Celeb News 19.02.2026

Η Paris Hilton γιόρτασε τα γενέθλιά της φορώντας μόνο μια ροζ γούνα

Η Paris Hilton γιορτάζει τα 45 της χρόνια με ροζ γούνα και εντυπωσιακό Instagram post, αποκαλύπτοντας τη φυσική της ομορφιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Paris Hilton γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της με έναν μοναδικό και ρομαντικό τρόπο, μοιράζοντας στιγμές της στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου. Η διάσημη επιχειρηματίας και socialite φωτογραφήθηκε φορώντας μόνο μια ροζ γούνα, την οποία χαρακτήρισε «το κοστούμι των γενεθλίων μου», παραπέμποντας χιουμοριστικά στη φράση «birthday suit».

Οι εικόνες με το ροζ φόντο και την εντυπωσιακή γούνα της συγκέντρωσαν εκατοντάδες σχόλια από θαυμαστές και φίλους, με πολλά από αυτά να εκφράζουν θαυμασμό και αγάπη για την ίδια.

paris_hilton
https://www.instagram.com/parishilton/

Διάβασε επίσης: Paris Hilton: Μετά από 5 χρόνια γάμου, ο σύζυγός της της έκανε ξανά πρόταση

Η ανάρτηση προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στα social media, με σχόλια όπως «Χρόνια πολλά πανέμορφο κορίτσι μου!» από τη σχεδιάστρια μόδας Donatella Versace, αλλά και εκφράσεις θαυμασμού όπως «Icon», «Εκθαμβωτική» και «Μαγική». Η Paris Hilton φαίνεται να απολαμβάνει το νέο κεφάλαιο της ζωής της, εκφράζοντας την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία της μέσα από την προσωπική της γιορτή.

Πριν από λίγες ημέρες, η Hilton είχε παρευρεθεί στα βραβεία TikTok 2025 στο Λος Άντζελες, όπου παρέλαβε το βραβείο Μούσας της Χρονιάς με ένα εντυπωσιακό μίνι φόρεμα που θύμιζε φλόγες. Η ίδια έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι δεν έχει υποβληθεί σε καμία αισθητική επέμβαση και ότι η φυσική φροντίδα της επιδερμίδας της είναι το μυστικό της νεανικής της εμφάνισης.

paris_hilton2
https://www.instagram.com/parishilton/

Η Paris Hilton ζει την οικογενειακή της ευτυχία μαζί με τον σύζυγό της Carter Reum και τα δύο τους παιδιά, τον Phoenix και την London, που αποκτήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας. Η συνδυαστική παρουσίαση προσωπικής ζωής, οικογένειας και στυλ καθιστά τη Hilton μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες που συνεχίζουν να εμπνέουν μέσα από τη δημόσια εικόνα τους.

Διάβασε επίσης: Η Paris Hilton αποκαλύπτει: «Ζω με έναν δαίμονα στο μυαλό μου»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Instagram Paris Hilton ΓΕΝΕΘΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς ένα οραφνό μωρό μαϊμουδάκι έκανε ολόκληρο το TikTok να κλαίει

Πώς ένα οραφνό μωρό μαϊμουδάκι έκανε ολόκληρο το TikTok να κλαίει

19.02.2026
Επόμενο
Καθάρισε το δωμάτιό σου με 5 κινήσεις που θα καθαρίσουν και το μυαλό σου

Καθάρισε το δωμάτιό σου με 5 κινήσεις που θα καθαρίσουν και το μυαλό σου

19.02.2026

Δες επίσης

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η αποκάλυψη για τη «Φάλαινα» και η εξομολόγηση για την απώλεια των γονιών του
Celeb News

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η αποκάλυψη για τη «Φάλαινα» και η εξομολόγηση για την απώλεια των γονιών του

19.02.2026
Ο Mark Zuckerberg στο εδώλιο για το Instagram και τις κατηγορίες περί εθισμού ανηλίκων
Celeb News

Ο Mark Zuckerberg στο εδώλιο για το Instagram και τις κατηγορίες περί εθισμού ανηλίκων

19.02.2026
Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari
Celeb News

Η Dua Lipa η νέα πρέσβειρα του οίκου Bvlgari

19.02.2026
Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής
Celeb News

Brad Pitt στην Ύδρα: Έφτασε νωρίτερα με πλοίο της γραμμής

19.02.2026
Σύλληψη του πρίγκιπα Andrew εν μέσω ερευνών για τον Jeffrey Epstein
Celeb News

Σύλληψη του πρίγκιπα Andrew εν μέσω ερευνών για τον Jeffrey Epstein

19.02.2026
Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς
Celeb News

Η Cardi B θα αφαιρέσει μέρος από τα εμφυτεύματα στους γλουτούς

19.02.2026
Η συγκινητική ανάρτηση του Νίκου Μέλλου για την περιπέτεια με τον καρκίνο
Celeb News

Η συγκινητική ανάρτηση του Νίκου Μέλλου για την περιπέτεια με τον καρκίνο

19.02.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Επιστρέφει στη σκηνή με νέο τραγούδι που θα συζητηθεί
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Επιστρέφει στη σκηνή με νέο τραγούδι που θα συζητηθεί

19.02.2026
Χρήστος Δάντης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την επέμβαση στο χέρι
Celeb News

Χρήστος Δάντης: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την επέμβαση στο χέρι

19.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς – Το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη….

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ