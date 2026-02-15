Streaming News 15.02.2026

Netflix: Το ντοκιμαντέρ του Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει ξανά στο Top 10 μετά από 6 χρόνια

Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού για το σκοτεινό σκάνδαλο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το ντοκιμαντέρ του Netflix «Jeffrey Epstein: Filthy Rich», που έκανε πρεμιέρα το 2020, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς επιστρέφει δυναμικά στα Top 10 της πλατφόρμας σε πολλές χώρες. Η ανανεωμένη επιτυχία του συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και να απασχολεί τη διεθνή κοινή γνώμη.

Ο καταδικασμένος χρηματοδότης, που είχε ισχυρές διασυνδέσεις με πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της παγκόσμιας ελίτ, παραμένει στο επίκεντρο συζητήσεων, καθώς νέα στοιχεία, δικαστικά έγγραφα και αποκαλύψεις επαναφέρουν το θέμα στην επικαιρότητα. Πολλοί αναρωτιούνται ποιοι γνώριζαν για τη δράση του, ποιοι τον κάλυπταν και γιατί ορισμένες πτυχές της υπόθεσης εξακολουθούν να παραμένουν ασαφείς.

Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο του James Patterson και δίνει τον λόγο στα θύματα, παρουσιάζοντας συγκλονιστικές μαρτυρίες, ενώ παράλληλα αναλύει τον τρόπο με τον οποίο ο Έπσταϊν αξιοποιούσε τον πλούτο και τις γνωριμίες του για να αποφεύγει τις συνέπειες του νόμου για χρόνια. Η επιτυχία της σειράς αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη μεγάλη απήχηση που έχουν τα true crime ντοκιμαντέρ, ιδιαίτερα όταν αφορούν πραγματικές ιστορίες με διεθνή αντίκτυπο. Το κοινό δεν αναζητά μόνο ψυχαγωγία, αλλά και απαντήσεις, διαφάνεια και κατανόηση των μηχανισμών εξουσίας που επιτρέπουν τέτοιες υποθέσεις να εξελίσσονται.

Η αναζωπύρωση της συζήτησης γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν, σε συνδυασμό με τη μεγάλη δραστηριότητα στα social media, έχει οδηγήσει πολλούς θεατές να επιστρέψουν στο ντοκιμαντέρ, χαρίζοντάς του νέα ώθηση. Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, η σειρά αποδεικνύει ότι ορισμένες ιστορίες παραμένουν ανοιχτές όσο υπάρχουν ερωτήματα χωρίς απαντήσεις, και η επάνοδός της στα παγκόσμια Top 10 αποτελεί ένδειξη ότι το κοινό εξακολουθεί να ζητά διαφάνεια και λογοδοσία.

netflix ντοκιμαντέρ Τζέφρι Έπσταϊν
15.02.2026
15.02.2026

15.02.2026
15.02.2026
15.02.2026
15.02.2026
13.02.2026
13.02.2026
13.02.2026
13.02.2026
13.02.2026
