Η Ariana Grande τρολάρει το biopic της – Οι πρωταγωνιστές που διάλεξε αφήνουν τους φαν άφωνους

Η Ariana Grande αντιμετωπίζει με χιούμορ την ιδέα μιας βιογραφικής ταινίας για τη ζωή της, δηλώνοντας ότι αν ποτέ γινόταν ένα τέτοιο πρότζεκτ θα προτιμούσε κάτι εντελώς διαφορετικό από τις συνηθισμένες κινηματογραφικές παραγωγές. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Backstage, η Ariana Grande ανέφερε ότι δεν την ελκύει ιδιαίτερα η προοπτική μιας μεγάλης ταινίας βασισμένης στην καριέρα της, προτείνοντας μάλιστα έναν τίτλο που θα λειτουργούσε περισσότερο ως αυτοσαρκασμός παρά ως προώθηση.

Η Ariana Grande, που τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στις επιτυχημένες κινηματογραφικές μεταφορές των μιούζικαλ «Wicked» και «Wicked For Good», δήλωσε ότι θα φανταζόταν τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη ως ένα μικρό, ιδιαίτερο πρότζεκτ. Όπως είπε, «θα ήθελα ένα μικροσκοπικό, όμορφο μικρού μήκους φιλμ που να πρωταγωνιστούν ποντίκια που θα αναπαριστούν ολόκληρη τη ζωή μου, με μικροσκοπικούς υπότιτλους στο κάτω μέρος». Η ίδια πρόσθεσε ότι αυτή είναι «η μόνη εκδοχή που θα με ενδιέφερε πραγματικά» και δήλωσε ότι θα έπρεπε να τιτλοφορείται «Scrap This and Don’t Watch It»!

Διάβασε επίσης: Τραγικό Photospop δείχνει την Ariana Grande με 6 δάχτυλα

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης, η Ariana Grande έδωσε και άλλες προσωπικές απαντήσεις, αποφεύγοντας να συνοψίσει την καριέρα της σε μία μόνο λέξη και επιλέγοντας τελικά τους χαρακτηρισμούς «αυθόρμητη» και «περίεργη». Όταν ρωτήθηκε ποιον ηθοποιό θα ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά για να εμπνευστεί για έναν ρόλο, ανέφερε τον Jim Carrey, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη σειρά «Kidding», λέγοντας «θα ήθελα να είμαι μια μύγα στον τοίχο του όμορφου μυαλού του». Παράλληλα αναφέρθηκε και στην Kate Winslet, συμπρωταγωνίστρια του Jim Carrey στην ταινία «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το άλμπουμ «Eternal Sunshine».

Μετά από μια έντονη περίοδο προώθησης των ταινιών «Wicked» και «Wicked For Good» και συνεχείς εμφανίσεις σε βραβεία και κόκκινα χαλιά, η Ariana Grande είχε δηλώσει ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο ενός διαλείμματος, σημειώνοντας «ίσως θα ήταν υγιές να κάνω μια παύση, όμως τα τελευταία 15 χρόνια ήταν ασταμάτητα». Παρά την ανάγκη για ξεκούραση, το πρόγραμμά της παραμένει γεμάτο, καθώς πρόκειται να εμφανιστεί στη νέα ταινία «Focker In Law» και στη θεατρική αναβίωση του «Sunday in the Park With George» στο West End μαζί με τον Jonathan Bailey.

@backstagecasting Ariana Grande got real on set with Backstage, from being a fly on the wall in Jim Carrey’s mind to pitching a biopic starring mice. Mark your calendars for our “In The Envelope: The Actor’s Podcast” ep drop THIS Thursday at 11 a.m. ET! Tap the 🔗 to be the first to listen #arianagrande #coverstory #podcast #arianator wicked@arianagrande ♬ original sound – Backstage – Backstage

Παράλληλα, η Ariana Grande ετοιμάζεται να ξεκινήσει την περιοδεία «Eternal Sunshine North American Tour», η οποία θα αρχίσει στις 6 Ιουνίου στο Oakland Arena και θα ολοκληρωθεί στις 6 Αυγούστου στο United Center του Chicago πριν μεταφερθεί στο Λονδίνο για 10 εμφανίσεις στο O2. Παρά τις συζητήσεις γύρω από μια πιθανή βιογραφική ταινία, η Ariana Grande δείχνει να προτιμά την αυτοσαρκαστική προσέγγιση, επιλέγοντας να αντιμετωπίζει τη φήμη και την καριέρα της με ελαφρότητα και δημιουργική διάθεση.

Διάβασε επίσης: Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στις υποψηφιότητες των Όσκαρ

Δες κι αυτό…