan Meyer, Maggie McLean, Darryl Frank και Justin Falvey.

Η Kyra Sedgwick δήλωσε σχετικά με το πρότζεκτ «Αναπτύσσουμε αυτό το έργο με πάθος από το 2017 και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Amazon και την Amblin για να αφηγηθούμε αυτή την πολύπλοκη και σημαντική ιστορία μέσα από τη ματιά της Sally Ride».

Η σειρά θα εξερευνήσει όχι μόνο τα τεχνικά και πολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με την τραγωδία του Challenger, αλλά και την προσωπική διαδρομή της Sally Ride, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Η συμμετοχή της Kristen Stewart σηματοδοτεί την πρώτη της σταθερή παρουσία σε τηλεοπτική σειρά, μετά από μια πορεία που την έχει καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της. Έχει ξεχωρίσει μέσα από ταινίες όπως «Spencer», για την οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ, καθώς και τα «Clouds of Sils Maria», «Seberg» και «Love Lies Bleeding», ενώ η διεθνής της αναγνώριση ξεκίνησε με τη σειρά ταινιών «Twilight».

Με το «The Challenger», η Kristen Stewart καλείται να αποδώσει μια ιστορική μορφή που σημάδεψε την πορεία της επιστήμης και της ισότητας των φύλων, σε μια παραγωγή που φιλοδοξεί να συνδυάσει ιστορική ακρίβεια και δραματική ένταση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

