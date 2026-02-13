Μουσικά Νέα 13.02.2026

Η Tianora καθηλωσε το κοινό με το Anatello στο Sing for Greece 2026

Με πάθος και ελληνικό στίχο η Tianora ξεχώρισε στο Sing for Greece 2026 παρουσιάζοντας το Anatello που συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με μοντέρνα αισθητική και διεκδικεί μια θέση στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Η εθνική διαδικασία έχει περάσει στην πιο κρίσιμη φάση της, καθώς μετά τον Α Ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου οι προσδοκίες του κοινού έχουν ανέβει σημαντικά.

Στον Β Ημιτελικό της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, 14 καλλιτέχνες διεκδικούν την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό του «Sing for Greece 2026» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου το τελικό αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Το «Anatello» της Tianora αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, με την ερμηνεία της να χαρακτηρίζεται από έντονο πάθος και ενέργεια που ανέδειξαν τις εντυπωσιακές φωνητικές της δυνατότητες. Η καλλιτέχνιδα παρουσίασε ένα τραγούδι που παντρεύει την ελληνική παράδοση με σύγχρονα μουσικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα απόλυτα μοντέρνο αλλά βαθιά συνδεδεμένο με τις Ελληνικές ρίζες. Ο ελληνικός στίχος λειτούργησε άμεσα, επικοινωνώντας με το κοινό και μεταφέροντας συναίσθημα από την πρώτη κιόλας νότα.

Η σκηνική της παρουσία κινήθηκε με ένταση και αυθεντικότητα, αναδεικνύοντας μια καλλιτεχνική ταυτότητα της Tianora που είναι γεμάτη δυναμισμό και ενέργεια. Η Tianora κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στη δύναμη της φωνής και στη συναισθηματική αφήγηση του τραγουδιού, δημιουργώντας μια εμφάνιση που ξεχώρισε για την ένταση και την αμεσότητά της.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2026 θα αποτελεί την 70ή διοργάνωση του θεσμού και θα διεξαχθεί στη Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026, σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό για έναν διαγωνισμό που εδώ και δεκαετίες ενώνει μουσικά την Ευρώπη και συνεχίζει να αναδεικνύει νέες φωνές και καλλιτεχνικές προτάσεις.

Δες την πρώτη εμφάνιση της Tianora με το «Anatello»

Anatello Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 Tianora ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Sing for Greece 2026: Η Stella Kay «φώτισε» τη σκηνή με το «You Are The Fire»

13.02.2026
Sing for Greece 2026: Η Victoria Anastasia ξεσήκωσε το κοινό με το «Whatcha Doin To Me»

13.02.2026

