Η αινιγματική απάντηση της Δέσποινα Βανδή που φούντωσε τις φήμες για το Hotel Ermou

Οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν ευθέως και εκείνη απάντησε με τρόπο που δεν αποκλείει τίποτα και το κοινό πλέον αναρωτιέται αν το Hotel Ermou ετοιμάζει τη μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων χρόνων
Η συζήτηση γύρω από το ποιος θα είναι ο επόμενος μεγάλος καλλιτέχνης που θα πάρει τη σκηνή του Hotel Ermou έχει ήδη αρχίσει να φουντώνει, και εσύ πιθανότατα έχεις δει τις φήμες να κυκλοφορούν παντού. Μετά την αυλαία που έριξε η Άννα Βίσση στις 4 Απριλίου, ολοκληρώνοντας μια δεκαετία συνεχόμενων εμφανίσεων, τα βλέμματα στράφηκαν αυτόματα στη Δέσποινα Βανδή. Μία απλή, ευγενική και καθόλου αποκαλυπτική απάντηση της τραγουδίστριας στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει νέα συζητήσεις, νέα άρθρα και νέα σενάρια για το αν εκείνη θα είναι τελικά η διάδοχος της μακροχρόνιας παρουσίας της Βίσση στο γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day την εντόπισε στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος την ώρα που επέστρεφε από τις πασχαλινές της διακοπές στην Κρήτη. Όπως θα περίμενες, οι δημοσιογράφοι δεν έχασαν την ευκαιρία να τη ρωτήσουν ευθέως αν αληθεύει το ενδεχόμενο να βρεθεί εκείνη του χρόνου στη σκηνή όπου εμφανιζόταν η Άννα Βίσση. Η Δέσποινα, με χαρακτηριστική ψυχραιμία, δεν θέλησε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει τίποτα.

Με ένα χαμόγελο και μια τυπική ευχή απάντησε: «Χρόνια πολλά με υγεία, να έχετε μόνο χαρές, αγάπη και καλές στιγμές. Συνεχίζουμε μέχρι τις 23 Μαΐου με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και οψόμεθα». Και κάπως έτσι, με μια μικρή μόνο λέξη, «οψόμεθα», κατάφερε να αφήσει ανοιχτό κάθε πιθανό σενάριο.


Για να είμαστε δίκαιοι, η συγκυρία από μόνη της αρκεί για να γεννήσει προσδοκίες. Με τη Βίσση να έχει πλέον ολοκληρώσει τον δεκαετή κύκλο της στο Hotel Ermou και με τη Βανδή να βρίσκεται σε μια περίοδο απόλυτης επαγγελματικής σταθερότητας και επιτυχίας, το σενάριο να την δεις εκεί την επόμενη χρονιά δεν μοιάζει καθόλου απίθανο. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι πως, μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, εσύ κι όλοι όσοι παρακολουθείτε στενά τις εξελίξεις θα συνεχίσετε να κινείστε ανάμεσα σε φήμες, υπονοούμενα και μικρές δηλώσεις που αφήνουν περιθώριο για κάθε ενδεχόμενο.

Μέχρι τότε, η ίδια συνεχίζει κανονικά τις εμφανίσεις της μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έως και τις 23 Μαΐου, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά της για το τι θα συμβεί αμέσως μετά. Και όσο εκείνη επιλέγει τη σιωπή, τόσο περισσότερο το κοινό περιμένει την επόμενη κίνηση, ίσως γιατί η πιθανότητα να δούμε μια τόσο μεγάλη αλλαγή στο Hotel Ermou κάνει την επόμενη σεζόν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Αν κάτι είναι ξεκάθαρο, είναι πως το καλοκαίρι θα φέρει μαζί του απαντήσεις. Μέχρι τότε… οψόμεθα.

