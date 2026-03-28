Screen News 28.03.2026

Η Kristen Stewart μπαίνει στο πετσί της Sally Ride

Η Kristen Stewart αναλαμβάνει να ενσαρκώσει την πρώτη Αμερικανίδα αστροναύτη σε μια σειρά που φωτίζει την τραγωδία του Challenger και την ιστορία της NASA
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kristen Stewart θα υποδυθεί την Sally Ride στη νέα σειρά «The Challenger», η οποία ετοιμάζεται από το Amazon Prime Video και επικεντρώνεται σε μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «The New Guys» της Meredith E. Bagby και παρακολουθεί τόσο τα γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή του διαστημικού λεωφορείου Challenger το 1986 όσο και την έρευνα που ακολούθησε. Μέσα από την αφήγηση, αναδεικνύεται η πορεία της Sally Ride, από την ένταξή της στο πρόγραμμα της NASA έως τη στιγμή που έγινε η πρώτη Αμερικανίδα γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Kristen Stewart πρόεδρος της επιτροπής στο Φεστιβάλ Biarritz Nouvelles Vagues

Η Maggie Cohn έχει αναλάβει τη δημιουργία της σειράς και θα εκτελεί χρέη showrunner και εκτελεστικής παραγωγού, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο James Hawes. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Kyra Sedgwick, Valerie Stadler, Dylan Meyer, Maggie McLean, Darryl Frank και Justin Falvey.

Η Kyra Sedgwick δήλωσε σχετικά με το πρότζεκτ «Αναπτύσσουμε αυτό το έργο με πάθος από το 2017 και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Amazon και την Amblin για να αφηγηθούμε αυτή την πολύπλοκη και σημαντική ιστορία μέσα από τη ματιά της Sally Ride».



Η σειρά θα εξερευνήσει όχι μόνο τα τεχνικά και πολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με την τραγωδία του Challenger, αλλά και την προσωπική διαδρομή της Sally Ride, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Η συμμετοχή της Kristen Stewart σηματοδοτεί την πρώτη της σταθερή παρουσία σε τηλεοπτική σειρά, μετά από μια πορεία που την έχει καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της. Έχει ξεχωρίσει μέσα από ταινίες όπως «Spencer», για την οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ, καθώς και τα «Clouds of Sils Maria», «Seberg» και «Love Lies Bleeding», ενώ η διεθνής της αναγνώριση ξεκίνησε με τη σειρά ταινιών «Twilight».

Η Sally Ride το 1984. Πηγή:www.wikipedia.org

Με το «The Challenger», η Kristen Stewart καλείται να αποδώσει μια ιστορική μορφή που σημάδεψε την πορεία της επιστήμης και της ισότητας των φύλων, σε μια παραγωγή που φιλοδοξεί να συνδυάσει ιστορική ακρίβεια και δραματική ένταση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Tarantino ετοιμάζει σειρά με Sylvester Stallone και έντονο άρωμα παλιού Hollywood

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μπανάνες: Τι σου αποκαλύπτει το χρώμα τους για την υγεία σου

Μπανάνες: Τι σου αποκαλύπτει το χρώμα τους για την υγεία σου

Καθρέφτες παντού: Η νέα τάση που μεγαλώνει το σπίτι σου

Καθρέφτες παντού: Η νέα τάση που μεγαλώνει το σπίτι σου

Ο John Malkovich και ο Sam Rockwell γίνονται πράκτορες της CIA (Video)
Ο John Malkovich και ο Sam Rockwell γίνονται πράκτορες της CIA (Video)

BAFTA 2026: Το Adolescence σαρώνει με 11 υποψηφιότητες
BAFTA 2026: Το Adolescence σαρώνει με 11 υποψηφιότητες

Η συγκινητική επανένωση των ηθοποιών του Stand by Me 40 χρόνια μετά
Η συγκινητική επανένωση των ηθοποιών του Stand by Me 40 χρόνια μετά

«Γίνε Σκηνοθέτης σε Τρεις Μέρες»: Πασχαλινό εργαστήριο για παιδιά – Easter Camp Κινηματογράφου
«Γίνε Σκηνοθέτης σε Τρεις Μέρες»: Πασχαλινό εργαστήριο για παιδιά – Easter Camp Κινηματογράφου

Η Emily Osment εξηγεί γιατί απουσίαζε από το επετειακό αφιέρωμα του Hannah Montana
Η Emily Osment εξηγεί γιατί απουσίαζε από το επετειακό αφιέρωμα του Hannah Montana

Τα Όσκαρ… μετακομίζουν – Η ιστορική αποχώρηση από το Dolby Theatre  
Τα Όσκαρ… μετακομίζουν – Η ιστορική αποχώρηση από το Dolby Theatre  

Ryan Gosling: «Δεν είναι δουλειά του κοινού να κρατήσει ζωντανές τις αίθουσες»
Ryan Gosling: «Δεν είναι δουλειά του κοινού να κρατήσει ζωντανές τις αίθουσες»

Αποκαλύφθηκε το κρυφό ειδύλλιο της Miley Cyrus όταν ήταν Hannah Montana
Αποκαλύφθηκε το κρυφό ειδύλλιο της Miley Cyrus όταν ήταν Hannah Montana

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle ετοιμάζουν δραματική σειρά στο Netflix
Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle ετοιμάζουν δραματική σειρά στο Netflix

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Η… παραποίηση της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα

Η… παραποίηση της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα

Θρόμβωση και κιρσοί: Νέες τεχνικές χωρίς νυστέρι και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές

Θρόμβωση και κιρσοί: Νέες τεχνικές χωρίς νυστέρι και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές