Beauty 15.02.2026

Έτσι θα φτιάξεις την αρωματική πούδρα που είναι viral στο TikTok

Η αρωματική πούδρα που έχει γίνει viral στο TikTok χαρίζει φρεσκάδα, απαλή επιδερμίδα και διακριτικό άρωμα σε κάθε εφαρμογή
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν κάποτε θυμάσαι τη μυρωδιά μιας ροζ πούδρας στο μπουντουάρ της γιαγιάς σου, ξέρεις πόσο γοητευτική μπορεί να είναι η απλή λεπτομέρεια στην καθημερινή φροντίδα. Σήμερα, η αρωματική πούδρα, ή dusting powder όπως την αποκαλούν στο εξωτερικό, κάνει δυναμικό comeback και έχει καταφέρει να κερδίσει ξανά τη θέση της στη ρουτίνα ομορφιάς.

Το μυστικό της; Συνδυάζει την πρακτικότητα με τη διακριτική πολυτέλεια, καθώς αφήνει το δέρμα σου απαλό και στεγνό, ενώ ένα ελαφρύ άρωμα μένει στον αέρα γύρω σου. Είναι το είδος του προϊόντος που θυμίζει παλιές εποχές, αλλά ταιριάζει απόλυτα με τις σύγχρονες συνήθειες περιποίησης και layering.

Τι προσφέρει η αρωματική πούδρα

Η αρωματική πούδρα απορροφά την υγρασία και δημιουργεί μια μεταξένια, ματ επιφάνεια στο δέρμα. Είναι σαν ένα μικρό, διακριτικό finishing touch που κάνει την επιδερμίδα σου να δείχνει περιποιημένη και φρεσκαρισμένη, χωρίς να βαραίνει.

Στον κόσμο της σύγχρονης περιποίησης σώματος, όπου κρέμες, λάδια και αρώματα συνδυάζονται με δημιουργικό τρόπο, η πούδρα γίνεται το προϊόν που δένει όλα τα στοιχεία μαζί. Προσθέτει μία λεπτή, πουδρένια υφή και ενισχύει τη διάρκεια του αρώματος που ήδη φοράς.

DIY εκδοχή

Μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου αρωματική πούδρα αναμειγνύοντας μια ουδέτερη πούδρα σώματος με αγαπημένα αιθέρια έλαια ή αρωματικά έλαια. Το layering διαφορετικών αρωμάτων σου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξεις ένα μοναδικό, προσωπικό άρωμα που θα αναδεικνύει τη δική σου ταυτότητα.

Ο σωστός τρόπος εφαρμογής

Χρησιμοποίησε ένα powder puff ή ένα μεγάλο, απαλό πινέλο για να απλώσεις την πούδρα στα σημεία που θέλεις περισσότερη φρεσκάδα, όπως λαιμό, πίσω από τα γόνατα ή μασχάλες. Η εφαρμογή γίνεται εύκολα και δίνει αίσθηση καθαριότητας και ανάλαφρης πολυτέλειας.

Λίγη λάμψη παραπάνω

Αν θέλεις, μπορείς να προσθέσεις λίγη shimmering πούδρα για να δώσεις μια διακριτική λάμψη στην επιδερμίδα σου. Το αποτέλεσμα είναι κομψό, φρέσκο και άκρως αισθησιακό, με το άρωμα να μένει αχνό αλλά ευχάριστο.

