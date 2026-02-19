Cosmote Cinema Oscars: To pop-up κανάλι επιστρέφει με πάνω από 90 Οσκαρικές ταινίες

Προβολή 3 ταινιών back-2-back, από την Παρασκευή 20/2 έως και την Κυριακή 22/3 - Στο pop-up κανάλι θα προβληθεί ζωντανά & αποκλειστικά η 98η τελετή απονομής των βραβείων OSCARS®

Στο «κόκκινο χαλί» των OSCARS® θα «περπατήσουν» και φέτος οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσα από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS. Από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου, το κανάλι θα φιλοξενήσει πάνω από 90 ταινίες, που έχουν διεκδικήσει ή κερδίσει το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο. Την Κυριακή 15 Μαρτίου στη 01.00 (ξημερώματα Δευτέρας 16/3), οι τηλεθεατές θα συντονιστούν με το COSMOTE CINEMA OSCARS για να απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά την 98η τελετή απονομής των βραβείων OSCARS®, σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου.

Διάβασε επίσης: Οι stars που αποκλείστηκαν από τα Όσκαρ

Ένας μήνας αφιερωμένος στα OSCARS®

Με 3 ταινίες back-2-back καθημερινά, το COSMOTE CINEMA OSCARS φέρνει σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στην Ελλάδα, τις υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες «Η Αυτοκρατορία του Φωτός» (Σάββατο 7/3, 20.30), «Ο σπόρος της Ιερής Συκιάς» (Δευτέρα 9/3, 19.35), «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» (Σάββατο 14/3, 22.30), αλλά και το «West Side Story» (Κυριακή 15/3, 19.45) του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που χάρισε στην Αριάνα ΝτεΜπόουζ το Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου.

Το πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνει, επίσης, το πολυβραβευμένο «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» (Κυριακή 22/2, 22.30), που απέσπασε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και το Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Σαμ Ρόκγουελ, καθώς και το «Volver» (Σάββατο 21/3, 20.30) με την Πενέλοπε Κρούζ. Παράλληλα, ξεχωρίζουν ταινίες που άφησαν το στίγμα τους στα ’90s και ’00s. Μεταξύ αυτών είναι ο πολυβραβευμένος με 9 Όσκαρ «Άγγλος Ασθενής» (Δευτέρα 2/3, 22.30), το «American Beauty» (Κυριακή 8/3, 22.30) με 5 Όσκαρ, το «Φόρεστ Γκάμπ» (Τρίτη 10/3, 20.05) που απέσπασε 6 Όσκαρ, καθώς και το «Θα Χυθεί Αίμα» (Τετάρτη 11/3, 22.30), με τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις να τιμάται με το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Στο πρόγραμμα συναντάμε, ακόμη, κλασικές ταινίες που σημάδεψαν την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως «Βίβα Ζαπάτα!» (Παρασκευή 06/03, 18.20), «Όλα για την Εύα» (Παρασκευή 6/3, 22.30), «Cabaret» (Σάββατο 7/3, 22.30) και «Chinatown» (Πέμπτη 12/3, 20.20).

Στο pop-up κανάλι, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και συναρπαστικά αφιερώματα. Το Σάββατο 28/2 είναι αφιερωμένο στους Transformers, με τις ταινίες «Transformers» (17.40), «Transformers: Revenge of The Fallen» (20.00) και «Transformers: Dark of the Moon» (22.30). «Άρωμα» Ελλάδας φέρνει στο κανάλι το αφιέρωμα «Η Ελλάδα στο κόκκινο χαλί», με τις ταινίες «Το παιδί και το δελφίνι» (18.15), «Αλέξης Ζορμπάς» (20.10) και «Κυνόδοντας» (22.30) του Γιώργου Λάνθιμου, να προβάλλονται την Κυριακή 1/3. Την Παρασκευή 13/3, το COSMOTE CINEMA OSCARS τιμά τη μοναδική Μέριλ Στρίπ, μέσα από τις ταινίες «Η εξαφάνιση της Κάρεν Σίλκγουντ» (18.30), «Φλόρενς: Φάλτσο σοπράνο» (20.40) και «Ο διάβολος φοράει Prada» (22.30).

Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, επιλεγμένες ταινίες θα είναι διαθέσιμες On Demand, μέσα από τον κατάλογο «OSCARS® Collection».

Διάβασε επίσης: Το Sinners και το One Battle After Another οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

Δες κι αυτό…