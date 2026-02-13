Μουσικά Νέα 13.02.2026

Sing for Greece 2026: Η Victoria Anastasia ξεσήκωσε το κοινό με το «Whatcha Doin To Me»

Η Victoria Anastasia έφερε ελληνική παράδοση στο σήμερα με το χαρούμενο και δυναμικό τραγούδι της, «Whatcha Doin To Me» για την Eurovision 2026
Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς συνεχίζεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece». Ο Α’ Ημιτελικός ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με 14 συμμετοχές να διεκδικούν την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό. Από αυτές, 7 τραγούδια κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Σήμερα σειρά έχει ο Β’ Ημιτελικός, όπου άλλα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν για τις υπόλοιπες επτά θέσεις που οδηγούν στον τελικό. Στον Μεγάλο Τελικό, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, ελληνικής και διεθνούς, για να αναδειχθεί το τραγούδι που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.


Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Η Victoria Anastasia έφερε στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 μια φρέσκια και ζωντανή ενέργεια με το τραγούδι της «Whatcha Doin To Me», δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ήταν ταυτόχρονα χαρούμενο, δυναμικό και γεμάτο πάθος.

Η εμφάνισή της ξεχώρισε για την αμεσότητα και τη ζωντάνια της. Οι ρυθμοί του τραγουδιού, οι εναλλαγές και οι μελωδίες που έντυναν ένα σύγχρονο ποπ ύφος, έκαναν το κοινό κουνηθεί στον ρυθμό. Η Victoria Anastasia κατάφερε να μεταφέρει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του τραγουδιού, αφήνοντας μια αίσθηση ελαφρότητας και διασκέδασης, χωρίς να χάνει τη μουσική ουσία και την ελληνική ταυτότητα του κομματιού.

Η σκηνική της παρουσία ήταν ζωντανή και γεμάτη ενέργεια, με ένα στυλ που απέδιδε το μήνυμα του τραγουδιού: τη στιγμή της έκπληξης, της έλξης και της χαράς που φέρνει μια νέα γνωριμία.

Δες την πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού:

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

