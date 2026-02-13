Η BASILICA φέρνει ένταση και πάθος στο Sing for Greece 2026 με το «Set Everything On Fire»

Η BASILICA έκλεψε τις εντυπώσεις στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 για τη Eurovision 2026 με το εκρηκτικό «Set Everything On Fire», μετατρέποντας τη σκηνή σε πεδίο πάθους και ενέργειας

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς συνεχίζεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece». Ο Α’ Ημιτελικός ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με 14 συμμετοχές να διεκδικούν την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό. Από αυτές, 7 τραγούδια κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σειρά έχει ο Β’ Ημιτελικός, όπου άλλα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν για τις υπόλοιπες επτά θέσεις που οδηγούν στον τελικό. Στον Μεγάλο Τελικό, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, ελληνικής και διεθνούς, για να αναδειχθεί το τραγούδι που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η εμφάνιση της BASILICA στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 με το τραγούδι «Set Everything On Fire» ήταν εκρηκτική και γεμάτη ενέργεια, αφήνοντας το κοινό και τους κριτές άφωνους. Η σκηνική της παρουσία ανέδειξε μια δυναμική που συνδύαζε πάθος, ένταση και αμεσότητα, μετατρέποντας το τραγούδι σε μια εμπειρία που «άναψε» τον χώρο και την ατμόσφαιρα του ημιτελικού.

Παρά τη μεγάλη πίεση και τον σύντομο χρόνο προετοιμασίας, η BASILICA κατάφερε να δώσει μια performance γεμάτη αυτοπεποίθηση. Το τραγούδι δεν είχε αρχικά δημιουργηθεί για τη Eurovision, αλλά η ανάγκη της να κάνει το ντεμπούτο της επί σκηνής την οδήγησε να ολοκληρώσει και να παρουσιάσει το κομμάτι μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες. Η ένταση, η αφοσίωση και η αδιάκοπη δουλειά φάνηκαν σε κάθε νότα και κίνηση, ενώ η αίσθηση της «πίεσης που κινητοποιεί» πρόσθεσε μια αυθεντική δυναμική στην ερμηνεία.

Το «Set Everything On Fire» ξεχώρισε όχι μόνο για την εκρηκτική του ενέργεια, αλλά και για τον τρόπο που η BASILICA μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα πεδίο όπου η μουσική και η προσωπικότητά της έγιναν ένα. Η performance απέδειξε ότι ακόμα και υπό πίεση, η δημιουργικότητα και η αίσθηση του «τώρα» μπορούν να γεννήσουν ένα αποτέλεσμα που καθηλώνει το κοινό.

Δες την πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού:

