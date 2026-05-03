Ταξίδι 03.05.2026

Η άνοιξη θέλει ταξίδι: 4 προορισμοί που γεμίζουν εικόνες και εμπειρίες

Ιδέες για ανοιξιάτικα ταξίδια που συνδυάζουν φύση, χαλάρωση και νέες εμπειρίες σε κοντινούς και πιο μακρινούς προορισμούς
Η άνοιξη στην Ελλάδα είναι από μόνη της πρόσκληση για ταξίδι. Οι πόλεις γίνονται πιο φωτεινές, η φύση γεμίζει χρώματα και κάθε απόδραση μοιάζει πιο ανάλαφρη και αυθεντική. Αν ψάχνεις ιδέες για μικρές ή μεγαλύτερες εξορμήσεις, αυτά τα 4 μέρη σου δίνουν την τέλεια αφορμή να φύγεις από τη ρουτίνα.

1.Θεσσαλονίκη: πόλη που ζει στον δικό της ρυθμό την άνοιξη

Η Θεσσαλονίκη την άνοιξη έχει μια ξεχωριστή ενέργεια. Η παραλία γεμίζει βόλτες, τα καφέ ζωντανεύουν και η πόλη γίνεται πιο «ανάλαφρη» χωρίς την ένταση του χειμώνα ή του καλοκαιριού. Είναι ιδανική για city break, με φαγητό, θέα στη θάλασσα και χαλαρές βόλτες σε κάθε γειτονιά.

2. Μάνη: άγρια ομορφιά και πέτρα που συναντά τη θάλασσα

Η Μάνη είναι από τους πιο ιδιαίτερους ανοιξιάτικους προορισμούς. Πέτρινα χωριά, επιβλητικά τοπία και θάλασσα που αλλάζει χρώματα δημιουργούν ένα σκηνικό σχεδόν κινηματογραφικό. Την άνοιξη είναι πιο ήρεμη, ιδανική για εξερεύνηση χωρίς τον καλοκαιρινό κόσμο.

Τραπεζάκια και καρέκλες σε γραφικό σοκάκι με θέα τη θάλασσα, ιδανικός προορισμός για το Πάσχα.
3. Γαλαξίδι: αρχοντιά δίπλα στο νερό

Το Γαλαξίδι είναι από τα πιο γοητευτικά παραθαλάσσια μέρη κοντά στην Αθήνα. Με τα νεοκλασικά σπίτια, το λιμάνι και τη γαλήνια ατμόσφαιρα, μοιάζει να έχει μείνει σε άλλη εποχή. Την άνοιξη είναι ιδανικό για ήσυχες βόλτες και χαλαρό ρυθμό χωρίς πίεση.

Πέτρινα σκαλοπάτια οδηγούν σε γραφικό σοκάκι με παραδοσιακά σπίτια, ιδανικός προορισμός για αξέχαστο Πάσχα.
4. Κέρκυρα: πράσινο νησί με ανοιξιάτικη μαγεία

Η Κέρκυρα την άνοιξη είναι ίσως στην πιο όμορφη εκδοχή της. Πιο ήσυχη από το καλοκαίρι, γεμάτη πράσινο, λουλούδια και μια παλιά πόλη που αποπνέει αρχοντιά. Είναι η εποχή που μπορείς πραγματικά να την περπατήσεις και να τη ζήσεις χωρίς βιασύνη.

Από πόλη μέχρι νησί και από πέτρινα τοπία μέχρι παραθαλάσσιες βόλτες, η άνοιξη σου δίνει την ευκαιρία να δεις την Ελλάδα αλλιώς. Πιο ζωντανή, πιο ήρεμη και πιο αληθινή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διαλέξεις κατεύθυνση και να φύγεις.

