Η Paris Hilton γιόρτασε τα γενέθλιά της φορώντας μόνο μια ροζ γούνα

Η Paris Hilton γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της με έναν μοναδικό και ρομαντικό τρόπο, μοιράζοντας στιγμές της στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου. Η διάσημη επιχειρηματίας και socialite φωτογραφήθηκε φορώντας μόνο μια ροζ γούνα, την οποία χαρακτήρισε «το κοστούμι των γενεθλίων μου», παραπέμποντας χιουμοριστικά στη φράση «birthday suit».

Οι εικόνες με το ροζ φόντο και την εντυπωσιακή γούνα της συγκέντρωσαν εκατοντάδες σχόλια από θαυμαστές και φίλους, με πολλά από αυτά να εκφράζουν θαυμασμό και αγάπη για την ίδια.

Η ανάρτηση προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στα social media, με σχόλια όπως «Χρόνια πολλά πανέμορφο κορίτσι μου!» από τη σχεδιάστρια μόδας Donatella Versace, αλλά και εκφράσεις θαυμασμού όπως «Icon», «Εκθαμβωτική» και «Μαγική». Η Paris Hilton φαίνεται να απολαμβάνει το νέο κεφάλαιο της ζωής της, εκφράζοντας την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία της μέσα από την προσωπική της γιορτή.

Πριν από λίγες ημέρες, η Hilton είχε παρευρεθεί στα βραβεία TikTok 2025 στο Λος Άντζελες, όπου παρέλαβε το βραβείο Μούσας της Χρονιάς με ένα εντυπωσιακό μίνι φόρεμα που θύμιζε φλόγες. Η ίδια έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι δεν έχει υποβληθεί σε καμία αισθητική επέμβαση και ότι η φυσική φροντίδα της επιδερμίδας της είναι το μυστικό της νεανικής της εμφάνισης.

Η Paris Hilton ζει την οικογενειακή της ευτυχία μαζί με τον σύζυγό της Carter Reum και τα δύο τους παιδιά, τον Phoenix και την London, που αποκτήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας. Η συνδυαστική παρουσίαση προσωπικής ζωής, οικογένειας και στυλ καθιστά τη Hilton μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες που συνεχίζουν να εμπνέουν μέσα από τη δημόσια εικόνα τους.

