Μουσικά Νέα 15.02.2026

Η Ariana Grande τρολάρει το biopic της – Οι πρωταγωνιστές που διάλεξε αφήνουν τους φαν άφωνους

ariana_grande
Η Ariana Grande αστειεύεται για βιογραφική της ταινία και δηλώνει ότι θα έπρεπε να λέγεται «Scrap This and Don’t Watch It» και να πρωταγωνιστούν… ποντίκια!
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Ariana Grande αντιμετωπίζει με χιούμορ την ιδέα μιας βιογραφικής ταινίας για τη ζωή της, δηλώνοντας ότι αν ποτέ γινόταν ένα τέτοιο πρότζεκτ θα προτιμούσε κάτι εντελώς διαφορετικό από τις συνηθισμένες κινηματογραφικές παραγωγές. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Backstage, η Ariana Grande ανέφερε ότι δεν την ελκύει ιδιαίτερα η προοπτική μιας μεγάλης ταινίας βασισμένης στην καριέρα της, προτείνοντας μάλιστα έναν τίτλο που θα λειτουργούσε περισσότερο ως αυτοσαρκασμός παρά ως προώθηση.

Η Ariana Grande, που τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στις επιτυχημένες κινηματογραφικές μεταφορές των μιούζικαλ «Wicked» και «Wicked For Good», δήλωσε ότι θα φανταζόταν τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη ως ένα μικρό, ιδιαίτερο πρότζεκτ. Όπως είπε, «θα ήθελα ένα μικροσκοπικό, όμορφο μικρού μήκους φιλμ που να πρωταγωνιστούν ποντίκια που θα αναπαριστούν ολόκληρη τη ζωή μου, με μικροσκοπικούς υπότιτλους στο κάτω μέρος». Η ίδια πρόσθεσε ότι αυτή είναι «η μόνη εκδοχή που θα με ενδιέφερε πραγματικά» και δήλωσε ότι θα έπρεπε να τιτλοφορείται «Scrap This and Don’t Watch It»!

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τραγικό Photospop δείχνει την Ariana Grande με 6 δάχτυλα

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης, η Ariana Grande έδωσε και άλλες προσωπικές απαντήσεις, αποφεύγοντας να συνοψίσει την καριέρα της σε μία μόνο λέξη και επιλέγοντας τελικά τους χαρακτηρισμούς «αυθόρμητη» και «περίεργη». Όταν ρωτήθηκε ποιον ηθοποιό θα ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά για να εμπνευστεί για έναν ρόλο, ανέφερε τον Jim Carrey, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη σειρά «Kidding», λέγοντας «θα ήθελα να είμαι μια μύγα στον τοίχο του όμορφου μυαλού του». Παράλληλα αναφέρθηκε και στην Kate Winslet, συμπρωταγωνίστρια του Jim Carrey στην ταινία «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το άλμπουμ «Eternal Sunshine».

ariana_grande
https://www.instagram.com/arianagrande/

Μετά από μια έντονη περίοδο προώθησης των ταινιών «Wicked» και «Wicked For Good» και συνεχείς εμφανίσεις σε βραβεία και κόκκινα χαλιά, η Ariana Grande είχε δηλώσει ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο ενός διαλείμματος, σημειώνοντας «ίσως θα ήταν υγιές να κάνω μια παύση, όμως τα τελευταία 15 χρόνια ήταν ασταμάτητα». Παρά την ανάγκη για ξεκούραση, το πρόγραμμά της παραμένει γεμάτο, καθώς πρόκειται να εμφανιστεί στη νέα ταινία «Focker In Law» και στη θεατρική αναβίωση του «Sunday in the Park With George» στο West End μαζί με τον Jonathan Bailey.

@backstagecasting

Ariana Grande got real on set with Backstage, from being a fly on the wall in Jim Carrey’s mind to pitching a biopic starring mice. Mark your calendars for our “In The Envelope: The Actor’s Podcast” ep drop THIS Thursday at 11 a.m. ET! Tap the 🔗 to be the first to listen #arianagrande #coverstory #podcast #arianator wicked@arianagrande

♬ original sound – Backstage – Backstage

Παράλληλα, η Ariana Grande ετοιμάζεται να ξεκινήσει την περιοδεία «Eternal Sunshine North American Tour», η οποία θα αρχίσει στις 6 Ιουνίου στο Oakland Arena και θα ολοκληρωθεί στις 6 Αυγούστου στο United Center του Chicago πριν μεταφερθεί στο Λονδίνο για 10 εμφανίσεις στο O2. Παρά τις συζητήσεις γύρω από μια πιθανή βιογραφική ταινία, η Ariana Grande δείχνει να προτιμά την αυτοσαρκαστική προσέγγιση, επιλέγοντας να αντιμετωπίζει τη φήμη και την καριέρα της με ελαφρότητα και δημιουργική διάθεση.

Διάβασε επίσης: Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στις υποψηφιότητες των Όσκαρ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ariana Grande biopic ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έτσι θα φτιάξεις την αρωματική πούδρα που είναι viral στο TikTok

Έτσι θα φτιάξεις την αρωματική πούδρα που είναι viral στο TikTok

15.02.2026
Επόμενο
Αποκαλύφθηκε το πρώτο trailer του Erupcja με την Charli XCX  

Αποκαλύφθηκε το πρώτο trailer του Erupcja με την Charli XCX  

15.02.2026

Δες επίσης

Sing for Greece 2026: Ο Μεγάλος Τελικός έρχεται απόψε στην ΕΡΤ
Agenda

Sing for Greece 2026: Ο Μεγάλος Τελικός έρχεται απόψε στην ΕΡΤ

15.02.2026
Eurovision: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026
TV

Eurovision: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

14.02.2026
Sing for Greece 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Μεγάλο Τελικό
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Μεγάλο Τελικό

14.02.2026
Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού της Eurovision
TV

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού της Eurovision

14.02.2026
Τα 7 τραγούδια που περνούν στον Τελικό του Sing for Greece 2026 από τον B’ Ημιτελικό της Eurovision
Μουσικά Νέα

Τα 7 τραγούδια που περνούν στον Τελικό του Sing for Greece 2026 από τον B’ Ημιτελικό της Eurovision

13.02.2026
Eurovision 2026: 19 χρόνια μετά η Τάμτα έφερε επιτέλους το χιόνι στη σκηνή του Sing for Greece με το With Love
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: 19 χρόνια μετά η Τάμτα έφερε επιτέλους το χιόνι στη σκηνή του Sing for Greece με το With Love

13.02.2026
Sing for Greece 2026: H Τάμτα εμφανίστηκε στη σκηνή σε ένα ατμοσφαιρικό act με τη συνοδεία της Ορχήστρας της ΕΡΤ
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: H Τάμτα εμφανίστηκε στη σκηνή σε ένα ατμοσφαιρικό act με τη συνοδεία της Ορχήστρας της ΕΡΤ

13.02.2026
Η Antigoni με το Jalla έκανε τους πάντες να χορέψουν στο ρυθμό της στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Η Antigoni με το Jalla έκανε τους πάντες να χορέψουν στο ρυθμό της στο Sing for Greece 2026

13.02.2026
Sing for Greece 2026: Το στοχαστικό «Sabotage!» του LeroyBroughtFlowers
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Το στοχαστικό «Sabotage!» του LeroyBroughtFlowers

13.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ