Under Paris: Το Netflix ετοιμάζει το sequel μετά την παγκόσμια επιτυχία

Το Netflix ετοιμάζει τη συνέχεια του Under Paris μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης ταινίας, με τον Alexandre Aja να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία

Το Netflix φαίνεται αποφασισμένο να συνεχίσει την επιτυχία του Under Paris, της γαλλικής παραγωγής με καρχαρίες που ξεχώρισε το 2024, βάζοντας μπροστά τα σχέδια για τη δεύτερη ταινία. Για τη σκηνοθεσία του sequel επιστρατεύεται ο έμπειρος δημιουργός ταινιών τρόμου Alexandre Aja, όπως αποκάλυψε το The Hollywood Reporter. Στην πρώτη ταινία τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Xavier Gens.

Η αρχική ιστορία ακολουθούσε τη θαλάσσια επιστήμονα Σοφία, την οποία υποδυόταν η Bérénice Bejo, που καλούνταν να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος της προκειμένου να προστατεύσει το Παρίσι από έναν μεταλλαγμένο καρχαρία. Το επικίνδυνο πλάσμα είχε την ικανότητα να επιβιώνει σε γλυκό νερό, απειλώντας τους κατοίκους της πόλης, την ώρα που διεξαγόταν ένα μεγάλο τρίαθλο, το οποίο ο δήμαρχος αρνούνταν να ακυρώσει.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Bejo αναμένεται να επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ο Vincent Roget θα συνεχίσει ως παραγωγός. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που ο Gens δεν θα επιστρέψει στη σκηνοθετική καρέκλα, παρότι είχε συμμετάσχει και στο σενάριο της πρώτης ταινίας.

Παρά το γεγονός ότι θεωρήθηκε αρχικά μια μάλλον «αουτσάιντερ» παραγωγή, το Under Paris σημείωσε εντυπωσιακή πορεία στην πλατφόρμα, κατακτώντας υψηλές θέσεις στις παγκόσμιες λίστες προβολών. Μάλιστα, κατέγραψε την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα για μη αγγλόφωνη ταινία στο Netflix, ενώ έγινε και η πιο δημοφιλής γαλλική ταινία του καταλόγου του.

Όσο για τον Aja, πρόκειται για σκηνοθέτη με σημαντική πορεία στο είδος του τρόμου. Έκανε αισθητή την παρουσία του με το Haute Tension το 2003 και στη συνέχεια εργάστηκε στο Χόλιγουντ, υπογράφοντας μεταξύ άλλων το The Hills Have Eyes, το Piranha 3D και το Crawl. Πιο πρόσφατη δουλειά του είναι το Never Let Go με πρωταγωνίστρια τη Halle Berry. Με τέτοιο δημιουργό στο τιμόνι, η συνέχεια του Under Paris αναμένεται να κινηθεί ακόμη πιο δυναμικά στον χώρο των ταινιών τρόμου και αγωνίας.

